AI-Media 在 2025 年 NAB 展會上推出全球適用實時 AI 語音翻譯—LEXI Voice

紐約州紐約市布魯克林, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的 AI 字幕和語言技術提供商 AI-Media (ASX: AIM)，今天宣布在拉斯維加斯的 2025 年 NAB 展會上成功推出商用的 LEXI Voice。 此突破性解決方案首度推出，利用 AI 提供即時的替代語音軌道，引起了全球廣播公司、現場活動製作人、串流平台和企業領導人的高度關注。
LEXI Voice 彰顯現場翻譯的重大進步，將單語言廣播轉變為多語言體驗，擁有自然聽感的合成語音、超低延遲 (約 8 - 12 秒)，且不需要額外硬件。 這有助接觸全新受眾，增加廣告收入，而成本與傳統人工翻譯相比亦低得多。
AI-Media 的銷售總監 James Ward 表示：「客戶告訴我們，LEXI Voice 提供了他們所需的一切：準確性、規模和簡便性，而且以具顛覆性的價格提供。 對許多人來說，這是多語言傳遞終於變得商業可行的時刻。」
策略性差異化因素：
- 價格點：LEXI Voice 每小時僅需 30 美元 (標準 LEXI 字幕費用額外收取)，將即時翻譯成本降低高達 90%。
- 平台覆蓋範圍：與 Alta (SMPTE 2110 和 MPEG-TS)、Encoder Pro - HD492 (SDI) 及 iCap 等 AIM 的全球編碼網絡無縫協作，現有客戶無需新增基礎設施。
- 廣播級聲音：客戶讚揚 AI 生成輸出的自然語調、可理解性和談話者的清晰度。
- 即插即用：與當前字幕工作流程相同的排程、API、計費和支援。
即時可用：
- 翻譯成 100 多種語言
- 可定制的聲音按地區、性別和語調進行定制
- 詞彙表和語音工具確保品牌和名稱的一致性
- AI 聲音替換替換原始音頻並進行完整音頻混音
- 支援每個頻道最多五條替換語言音軌
實際應用現已展開：LEXI Voice 吸引：
- 全球廣播公司本地化體育、新聞和娛樂，以開拓新的廣告庫存
- 政府和立法機構確保公眾時段的包容性語言可及性
- 企業擴大內部大會和投資者溝通的覆蓋範圍
- 影音串流平台和活動擴大對多元全球觀眾的可及性
這次推出與 AI-Media 的策略藍圖一致，目標是在 2029 財政年度將技術收入增長三倍，並實現 6000 萬美元的 EBITDA，這在其 2025 財政年度的投資者通訊中有詳細說明。 該公司專注於通過不斷擴展的 LEXI Toolkit推動 SaaS 增長，該工具包現在包括 LEXI Voice、LEXI Brew (生成式 AI) 和 LEXI Translate。
Ward 說：「在 NAB 展會上，我們的客戶首次現場看到完整的 LEXI Voice 解決方案，回應證實了我們的預測：市場已經準備好了。 這款產品改變了即時多語言互動的可能性。」
欲了解更多資訊或預約私人演示，請瀏覽：LEXI Voice | 打破語言障礙，提升您的收入
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關於 AI-Media
科技公司 AI-Media (ASX: AIM) 於 2003 年在澳洲成立，是一家專注於 AI 語言和字幕工作流程解決方案的一流技術公司。
作為全球領先者，AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄制字幕及翻譯等技術和解決方案。
2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據，展示相對於傳統人工流程的絕佳優勢。
AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術，從而創造簡化流程的解決方案，為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援，確保其內容播報可無縫存取且包容並蓄。 AI-Media 的專有技術 (iCap、LEXI、Alta 和 LEXI Toolkit)，在超過 25 個國家深受信賴，準確無比、份外可靠、效率極高。
媒體聯絡人：
Fiona Habben
全球營銷主管
Fiona.habben@ai-media.tv
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