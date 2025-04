SPINEWAY : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 de 2,8 M€

Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 de 2,8 M€

En milliers d’euros 2025 2024 Variation



en % CA 1er trimestre 2 828 3 070 - 8%

Données consolidées non auditées

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a réalisé sur le 1er trimestre 2025 un chiffre d’affaires de 2,8 M€, stable par rapport au 4ème trimestre 2024 et en recul de 8% par rapport au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024, qui correspond toutefois à une base de comparaison élevée.

Le développement du Grand Export (hors Europe) s’est poursuivi au 1er trimestre 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de +9% par rapport à l’an dernier, à 1,4 M€, soit 50% du chiffre d’affaires global du trimestre. Les zones Asie et Moyen Orient - Afrique concourent positivement à cette progression.

Sur les autres zones, le chiffre d’affaires du 1er trimestre est resté stable en France (-3%) et s’est trouvé plus nettement pénalisé sur la zone Europe (-37%), du fait d’une base élevée en 2024. Le Groupe travaille actuellement sur l’optimisation de sa stratégie d’accès au marché (« Market Access ») dans les principaux pays d’Europe et sur le renforcement de son réseau de distribution sur cette zone.

Spineway confirme son objectif de croissance pour l’ensemble de l’année 2025 et le déploiement de son programme pluri-annuel d’homologations sur ses marchés clés, en cohérence avec l’objectif stratégique de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

