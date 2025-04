Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt

LONDON, Ontario, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seine verkürzten konsolidierten Zwischenergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 28. Februar 2025 vorgelegt und die folgenden Highlights mitgeteilt. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Ofer Vicus, CEO von Aduro, kommentierte: „Im dritten Quartal des Geschäftsjahres hat Aduro seine strategischen Ziele für 2025 weiter verfolgt, indem es seine technischen Kapazitäten und seine Führungsposition ausgebaut hat und gleichzeitig die Dynamik seiner Kundenbindungs- und kommerziellen Scale-up-Programme beibehalten hat. Darüber hinaus stärkt die Einreichung eines neuen Patents für ein neuartiges Prozessdesign, das die effektive Implementierung unserer Hydrochemolytic™-Technologie („HCT“) verbessert, unsere Fähigkeit, sowohl die chemischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der Technologien des Unternehmens weiter voranzutreiben.“

Mena Beshay, CFO von Aduro, erklärte: „Nach der Börsennotierung an der Nasdaq im November 2024 konzentriert sich Aduro weiterhin auf die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie und das Scale-up-Programm. Mit einem starken Barmittelbestand und einem erfahrenen Management-Team ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine strategischen Prioritäten bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 und darüber hinaus umzusetzen.“

Drittes Quartal 2025 – Finanzielle Highlights

Im dritten Quartal 2025 wurde ein Quartalsumsatz von 63.399 USD erzielt, was einem Rückgang von 39 % gegenüber dem Umsatz von 103.628 USD im dritten Quartal 2024 entspricht. Der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, die am 28. Februar 2025 endeten, betrug 156.542 USD, was einem Rückgang von 33 % im Vergleich zu den neun Monaten, die am 29. Februar 2024 endeten, entspricht. Alle Einnahmen des Unternehmens werden derzeit durch die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von Kundenbindungsprogrammen (Customer Engagement Programs, „CEP“) zur Bewertung der Technologieanwendungen des Unternehmens erzielt. Diese Einnahmen sind nicht kontinuierlich und werden durch die im jeweiligen Zeitraum durchgeführten Tests und technischen Bewertungen unterstützt. Darüber hinaus hängen die Fortschritte bei den laufenden Kundenbindungsprogrammen von mehreren Faktoren ab, darunter die Allokation der Unternehmensressourcen zwischen dem Programm zur Hochskalierung und Vermarktung der Technologie einerseits und den laufenden Analyse- und Kundenbindungsprogrammen andererseits.

Der Verlust aus dem operativen Geschäft belief sich im dritten Quartal 2025 auf 2.851.772 USD, verglichen mit einem Verlust aus dem operativen Geschäft von 2.027.383 USD im dritten Quartal 2024. Die Hauptgründe dafür waren das Wachstum des Unternehmens und die Einstellung neuer Mitarbeiter, die Zunahme der nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütung sowie die Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit unserer Notierung an der Nasdaq im November 2024.

Der Buchwert für Sachanlagen belief sich am 28. Februar 2025 auf 4,2 Millionen USD, was einem Anstieg von 85.010 USD bzw. 553.513 USD in den drei bzw. neun Monaten bis zum 28. Februar 2025 entspricht. Dieser Anstieg ergab sich in erster Linie aufgrund einer erhöhten Investition in Forschungsausrüstung und Laboreinrichtungen mit dem Ziel, unser derzeitiges Wachstumstempo zu unterstützen.

Das Unternehmen verfügte am 28. Februar 2025 über eine starke Liquiditätsposition in Höhe von 8,4 Mio. USD.

Drittes Quartal 2025 – Highlights des Unternehmens und nachfolgende Ereignisse

Wichtige Updates und Erfolge des Unternehmens:

Erreichen eines wichtigen Meilensteins bei der Entwicklung einer Pilotanlage: Aduro gab den erfolgreichen Abschluss der Basic Engineering Design-Phase für seine HCT Next Generation Process (NGP)-Pilotanlage bekannt, was einen wichtigen Meilenstein bei der Kommerzialisierung seiner Plattformtechnologie darstellt. Die NGP-Pilotanlage soll im dritten Quartal dieses Jahres fertiggestellt werden, und der Abschluss der Basic Engineering Design-Phase stellt den Höhepunkt vieler Jahre umfassender Forschung und Entwicklung dar. Aduro ist eine Partnerschaft mit Zeton eingegangen, einem weltweit führenden Anbieter von modularen Anlagen im Pilot- und Demonstrationsmaßstab. Beide Unternehmen arbeiten eng zusammen, um das Projekt bis zur Installation und Inbetriebnahme voranzutreiben.

Bekanntgabe der Einreichung einer neuen Patentanmeldung: Aduro gab die Einreichung einer Patentanmeldung in den Vereinigten Staaten für ein neuartiges Prozessdesign zur effektiven Umsetzung seiner HCT bekannt. Das Design wird in die NGP-Pilotanlage integriert. Diese neue Patentanmeldung stärkt die Position von Aduro bei der Weiterentwicklung der HCT-Chemie und ihrer praktischen Anwendung und ist ein weiterer Schritt des Unternehmens auf seinem kommerziellen Weg sowie dem Ausbau seines umfangreichen geistigen Eigentums. Die Anmeldung markiert zugleich das Erreichen eines wichtigen Meilensteins und damit die Verwirklichung eines der wichtigsten Ziele für das laufende Jahr.

Ernennung des Vice President of Engineering: Das Unternehmen ernannte Arturo Gomez zum Vice President of Engineering. Aduro baut neben den F&E- und Betriebsteams des Unternehmens sein starkes Ingenieursteam weiter aus. Die Einstellung von Dr. Gomez unterstreicht das Engagement von Aduro für die Unterstützung der Prozessausweitung seines HCT. Während Aduro auf die Inbetriebnahme seiner NGP-Pilotanlage zusteuert, wird sich Dr. Gomez' Fachwissen im Bereich der Prozessausweitung als unschätzbar wertvoll erweisen, um die Pilotanlage fertigzustellen und die zukünftige kommerzielle Demonstrationsanlage voranzutreiben. Dr. Gomez verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Verfahrenstechnik und chemisches Prozessdesign, einschließlich der Leitung von Teams bei der erfolgreichen Überführung von Technologien von der Labor- und Pilotphase in den kommerziellen Betrieb. Er kann auf eine langjährige Erfahrung in der Leitung komplexer Projekte in den Bereichen Reaktordesign, Herstellung fortschrittlicher Materialien und Optimierung chemischer Prozesse zurückblicken, was Aduro für eine erfolgreiche Kommerzialisierung positioniert. Dr. Gomez' berufliche Laufbahn umfasst leitende Positionen im Bereich Engineering bei führenden Unternehmen wie MilliporeSigma (ein Unternehmen der Merck KGaA), Lanxess und Bartek Ingredients. Herr Gomez hat einen Doktortitel in Chemie- und Erdöltechnik von der University of Calgary und ist ein lizenzierter Professional Engineer (P.Eng.).

Ernennung der Vice President of Finance: Das Unternehmen hat Neha Nisar zur Vice President of Finance ernannt. Sie ist ein wichtiges Teammitglied in der Expansionsphase von Aduro, die eine fokussierte Vision, strategische Planung, eine starke Finanzaufsicht und ein effektives Ressourcenmanagement erfordert. Frau Nisar verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Finanzführung, Risikomanagement und strategische Planung in verschiedenen Branchen. Sie bekleidete Führungspositionen bei Marriott International, Canada Goose und MEDNOW.

Ausübung der Mehrzuteilungsoption: Das Unternehmen gab bekannt, dass die Konsortialbanken des gezeichneten US-Börsengangs im Zusammenhang mit der Notierung an der Nasdaq ihre Mehrzuteilungsoption ausgeübt haben. Dabei wurden weitere 22.470 Stammaktien zum Börseneinführungspreis von 4,25 USD pro Aktie erworben. Nach der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption verkaufte das Unternehmen insgesamt 1.063.647 Stammaktien für einen Bruttoerlös von ca. 4,52 Mio. USD vor Abzug von Zeichnungsabschlägen und anderen damit verbundenen Kosten. Der letzte Tag für die Ausübung von Optionen war der 11. Dezember 2024.

Wahl der Direktoren: Aduro bestätigte, dass alle Kandidaten für die Wahl der Direktoren des Unternehmens, die in der Versammlungsankündigung und dem Informationsrundschreiben vom 23. Oktober 2024 aufgeführt waren, auf der Jahreshauptversammlung 2023/2024 am 22. November 2024 gewählt wurden.

Engagement in der Investorengemeinschaft: Das Unternehmen hat während und nach dem dritten Quartal an mehreren Investorenveranstaltungen teilgenommen.

Im Januar 2025 markierte Aduro den Meilenstein seiner Nasdaq-Notierung mit dem Läuten der Schlussglocke an der Nasdaq MarketSite in New York. Die Veranstaltung unterstrich den Übergang des Unternehmens zu einer breiteren Investorenplattform und sein Engagement für kommerzielles Wachstum.

Im Januar 2025 veranstaltete Aduro ein virtuelles Kamingespräch, bei dem das Management-Team des Unternehmens die Kommerzialisierungsstrategie für seine innovative HCT erörterte.

Im März 2025 sprach Ofer Vicus mit Michael Spector, Moderator von Nasdaq Amplify, darüber, wie Aduro die Welt des chemischen Recyclings und der Schwerölveredelung transformiert.

Darüber hinaus hat Aduro im vergangenen Jahr an den folgenden Konferenzen teilgenommen:

Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MOU“) mit NexGen Polymers : Aduro hat eine Absichtserklärung mit NexGen Polymers unterzeichnet. Darin wird der Rahmen für eine geplante Zusammenarbeit zur Entwicklung einer HCT-Anlage im Demonstrationsmaßstab festgelegt. Die Vereinbarung umfasst die Sicherung der Rohstoffversorgung, die Auswahl eines potenziellen Standorts sowie den Betrieb der Anlage zur Optimierung der Datengenerierung – mit dem Ziel, konfigurierbare kommerzielle Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.

Für eine detailliertere Diskussion der Ergebnisse von Aduro für das dritte Quartal 2025 verweisen wir auf den verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und die Zwischenanalyse des Managements für die drei und neun Monate bis zum 28. Februar 2025, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. In dieser Pressemitteilung beinhalten die zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem die strategischen Ziele von Aduro für 2025, die Weiterentwicklung der Hydrochemolytic™-Technologie (HCT), die Wachstumsstrategie und das Scale-up-Programm nach der Notierung an der Nasdaq, die Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage, die Einreichung einer neuen Patentanmeldung, das Prozess-Scale-up und die zukünftige kommerzielle Demonstrationsanlage, die Expansionsphase, die strategische Planung und Ressourcenmanagement erfordert, sowie die Zusammenarbeit mit NexGen Polymers zur Entwicklung einer HCT-Anlage im Demonstrationsmaßstab. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem verschiedene Technologierisiken, wie z. B. die Möglichkeit, dass die HCT nicht wie erwartet weiterentwickelt wird, dass konkurrierende Technologien einen größeren Marktanteil gewinnen oder sich als effizienter oder zuverlässiger erweisen, dass die HCT kommerziell nicht lebensfähig ist oder keinen nennenswerten Marktanteil erreicht, sowie Herausforderungen bei der Skalierung der Technologie oder ihrer Integration in bestehende Systeme; zu den Risiken im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage gehört die Möglichkeit, dass sie aufgrund technischer, logistischer oder finanzieller Probleme nicht wie erwartet verläuft oder abgeschlossen werden kann; das Risiko, dass das Patent für das neuartige Prozessdesign aus technischen Gründen wie unvollständigen Daten, regulatorischen Hürden oder unvorhergesehenen rechtlichen Herausforderungen nicht wie erwartet angemeldet werden kann; Risiken im Zusammenhang mit dem Scale-Up des Prozesses und der künftigen kommerziellen Demonstrationsanlage, einschließlich möglicher technischer Schwierigkeiten, Kostenüberschreitungen und Verzögerungen bei der Erreichung der kommerziellen Lebensfähigkeit; das Risiko, dass in der Expansionsphase, die eine strategische Planung und ein Ressourcenmanagement erfordert, Herausforderungen wie eine falsche Zuweisung von Ressourcen, eine unzureichende strategische Planung und unvorhergesehene Marktbedingungen auftreten können; das Risiko, dass die Zusammenarbeit mit NexGen Polymers zur Entwicklung einer HCT-Anlage im Demonstrationsmaßstab nicht wie geplant durchgeführt werden kann und dass das Projekt aufgrund von Problemen wie der Sicherung der Rohstoffversorgung, der Standortwahl und betrieblicher Herausforderungen kommerziell oder finanziell nicht tragfähig sein könnte; Risiken von Schwankungen der Marktnachfrage oder der wirtschaftlichen Bedingungen, die sich auf den Absatz und die Einnahmen auswirken, Änderungen der Material-, Arbeits- oder Gemeinkosten, die sich auf die Betriebskosten auswirken, unerwartete betriebliche Probleme oder Ineffizienzen, die die Kosten erhöhen oder die Produktion verringern, neue Gesetze oder Vorschriften, die zusätzliche Kosten verursachen oder betriebliche Verfahren ändern, Naturkatastrophen, Pandemien oder andere unvorhergesehene Ereignisse, die den Betrieb stören, Fehler im Budgetierungsprozess wie Überschätzung des Absatzes oder Unterschätzung der Kosten, strategische Verschiebungen oder Änderungen im Management, die zu anderen Ausgabenmustern oder Prioritäten führen, und saisonale Schwankungen, Naturkatastrophen, Pandemien oder andere unvorhergesehene Ereignisse, die den Betrieb stören, Fehler im Budgetierungsprozess, wie z. B. eine Überschätzung des Umsatzes oder eine Unterschätzung der Kosten, strategische Verschiebungen oder Veränderungen im Management, die zu anderen Ausgabenmustern oder Prioritäten führen, und saisonale Schwankungen im Umsatz oder bei den Ausgaben, die im Budget möglicherweise nicht genau berücksichtigt wurden, könnten sich ebenfalls auf die Leistung des Unternehmens auswirken; Finanzierungsrisiken, einschließlich Schwierigkeiten bei der Beschaffung notwendiger Finanzmittel oder Investitionen, und Marktunsicherheiten aufgrund von politischer Instabilität, Zöllen und anderen geopolitischen Faktoren könnten die Ergebnisse ebenfalls erheblich beeinträchtigen, sowie andere Faktoren, die sich negativ auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken könnten. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e85d4ebe-e8d7-43db-ab43-b8c4132e7f4e