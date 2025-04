Le 16 avril 2025

Astek entre en négociations exclusives avec Keyrus pour le rachat de ses activités CRO, confirmant son ambition stratégique dans les Life Sciences.

Astek, acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, accélère son positionnement dans les Life Sciences et dans la CRO avec le projet d’acquisition de la business unit Life Sciences CRO de KEYRUS, acteur reconnu des services de Contract Research Organization (CRO), spécialisé dans la gestion des essais cliniques et non cliniques pour l’industrie pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux.

Un renforcement stratégique et une expertise élargie dans les essais cliniques

L’acquisition des activités Life Sciences CRO de KEYRUS permettrait à Astek de renforcer sa proposition de valeur, en offrant une offre complète et intégrée à ses clients du secteur des Sciences de la Vie, combinant expertise clinique et innovation technologique.

Fort de plus de 230 collaborateurs en France, Belgique, Canada et États-Unis, les activités Life Sciences CRO de KEYRUS accompagnent des clients de premier plan sur les marchés européen et nord-américain dans la conception, la gestion et l’analyse d’essais cliniques. Ces activités bénéficient également d’une présence en Afrique du Nord et en Inde.

L’offre couvre l’ensemble du cycle de développement : développement clinique et réglementaire (élaboration de plans de développement, soumissions aux autorités de santé, conception méthodologique), opérations cliniques (gestion des essais, monitoring, data management, biostatistiques), rédaction médicale et gestion des études non interventionnelles.

Avec l’acquisition envisagée, le pôle Life Sciences d’Astek comptera plus de 1 200 collaborateurs dans le monde et bénéficiera des importantes capacités off-shore du Groupe en Pologne et en Inde, qui rassemblent 700 experts dédiés aux Sciences de la Vie et aux biostatistiques. La branche CRO d’Astek, qui a l’objectif de rassembler l’ensemble de ses marques CRO sous une ombrelle commune, deviendra un acteur majeur des mid-size CRO au niveau mondial, consolidant ainsi la position du Groupe sur un secteur à forte valeur ajoutée et en pleine mutation.

Une dynamique de croissance et d’innovation pour Astek

Ce projet d’acquisition entre dans le cadre de la stratégie de développement ambitieuse du Groupe Astek, visant à dépasser 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2027 et est en ligne avec la vision d’un Groupe agile et innovant, positionné sur des marchés clés à forte valeur ajoutée et à haut potentiel.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek, commente : "Le projet d’'acquisition des activités Life Sciences CRO de KEYRUS illustre notre engagement à devenir un acteur clé de la transformation digitale dans les Life Sciences. En combinant nos compétences en ingénierie et en sciences des données avec l'expertise des activités CRO de KEYRUS, nous sommes idéalement positionnés pour accompagner nos clients dans leurs défis cliniques, réglementaires et technologiques à l'échelle mondiale. ".

Jean-Christophe Franoux, Directeur Exécutif du Groupe Astek en charge des Life Sciences, ajoute : " Après l’intégration d’IT&M Stats et de Sanoïa, qui ont renforcé nos compétences en digitalisation des études cliniques et non cliniques, en données de santé en vie réelle et en data sciences, l’acquisition envisagée des activités Life Sciences CRO de KEYRUS vient compléter notre savoir-faire avec des expertises essentielles pour répondre aux nouvelles exigences de l’industrie. En combinant ces forces avec nos solutions numériques, nous pourrons accélérer la transformation des essais cliniques, l’exploitation des données en vie réelle et, in fine, la mise sur le marché de nouvelles thérapies. ".

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 10 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek prévoit de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 720 m€ en 2024. https://astekgroup.fr

Contact presse

Claire Doligez – cdoligez@image7.fr - +33 6 84 90 21 69

Charlotte Le Barbier – clebarbier@image7.fr - +33 6 78 37 27 60

Pièce jointe