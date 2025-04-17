Bitget 推出業界首個鏈上聯屬計劃，40% 回贈支援內容創作者

維多利亞，塞舌爾, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 在其聯屬計劃中增加了一項突破性舉措：這是加密貨幣交易領域首個鏈上聯屬計劃，在現有佣金結構的基礎上，為合作夥伴提供高達 40% 回贈。 這項創新計劃可以連結中心化 (CEX) 和去中心化 (DEX) 交易生態系統，讓聯屬夥伴能夠因其在這兩個世界中的影響力而順暢獲利。

傳統的聯屬計劃會為現貨和期貨交易的推薦人提供獎賞，而受惠於 Bitget 的鏈上擴展計劃，合作夥伴可在用戶參與 Bitget Onchain 時獲得回贈——這是一款旨在簡化中心化交易所用戶的鏈上交易的產品。 聯屬夥伴現在可以進入蓬勃發展的 DeFi 市場，而無需讓其受眾採取複雜的步驟設置錢包，也不必犧牲安全性。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 表示：「在 1.2 億用戶的支援下，Bitget 已發展成為躋身前五名的交易所。 為了表達我們的感激之情，並與生態系統貢獻者更緊密地合作，我們決定獎勵那些幫助用戶充分把握各種加密貨幣的大好良機（無論是在交易所或是在鏈上）的開拓者。」 他補充說：「我們的聯屬夥伴希望找到無技術障礙的方式在 DeFi 利息上獲利，我們聽取了他們的意見。 這是我們採取的新舉措，以支援在融合中心化交易所便利性和 DeFi 創新成果的領域蓬勃發展的社群。」

Bitget 的推薦計劃向擁有超過 100 名追蹤者的內容創作者、網紅和社群領袖開放，申請流程很簡單。 參與者要共享傳統交易和 Bitget Onchain 交易的獨一無二的推薦連結。 他們可以從現貨和期貨交易費用中賺取高達 50% 佣金，並從鏈上活動中獲得高達 40% 回贈。 該計劃採用分級獎賞機制，表現最佳的人員有資格獲得最高的獎金等級，以鼓勵更多人踴躍參與，實現持續增長。

有賴於 Bitget Onchain，用戶可以直接從他們的 Bitget 現貨帳戶交易鏈上資產，從而消除了參與 DeFi 的傳統障礙——無需採取複雜的步驟設置錢包或管理私鑰。 所有交易均享有由 Bitget 的 6 億美元保障基金支援的機構級安全保障，用戶獲得企業級資產保護，同時無需犧牲 DeFi 的機會。 平台透過人工智能資產篩選功能，可以即時發現極具潛力的項目，從而進一步增強決策性能，幫助用戶自信掌控廣闊的鏈上世界，不必揣測。 從 YouTube 網紅到 Telegram 管理員，受惠於 Bitget 的聯屬計劃，大眾更容易參與加密貨幣的下一個發展階段。

現在即可透過 Bitget 聯屬入口網站申請。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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