Olon se voit décerné le Prix d’excellence CMO en chimie verte en 2025

RODANO, Italie, 17 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Olon S.p.A. a l’honneur d’annoncer qu’elle a reçu le prestigieux Prix d’excellence CMO en chimie verte (CMO Excellence in Green Chemistry Award) en 2025. Décernée par l’ACS Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable (ACS GCIPR), cette distinction récompense les avancées pionnières d’Olon dans la production durable de peptides thérapeutiques, obtenues grâce à l’utilisation de la technologie de l’ADN recombinant (ADNr) et à l’expression de protéines chimériques dans la fermentation microbienne.

L’approche innovante d’Olon réduit considérablement le recours aux solvants et aux substances toxiques, tout en limitant au maximum l’utilisation de composants de base en excès, rendant ainsi inutile le besoin de groupes protecteurs. Par rapport aux méthodes conventionnelles de synthèse peptidique en phase solide (SPPS), la technologie d’Olon offre un processus de fabrication plus durable et plus efficace.

« Notre approche innovante, qui consiste à utiliser la technologie de l’ADN recombinant et l’expression de protéines chimériques pour la production durable de peptides thérapeutiques, représente une avancée significative dans le domaine de la chimie verte, » a déclaré Paolo Tubertini, PDG d’Olon. « Grâce à cette technologie, Olon a pu réduire la consommation totale de solvants d’environ 77 % (de 6,5 Tn à 1,5 Tn par kg d’un peptide de 30 acides aminés) par rapport à la SPPS actuelle. En outre, nous avons considérablement réduit l’utilisation de substances toxiques et limité au maximum les composants de base en excès. Cette avancée a un impact majeur sur l’intensité de masse du processus (PMI), renforçant ainsi la durabilité environnementale de nos procédés. Elle répond non seulement à la demande mondiale croissante en thérapies peptidiques, mais s’inscrit également dans notre engagement en faveur de la durabilité environnementale. »

La plateforme de fabrication modulable d’Olon, qui intègre une banque de cellules mères (MCB) permettant une production rapide et évolutive de thérapies peptidiques, est au cœur de cette innovation. Cette plateforme est actuellement en cours d’adaptation pour accueillir la production commerciale de peptides GLP-1 et non GLP-1 afin de répondre à une demande mondiale en plein essor pour ces traitements essentiels.

Le prix sera officiellement remis lors de la prochaine conférence Green Chemistry & Engineering, qui se tiendra à Pittsburgh, en Pennsylvanie du 23 au 26 juin 2025.

À propos d’Olon S.p.A.

Olon est une société internationale leader dans la production de substances actives pharmaceutiques (API) et les services d’organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO). Avec un engagement fort en faveur de l’innovation et du développement durable, Olon exploite des technologies de pointe pour fournir des solutions performantes et rentables à l’industrie pharmaceutique. Basée à Rodano, en Italie, Olon exploite plusieurs sites de production et centres de recherche à travers le monde, ce qui lui permet d’accompagner ses clients avec une offre complète adaptée à la diversité de leurs besoins.

