Hermès International : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

Rapport d’informations trimestrielles à fin mars 2025

Solide croissance des ventes au premier trimestre

(+9 % à taux de change courants et +7 % à taux de change constants),

dans un contexte incertain

Paris, le 17 avril 2025

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 4,1 Mds€ au premier trimestre 2025 et progresse de 9 % à taux de change courants et de 7 % à taux de change constants. Toutes les régions sont en croissance.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré : « Dans un contexte géopolitique et économique complexe, la maison renforce plus que jamais ses fondamentaux : la qualité sans compromis, la création au cœur de tout développement et l’intégration verticale, garantie de préservation des savoir-faire d’excellence. Malgré une base de comparaison élevée au premier trimestre, le groupe poursuit une croissance solide grâce à la confiance de ses clients et à l’engagement des équipes que je remercie vivement. »

Activité à fin mars par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2025, toutes les régions sont en progression, et le réseau de distribution exclusif poursuit son développement.

L’Asie hors Japon (+1 %) est en croissance, en dépit d’une base de comparaison particulièrement élevée et de la baisse de trafic observée en Grande Chine depuis la fin du premier trimestre 2024. Les ventes, soutenues par une clientèle fidèle, ont bénéficié de la stratégie de valeur de la maison. En mars, le magasin de Taichung à Taiwan a rouvert après agrandissement. En Thaïlande, le magasin rénové et agrandi du mall Central Embassy à Bangkok a rouvert en janvier.





Le Japon (+17 %) réalise une progression soutenue et régulière, portée par la fidélité de sa clientèle locale.





L’Amérique (+11 %), après un quatrième trimestre 2024 exceptionnel, enregistre une belle croissance, grâce notamment à la bonne dynamique des États-Unis observée en mars.





L’Europe hors France (+13 %) et la France (+14 %) réalisent de solides progressions grâce à la robustesse de la demande locale et à la dynamique des flux touristiques. La 15 e édition du Saut Hermès a célébré avec succès son grand retour au Grand Palais à Paris. En Italie, le magasin de Florence, rénové et agrandi, a rouvert en février.





La zone Autres (+14 %), qui comprend essentiellement le Moyen-Orient, poursuit sa dynamique.





Activité à fin mars par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2025, tous les métiers, à l’exception de l’Horlogerie et des Parfum et Beauté, sont en croissance.

La Maroquinerie-Sellerie (+10 %) réalise une performance robuste, portée par une demande soutenue et l’enrichissement des collections, avec notamment les nouveaux modèles de sacs Médor et Mousqueton. L’augmentation des capacités de production se poursuit avec l’inauguration prévue cette année de la maroquinerie de L’Isle-d’Espagnac (Charente) et les ouvertures des maroquineries de Loupes (Gironde) et Charleville-Mézières (Ardennes) respectivement en 2026 et 2027. Elles renforceront les neuf pôles d’expertise répartis sur l’ensemble du territoire national. Hermès continue ainsi de renforcer son ancrage en France en développant l’emploi et la formation.





La division Vêtement et Accessoires (+7 %) confirme sa dynamique. La collection femme automne-hiver 2025, a été présentée avec succès début mars à la Garde républicaine. Le défilé homme automne-hiver 2025, dévoilé au palais d’Iéna en janvier, a également reçu un très bel accueil.





Le métier Soie et Textiles (+5 %) est en progression grâce à la dynamique des formats, la diversité des matières et des créations, qui ont continué d’animer les collections tant dans l’univers féminin que masculin.





Les Parfum et Beauté, stables, poursuivent leur développement avec le lancement de Terre d’Hermès Eau de Parfum Intense, imaginé par Christine Nagel, élaboré autour d’un voyage au cœur de la Terre. La Beauté Hermès a accueilli le nouveau Rouge Brillant Silky, composé de 14 teintes permanentes et d’une édition limitée de 3 rouges à lèvres.





Dans un environnement toujours difficile, l’Horlogerie (-10 %) enrichit son offre avec notamment les nouvelles versions de la ligne Hermès H08 et de l’Arceau Le temps voyageur. La maison a également dévoilé au salon Watches & Wonders à Genève début avril, deux nouvelles expressions de sa complication emblématique Le temps suspendu, sur les lignes Arceau et Hermès Cut.





Les Autres métiers Hermès (+6 %), portés par la Bijouterie, mettent en lumière toute la singularité et la force créative de la maison. Le nouveau service de porcelaine, Hermès en contrepoint, a été présenté en janvier au Conservatoire national des arts et métiers à Paris.





Un modèle durable et responsable

Fidèle à son engagement d’employeur responsable et à sa volonté de partager les fruits de la croissance avec celles et ceux qui y contribuent au quotidien, Hermès distribuera plus de 500 millions d’euros en 2025 à ses collaborateurs au titre du partage de la valeur pour 2024.

En ligne avec ses engagements de lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, la maison a mis à jour début 2025 sa stratégie climatique, qui se traduit par des actions concrètes en faveur des filières et des politiques rigoureuses de préservation des ressources naturelles.

Enfin, le groupe Hermès a poursuivi ses actions conformément à ses objectifs à 2030, validés par l’initiative Science Based Target (SBTi), grâce au déploiement de plans de décarbonation sur l’ensemble de ses opérations directes, et une consommation énergétique améliorée. Le groupe poursuit ses efforts afin de réduire les émissions liées au scope 3, en lien avec ses fournisseurs et l’ensemble de sa chaîne de valeur.

Autres faits marquants

À fin mars 2025, l’évolution des parités monétaires représente un impact favorable de

49 M€ sur le chiffre d’affaires.

Hermès International n’a procédé à aucun rachat d’actions, hors mouvements réalisés dans le cadre du

contrat de liquidité.

Perspectives

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Dans un contexte économique et géopolitique plus incertain, le groupe aborde l’année 2025 avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l’année est Le dessin sous toutes ses coutures. Du point sellier au trait, le dessin est le commencement de toutes choses chez Hermès.

Le communiqué de presse du chiffre d’affaires à fin mars 2025 est disponible

sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com.

Prochains événements :

30 avril 2025 : Assemblée générale des actionnaires

30 juillet 2025 : publication des résultats du premier semestre 2025

23 octobre 2025 : publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025





Informations par Zone GÉographique (a)

1er trimestre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants France 357 312 14,2 % 14,2 % Europe (hors France) 501 444 12,7 % 12,7 % Total Europe 857 757 13,3 % 13,3 % Japon 421 357 17,9 % 17,2 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 971 1 920 2,7 % 1,2 % Total Asie 2 392 2 277 5,1 % 3,7 % Amériques 695 614 13,3 % 11,0 % Autres (Moyen-Orient) 185 158 16,8 % 14,1 % TOTAL 4 129 3 805 8,5 % 7,2 %

(a) Ventes par destination.





Informations par mÉtier

1er trimestre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 813 1 628 11,4 % 10,0 % Vêtement et Accessoires (2) 1 149 1 061 8,3 % 7,2 % Soie et Textiles 256 242 5,6 % 4,5 % Autres métiers Hermès (3) 544 505 7,6 % 6,1 % Parfum et Beauté 129 130 (0,1 %) (0,5 %) Horlogerie 151 166 (9,0 %) (10,0 %) Autres produits (4) 87 74 17,5 % 16,5 % TOTAL 4 129 3 805 8,5 % 7,2 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

RAPPEL – CHIFFRES CLÉS 2024

En millions d’euros 2024 2023 Chiffre d’affaires 15 170 13 427 Croissance à taux courants vs n-1 13,0 % 15,7 % Croissance à taux constants vs n-1 (1) 14,7 % 20,6 % Résultat opérationnel courant (2) 6 150 5 650 en % du chiffre d’affaires 40,5 % 42,1 % Résultat opérationnel 6 150 5 650 en % du chiffre d’affaires 40,5 % 42,1 % Résultat net - Part du groupe 4 603 4 311 en % du chiffre d’affaires 30,3 % 32,1 % Capacité d’autofinancement 5 378 5 123 Investissements opérationnels 1 067 859 Cash flow disponible ajusté (3) 3 767 3 192 Capitaux propres - Part du groupe 17 327 15 201 Trésorerie nette (4) 11 642 10 625 Trésorerie nette retraitée (5) 12 039 11 164 Effectifs (en nombre de personnes) (6) 25 185 22 879

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) CDI + CDD sans condition d’ancienneté conformément à la définition des effectifs de la CSRD. Proforma 2023 présenté selon cette définition

