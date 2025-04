Contact presse :

Sam Connatty

Tel.: +44 370 904 3601

sam.connatty@capgemini.com

Contact investisseurs :

Vincent Biraud

Tel.: +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Capgemini acquiert la filiale de Delta Capita Group Limited aux Pays-Bas pour élargir son offre de services de conformité en matière de criminalité financière en Europe

Cette acquisition va permettre à Capgemini de renforcer ses services auprès des banques, compagnies d’assurance et fonds de pension européens, en les aidant à se conformer aux réglementations en matière de conformité et de connaissance du client (KYC)1 ainsi qu’aux législations locales complexes

Paris, le 17 avril 2025 - Capgemini a acquis 100% du capital social de Delta Capita BV et de sa filiale détenue à 100% Delta Capita Academy BV, constituant la filiale néerlandaise Financial Crime Compliance (FCC) de Delta Capita Group Ltd. Cette acquisition, la deuxième en 18 mois en matière de FCC, va permettre au Groupe de se positionner comme le partenaire de choix pour la transformation KYC et FCC à l’échelle mondiale. Elle vient renforcer l’offre de services de Capgemini en Europe en matière de lutte contre la criminalité financière, de gestion des risques et de conformité réglementaire, et elle complète ainsi les services de Capgemini déjà bien développés en Roumanie, en Pologne, en Inde et au Royaume-Uni. La signature et la clôture de l'acquisition ont eu lieu simultanément le 16 avril.

Situées aux Pays-Bas, les équipes de Delta Capita BV et de sa filiale intégralement détenue Delta Capita Academy BV, comptent plus de 200 analystes et consultants KYC, tous expérimentés dans la gestion de projets juridiques et réglementaires complexes. Ces experts aident leurs clients à adopter une approche stratégique de la réglementation, et sont spécialisés dans les procédures « Know Your Customer », dans la lutte contre la corruption et la fraude, ainsi que dans le contrôle et la gestion des risques. Son portefeuille de clients est fortement complémentaire à celui de Capgemini, et inclut de grandes banques, des compagnies d’assurances et des fonds de pension.

L'expertise de l'équipe, conjuguée à ses capacités multilingues, permettra à Capgemini de fournir des services de conseil et de gestion en matière de FCC pour les 1ères, 2èmes et 3èmes lignes de défense. Elle aidera notamment à répondre à la demande croissante des clients européens du secteur financier pour des services de conformité aux réglementations complexes et standards, ainsi qu’à la législation néerlandaise sur les pensions.

« Par nature, la conformité en matière de criminalité financière nécessite une connaissance approfondie des législations locales qui sont en constante évolution. L'acquisition de Delta Capita BV positionnera le Groupe comme le partenaire mondial de choix pour la transformation KYC, » déclare Kartik Ramakrishnan, CEO du département « Services financiers » de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe. « Notre offre de services ‘de bout en bout’, tant en matière de stratégie business que technologique, associée à des capacités KYC complètes - onshore, nearshore et offshore, est complémentaire à l’expertise des équipes hautement qualifiées de Delta Capita BV et de sa filiale, toutes deux basées aux Pays-Bas. Cette acquisition renforcera notre couverture de services FCC en Europe. Je suis ravi d’accueillir les équipes de Delta Capita BV et de sa filiale chez Capgemini. »

« La lutte contre la criminalité financière, la gestion des risques et la conformité réglementaire sont essentielles pour le secteur des services financiers. Les entreprises recherchent désormais des solutions complètes pour la transformation des services FCC de bout en bout, » déclare Tom Kastelein, CEO de Delta Capita BV. « Son envergure mondiale, son écosystème de partenaires et son expertise reconnue dans les services financiers faisaient de Capgemini un choix naturel pour notre équipe. Nous nous réjouissions de rejoindre Capgemini. »

À propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle et IA générative, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

1 Les réglementations “Know Your Customer” ou KYC requièrent des sociétés de services financiers qu’ils vérifient l’identité, les pratiques financières et les risques potentiels liés aux clients.

Pièce jointe