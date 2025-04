GTT : Activité du 1er trimestre 2025 - Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

en croissance de 32 %

Des commandes diversifiées au 1 er trimestre 2025, avec 9 méthaniers et 7 éthaniers de grande capacité

Chiffre d’affaires s’élevant à 191 millions d’euros, en hausse de 32 % par rapport au 1 er trimestre 2024

Confirmation des objectifs 2025





Paris – Le 17 avril 2025. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2025.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Avec 16 commandes de méthaniers et d’éthaniers de grande capacité enregistrées au premier trimestre 2025, la performance commerciale sur notre activité principale demeure élevée dans un contexte mondial très incertain, moins favorable aux décisions d’investissements. Cependant, la levée aux États-Unis du moratoire sur les nouveaux projets de GNL devrait permettre de nouvelles décisions d’investissements dans des unités de liquéfaction en 2025 et 2026, générant de nouveaux besoins de méthaniers.

S’agissant du GNL carburant, GTT a enregistré 12 commandes de porte-conteneurs au cours du premier trimestre 2025, dans un contexte de croissance des commandes de navires neufs propulsés au GNL, mais également de concurrence de la part des technologies de confinement commercialisées par les chantiers chinois.

GTT poursuit son effort constant de R&D et d’innovation. À ce titre, le Groupe a déposé un total de 66 brevets à l’INPI en 2024, en progression par rapport à 2023, et se hisse à la 23e place du

Top 50 des entreprises françaises déposantes de brevets. Cette performance illustre la dynamique d’innovation du Groupe et pérennise sa position d’acteur technologique de référence.

Dans le domaine des solutions digitales, Ascenz Marorka a étendu son service de surveillance en temps réel des performances des flottes aux fuseaux horaires de la zone Amériques, permettant ainsi d’assurer un support 24h/24 aux armateurs, affréteurs et gestionnaires de flotte. Ascenz Marorka a également obtenu, début avril, un contrat pour équiper avec sa solution Smart Shipping la totalité de la flotte du groupe TMS, soit plus de 130 navires.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 s’inscrit en forte progression, affichant une hausse de 32 % par rapport au premier trimestre 2024. Ainsi, en l’absence de retards significatifs dans les plannings de construction des navires, le Groupe confirme ses objectifs 2025. »

Évolution des activités du Groupe au cours du premier trimestre 2025

- Poursuite des commandes de méthaniers et d’éthaniers

À la suite d’une année 2024 qui constituait la deuxième année record en termes de prise de commandes, GTT a enregistré, au cours du premier trimestre 2025, neuf commandes de méthaniers (dont six méthaniers de très grande capacité). Leur livraison est prévue entre 2027 et 2031.

GTT a également reçu sept commandes relatives à des éthaniers de grande capacité (VLEC), dont

la livraison interviendra en 2027 et 2028.

- Signature d’un Accord d’Assistance Technique et de Licence avec Hengli en Chine

GTT a signé, en janvier 2025, un Accord d’Assistance Technique et de Licence avec le chantier naval chinois Hengli Shipbuilding (Dalian). Cet accord permettra à Hengli d’installer les systèmes de confinement à membranes de GTT pour la construction de différents types de navires, en particulier des éthaniers de grande capacité (VLEC), des éthaniers de très grande capacité (ULEC), ainsi que des navires multi-carburants et des navires de soutage.

- Signature d’un Accord de coopération avec COSCO en Chine

En février 2025, GTT, COSCO Shipping LNG Investment (Shanghai) Co., Ltd. (CSLNG) et COSCO Shipping Heavy Industry Co., Ltd. (CHI)1 ont conclu un accord de coopération stratégique. Il s’agit du premier accord avec CSLNG, spécialisé dans le transport de GNL et la gestion des projets d’investissement et de construction navale. GTT et CHI avaient signé, en janvier 2018, un accord de coopération sur la construction, la maintenance et la rénovation de méthaniers et de navires propulsés au GNL, renouvelé en mai 2020.

- GNL carburant : croissance du marché des porte-conteneurs alimentés au GNL

GTT a reçu, en février 2025, une commande de son partenaire coréen HD Hyundai Heavy Industries pour la conception des réservoirs cryogéniques, d'une capacité de 12 750 m³, de 12 nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL, pour le compte d’un armateur européen.

Les réservoirs de GNL seront équipés du système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT, ainsi que du design « 1 barg »2, qui permet une pression d’exploitation allant jusqu'à 1 barg contre 0,7 barg auparavant. Utilisé ici pour la seconde fois, ce concept répond aux futures réglementations portuaires imposant le raccordement électrique des navires à quai, confirmant l’importance de cette innovation.

- Solutions digitales

En mars 2025, Ascenz Marorka a étendu son service de surveillance en temps réel des performances des flottes aux fuseaux horaires de la zone Amériques, depuis Vancouver. Après la France et Singapour, cette nouvelle implantation renforce sa portée mondiale et son engagement à offrir un support 24h/24. Avec des opérations sur trois zones stratégiques, Ascenz Marorka permet aux armateurs, affréteurs et gestionnaires de flotte d’optimiser leurs activités en continu, partout dans le monde.

Par ailleurs, Ascenz Marorka a annoncé, début avril 2025, que le groupe TMS, un leader mondial des services maritimes multi-segments, a choisi la solution Smart Shipping3 d’Ascenz Marorka pour l’ensemble de sa flotte, soit plus de 130 navires (pétroliers, vraquiers, transporteurs de gaz liquéfiés et porte-conteneurs). Le groupe TMS bénéficiera également de la solution VESPER, un module avancé de gestion de la performance des navires développé par Vessel Performance Solutions, filiale d'Ascenz Marorka.

- Innovation

En 2024, GTT a déposé 66 demandes de brevet à l’INPI4, en hausse par rapport à 2023. Cette performance reflète la dynamique d’innovation et pérennise sa position d’acteur technologique de référence. En passant de la 26e à la 23e place du Top 50 des entreprises françaises déposantes de brevets, GTT confirme son engagement à anticiper les enjeux du paysage énergétique mondial et du secteur maritime.

GTT Strategic Ventures a annoncé, début avril, une huitième participation minoritaire dans la société suisse novoMOF, dont les matériaux à haute performance contribueront à relever le défi de la décarbonation du transport maritime. Elle développe des Metal Organic Frameworks (MOFs), qui permettent notamment de développer des systèmes de captage du CO₂ à la source particulièrement adaptés aux environnements contraints, comme le transport maritime, en raison de leur compacité.

- Elogen

Dans un communiqué publié le 10 février 2025, le groupe GTT a présenté les premières conclusions de la revue stratégique des activités de sa filiale Elogen. Celles-ci soulignent la nécessité pour le groupe GTT de réorienter le modèle d’affaires d’Elogen afin de valoriser ses atouts technologiques, en recentrant les activités notamment sur la R&D et la livraison des projets en cours.

Les mesures envisagées font l’objet de procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel, actuellement en cours.

Carnet de commandes au 31 mars 2025

Au 1er janvier 2025, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 332 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 23 méthaniers ;

Commandes obtenues : 9 méthaniers, 7 éthaniers.

Au 31 mars 2025, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 325 unités, dont :

292 méthaniers ;

21 éthaniers ;

3 FSRU ;

2 FLNG ;

5 réservoirs terrestres.





En ce qui concerne le GNL carburant, avec la commande de 12 navires et la livraison de sept navires, le carnet de commandes au 31 mars 2025 s’élève à 55 unités.

Évolution du chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2025

(en millions d'euros) T1 2024 T1 2025 Var. Chiffre d'affaires total 144,8 190,5 +31,6 % Nouvelles constructions 133,1 180,5 +35,6 % dont méthaniers/éthaniers 122,3 170,4 +39,3 % dont FSRU5 - 1,7 na dont FLNG6 0,3 2,1 na dont réservoirs terrestres 0,8 0,0 na dont navires propulsés au GNL 9,7 6,4 -34,2 % Electrolyseurs 3,0 1,1 -62,6 % Digital 2,5 4,7 +87,9 % Services 6,1 4,2 -30,9 %

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2025 s’élève à 190,5 M€, en hausse de 31,6 % par rapport au premier trimestre 2024.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 180,5 M€, en hausse de 35,6 % par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2024. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 170,4 M€, en hausse de 39,3 %, en raison de l’augmentation du nombre de méthaniers en construction, et les redevances des FLNG s’élèvent à 2,1 M€. Les redevances générées par l’activité GNL carburant s’élèvent à 6,4 M€ au premier trimestre 2025, contre 9,7 M€ au premier trimestre 2024.

Le chiffre d’affaires d’Elogen s’établit à 1,1 M€ au premier trimestre 2025 contre 3,0 M€ au premier trimestre 2024.

Le chiffre d’affaires de l’activité digitale s’élève à 4,7 M€, en croissance de +87,9 % par rapport au 1 er trimestre 2024, grâce à de nouveaux succès commerciaux et à l’intégration de VPS, une société danoise acquise fin février 2024.

Objectifs 2025 confirmés

En l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2025, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2025 compris dans une fourchette de 750 à 800 M€,

un EBITDA consolidé 2025 compris dans une fourchette de 490 à 540 M€,

un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2025, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé7.





A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2024, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 30 juillet 2024. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.

1 Un acteur majeur de l'industrie lourde actif dans la construction navale, l'ingénierie et la construction d’unités offshore, et opérant neuf chantiers navals.

2 Unité de mesure, abréviation de l’anglais « bar gauge ». Pression effective en français.

3 Le Smart Shipping désigne un ensemble de services de navigation, de gestion opérationnelle des navires, de maintenance prédictive, de gestion de l’énergie à bord et de gestion de flotte, destinés aux affréteurs, armateurs et opérateurs.

4 INPI - Institut national de la propriété intellectuelle.

5 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.

6 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL.

7 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.

