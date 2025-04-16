AI-Media 在 2025 年 NAB 展会上推出 LEXI Voice - 覆盖全球的实时 AI 语音翻译

纽约布鲁克林及纽约, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的 AI 字幕和语言技术提供商 AI-Media (ASX: AIM) 今日宣布，在拉斯维加斯举办的 2025 年 NAB 展会上成功发布 LEXI Voice 商用版。 这项突破性解决方案的现场亮相引起全球广播公司、现场活动制作商、流媒体平台以及企业领袖的浓厚兴趣，该解决方案利用 AI 实现实时替代语言音轨。

LEXI Voice 代表着实时翻译领域的一大进步，能够将单一语言的广播转化为多语种体验 - 可提供自然流畅的合成语音，具备超低延迟（约 8 - 12 秒）的性能，且无需额外硬件即可使用。 由此带来的是：受众范围的扩大、广告收入的增加，以及与传统人工翻译相比成本的显著降低。

AI-Media 首席销售官 James Ward 表示：“客户反馈表明，LEXI Voice 精准地满足了他们对准确性、可扩展能力和简便性的需求，并且所有这些优势以颠覆性的低价成本即可享受。 对许多客户而言，这标志着多语种传递在商业上终于变得切实可行。”

战略差异化亮点：

价格优势 ：LEXI Voice 定价为每小时 30 美元（另加 LEXI 字幕标准版费用），可将实时翻译成本降低高达90%。

：LEXI Voice 定价为每小时 30 美元（另加 LEXI 字幕标准版费用），可将实时翻译成本降低高达90%。 平台覆盖面 ：可兼容 AIM 的全球编码器网络 - Alta（SMPTE 2110 和 MPEG-TS）、Encoder Pro - HD492 (SDI) 以及 iCap，现有客户无需任何新的基础设施。

：可兼容 AIM 的全球编码器网络 - Alta（SMPTE 2110 和 MPEG-TS）、Encoder Pro - HD492 (SDI) 以及 iCap，现有客户无需任何新的基础设施。 广播级音质 ：客户对 AI 输出内容的自然语调、可懂度和扬声器清晰度赞赏有加。

：客户对 AI 输出内容的自然语调、可懂度和扬声器清晰度赞赏有加。 即插即用：与现有字幕工作流程具有相同的调度、API、账单管理和技术支持。

即刻可用的功能：

翻译成 100 多种语言

根据地区、性别和语调 定制语音

词汇表和语音工具 ，确保品牌和名称的一致性

，确保品牌和名称的一致性 使用 AI 语言替换 原始音频，并实现全混音

原始音频，并实现全混音 每个频道支持多达五种语言音轨



实际应用已在进行中：LEXI Voice 正在吸引：

对体育、新闻和娱乐内容进行本地化，以拓展新广告资源的 跨国广播公司

力求为公众会议提供包容性语言服务的 各国政府和立法机构

正在扩大内部员工大会和投资者沟通覆盖面的 各大企业

努力面向全球各类用户提升可访问性的流媒体平台和活动

此次发布与 AI-Media 的战略路线图相一致，即到 2029 财年实现技术收入增加两倍，息税折旧及摊销前利润达到 6,000 万美元，正如公司在 2025 财年投资者沟通中所述。 该公司专注于通过其不断扩展的 LEXI 工具包来推动软件即服务业务的增长。目前，此工具包中包含 LEXI Voice、LEXI Brew（生成式 AI）和 LEXI Translate。

Ward 表示：“在 NAB 展会上，我们的客户首次实时体验了完整的 LEXI Voice 解决方案 - 客户的积极反馈证实了我们之前的判断：市场已准备就绪。 这款产品将彻底改变多语种实时互动的方式。”

如需了解更多信息或预约私人演示，请访问：LEXI Voice | 突破语言壁垒，拓展营收来源

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关于 AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) 于 2003 年在澳大利亚成立，是一家专门提供 AI 语言和字幕工作流程解决方案的先锋技术公司。

作为全球领军企业，AI-Media 为全球各类客户和市场提供高质量的 AI 实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。

2024 年 2 月，AI-Media 首次公布突破性数据，展示其 AI 字幕产品 LEXI 相对于传统更昂贵的人工工作流程的优势。

AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术，创造简化流程的解决方案，为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持，确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。 AI-Media 的专有技术 - iCap、LEXI、Alta 以及 LEXI 工具包 - 以卓越的准确性、可靠性和效率，受到在全球超过 25 个国家和地区的客户的信赖。

媒体联系人：

Fiona Habben

全球营销总监

Fiona.habben@ai-media.tv

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