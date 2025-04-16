AI-Media 在 2025 年 NAB 展会上推出 LEXI Voice - 覆盖全球的实时 AI 语音翻译

纽约布鲁克林及纽约, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的 AI 字幕和语言技术提供商 AI-Media (ASX: AIM) 今日宣布，在拉斯维加斯举办的 2025 年 NAB 展会上成功发布 LEXI Voice 商用版。 这项突破性解决方案的现场亮相引起全球广播公司、现场活动制作商、流媒体平台以及企业领袖的浓厚兴趣，该解决方案利用 AI 实现实时替代语言音轨。
LEXI Voice 代表着实时翻译领域的一大进步，能够将单一语言的广播转化为多语种体验 - 可提供自然流畅的合成语音，具备超低延迟（约 8 - 12 秒）的性能，且无需额外硬件即可使用。 由此带来的是：受众范围的扩大、广告收入的增加，以及与传统人工翻译相比成本的显著降低。
AI-Media 首席销售官 James Ward 表示：“客户反馈表明，LEXI Voice 精准地满足了他们对准确性、可扩展能力和简便性的需求，并且所有这些优势以颠覆性的低价成本即可享受。 对许多客户而言，这标志着多语种传递在商业上终于变得切实可行。”
战略差异化亮点：
- 价格优势：LEXI Voice 定价为每小时 30 美元（另加 LEXI 字幕标准版费用），可将实时翻译成本降低高达90%。
- 平台覆盖面：可兼容 AIM 的全球编码器网络 - Alta（SMPTE 2110 和 MPEG-TS）、Encoder Pro - HD492 (SDI) 以及 iCap，现有客户无需任何新的基础设施。
- 广播级音质：客户对 AI 输出内容的自然语调、可懂度和扬声器清晰度赞赏有加。
- 即插即用：与现有字幕工作流程具有相同的调度、API、账单管理和技术支持。
即刻可用的功能：
- 翻译成 100 多种语言
- 根据地区、性别和语调定制语音
- 词汇表和语音工具，确保品牌和名称的一致性
- 使用 AI 语言替换原始音频，并实现全混音
- 每个频道支持多达五种语言音轨
实际应用已在进行中：LEXI Voice 正在吸引：
- 对体育、新闻和娱乐内容进行本地化，以拓展新广告资源的跨国广播公司
- 力求为公众会议提供包容性语言服务的各国政府和立法机构
- 正在扩大内部员工大会和投资者沟通覆盖面的各大企业
- 努力面向全球各类用户提升可访问性的流媒体平台和活动
此次发布与 AI-Media 的战略路线图相一致，即到 2029 财年实现技术收入增加两倍，息税折旧及摊销前利润达到 6,000 万美元，正如公司在 2025 财年投资者沟通中所述。 该公司专注于通过其不断扩展的 LEXI 工具包来推动软件即服务业务的增长。目前，此工具包中包含 LEXI Voice、LEXI Brew（生成式 AI）和 LEXI Translate。
Ward 表示：“在 NAB 展会上，我们的客户首次实时体验了完整的 LEXI Voice 解决方案 - 客户的积极反馈证实了我们之前的判断：市场已准备就绪。 这款产品将彻底改变多语种实时互动的方式。”
如需了解更多信息或预约私人演示，请访问：LEXI Voice | 突破语言壁垒，拓展营收来源
欢迎在 LinkedIn 上关注 AI-Media，了解最新动态及客户成功案例。
关于 AI-Media
AI-Media (ASX: AIM) 于 2003 年在澳大利亚成立，是一家专门提供 AI 语言和字幕工作流程解决方案的先锋技术公司。
作为全球领军企业，AI-Media 为全球各类客户和市场提供高质量的 AI 实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。
2024 年 2 月，AI-Media 首次公布突破性数据，展示其 AI 字幕产品 LEXI 相对于传统更昂贵的人工工作流程的优势。
AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术，创造简化流程的解决方案，为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持，确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。 AI-Media 的专有技术 - iCap、LEXI、Alta 以及 LEXI 工具包 - 以卓越的准确性、可靠性和效率，受到在全球超过 25 个国家和地区的客户的信赖。
媒体联系人：
Fiona Habben
全球营销总监
Fiona.habben@ai-media.tv
此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15d29007-51d7-4d87-a1e9-4b1b17a8d049
此公告随附的视频可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/deb7fa0f-d0c9-4ee2-a4eb-5bb5ca299ed5