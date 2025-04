AI-Media stellt LEXI Voice auf der NAB Show 2025 vor – Globale Reichweite mit KI-gestützter Live-Sprachübersetzung

BROOKLYN, New York, und NEW YORK, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-gesteuerter Untertitelung und Sprachtechnologie, hat heute die erfolgreiche Markteinführung von LEXI Voice auf der NAB Show 2025 in Las Vegas bekanntgegeben. Die Live-Premiere der bahnbrechenden Lösung, die mithilfe von KI alternative Sprachversionen in Echtzeit liefert, stieß bei globalen Sendeanstalten, Produzenten von Live-Events, Streaming-Plattformen und Unternehmensführern auf großes Interesse.

LEXI Voice stellt einen Quantensprung in der Live-Übersetzung dar und verwandelt eine einsprachige Sendung in ein mehrsprachiges Erlebnis – mit natürlich klingenden synthetischen Stimmen, extrem geringer Latenz (ca. 8–12 Sekunden) und ohne zusätzliche Hardware. Das Ergebnis: neue Publikumszugänge, höhere Werbeeinnahmen und drastische Kosteneinsparungen im Vergleich zur traditionellen menschlichen Verdolmetschung.

„Kunden sagen uns, dass LEXI Voice genau das bietet, was sie brauchen: Genauigkeit, Skalierbarkeit und Einfachheit – und das zu einem revolutionären Preis“, so James Ward, Chief Sales Officer bei AI-Media. „Für viele ist dies der Moment, in dem mehrsprachige Lieferungen endlich wirtschaftlich rentabel werden.“

Strategische Unterscheidungsmerkmale:

Preisvorteilt : Mit 30 USD/Stunde (zuzüglich des Standard-LEXI-Untertitelungspreises) senkt LEXI Voice die Kosten für Live-Übersetzungen um bis zu 90 %.

: Mit 30 USD/Stunde (zuzüglich des Standard-LEXI-Untertitelungspreises) senkt LEXI Voice die Kosten für Live-Übersetzungen um bis zu 90 %. Plattformreichweite : Arbeitet nahtlos mit dem globalen Encoder-Netzwerk von AIM zusammen – Alta (SMPTE 2110 und MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI) und iCap – ohne dass Bestandskunden eine neue Infrastruktur benötigen.

: Arbeitet nahtlos mit dem globalen Encoder-Netzwerk von AIM zusammen – Alta (SMPTE 2110 und MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI) und iCap – ohne dass Bestandskunden eine neue Infrastruktur benötigen. Hochwertiger Klang : Kunden lobten den natürlichen Klang, die Verständlichkeit und die Klarheit der KI-generierten Ausgabe.

: Kunden lobten den natürlichen Klang, die Verständlichkeit und die Klarheit der KI-generierten Ausgabe. Plug-and-Play: Gleiche Planung, APIs, Rechnungsstellung und Unterstützung wie bei den aktuellen Untertitelungs-Workflows.

Sofort verfügbar:

Übersetzung in > 100 Sprachen

Anpassbare Stimmen nach Region, Geschlecht und Tonfall

nach Region, Geschlecht und Tonfall Glossar und phonetische Tools zur Gewährleistung der Markenkonsistenz

zur Gewährleistung der Markenkonsistenz KI-Sprachersatz des Original-Audios mit vollständiger Audiomischung

des Original-Audios mit vollständiger Audiomischung Unterstützung für bis zu fünf alternative Sprachspuren pro Kanal



Anwendungen für die Praxis bereits in Arbeit: LEXI Voice ist geeignet für:

Globale Sender , die Sport, Nachrichten und Unterhaltung lokalisieren, um neue Werbeflächen zu erschließen

, die Sport, Nachrichten und Unterhaltung lokalisieren, um neue Werbeflächen zu erschließen Regierungen und Parlamente , die einen inklusiven sprachlichen Zugang zu öffentlichen Sitzungen gewährleisten

, die einen inklusiven sprachlichen Zugang zu öffentlichen Sitzungen gewährleisten Unternehmen , die ihre Reichweite in internen Rathäusern und in der Kommunikation mit Investoren expandieren

, die ihre Reichweite in internen Rathäusern und in der Kommunikation mit Investoren expandieren Streaming-Plattformen und Events, die Inhalte für ein vielfältiges globales Publikum zugänglich machen

Die Markteinführung steht im Einklang mit dem strategischen Fahrplan von AI-Media, den Tech-Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2029 zu verdreifachen und ein EBITDA von 60 Mio. USD zu erzielen, wie in der Investorenkommunikation für das Geschäftsjahr 2025 dargelegt. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das SaaS-Wachstum durch sein expandierendes LEXI Toolkit voranzutreiben, das jetzt LEXI Voice, LEXI Brew (Generative AI) und LEXI Translate umfasst.

„Auf der NAB konnten unsere Kunden zum ersten Mal die komplette LEXI Voice-Lösung live erleben – und die Resonanz bestätigte, was wir bereits wussten: Der Markt ist bereit“, so Ward. „Dieses Produkt verändert die Möglichkeiten der mehrsprachigen Echtzeit-Interaktion.“

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf KI-Sprach- und Untertitelungs-Workflow-Lösungen spezialisiert hat.

Als weltweit führendes Unternehmen bietet AI-Media qualitativ hochwertige, KI-gestützte Technologien und Lösungen im Bereich der Untertitelung und Übersetzung für eine Vielzahl von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt.

Im Februar 2024 präsentierte AI-Media erstmals bahnbrechende Daten, die die Überlegenheit seiner KI-Untertitelungslösung LEXI gegenüber herkömmlichen, teureren menschlichen Workflows belegen.

Mit umfassender Branchenerfahrung und ausgefeilter KI-Technologie zur Entwicklung von Lösungen, die Prozesse optimieren und vereinfachen, unterstützt AI-Media führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit dabei, die nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte sicherzustellen. Die proprietären Technologien von AI-Media – iCap, LEXI, Alta und das LEXI Toolkit – werden in über 25 Ländern für ihre unübertroffene Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz geschätzt.

