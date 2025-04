CGTN: Kina og Malaysia indgår et strategisk fællesskab på højt niveau med fælles fremtid

CGTN bragte en artikel, der fremhævede, hvordan den besøgende kinesiske præsident Xi Jinping har udarbejdet en ny udviklingsplan for forbindelserne mellem Kina og Malaysia for de næste 50 år, og hvordan de to lande i fællesskab fremmer et strategisk fællesskab på højt niveau med en fælles fremtid for at opnå flere fordele befolkningerne i begge lande og bidrage til den regionale velstand.

BEIJING, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- I fjor fejrede Kina og Malaysia 50-året for deres diplomatiske forbindelser. Den besøgende kinesiske præsident Xi Jinping skitserede en ny plan for de bilaterale forbindelser i de kommende 50 år og opfordrede onsdag de to parter til i fællesskab at opbygge et strategisk fællesskab på højt niveau mellem Kina og Malaysia med en fælles fremtid.

For at bringe flere fordele til befolkningerne i de to lande og bidrage til den regionale velstand fremlagde den kinesiske præsident under sit møde med Malaysias premierminister Anwar Ibrahim et forslag på tre punkter.

Xi opfordrede de to lande til at holde fast i strategisk uafhængighed, skabe udviklingssynergier og uddybe udvekslingen og den gensidig læring mellem de civilisationerne.

Samarbejde af høj kvalitet

Under deres møde udtrykte de to ledere begge modstand mod vilkårlige tariffer og opfordrede til en fælles indsats for at modvirke afbrydelser og forstyrrelser i forsyningskæden via åbenhed og samarbejde.

Xi opfordrede til at respondere på jungleloven med asiatiske værdier som fred, samarbejde, åbenhed og rummelighed og til at respondere på den ustabile og usikre verden med et stabilt og sikkert Asien. I samme forbindelse sagde Anwar, at Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) ikke vil bakke op om ensidigt indførte toldsatser.

Xi udtrykte Kinas vilje til at udvikle det bilaterale samarbejde af høj kvalitet og sagde, at de to sider bør styrke det banebrydende samarbejde inden for den digitale økonomi, den grønne økonomi, den blå økonomi og kunstig intelligens og styrke den integrerede udvikling af industrikæden, forsyningskæden, værdikæden, datakæden og talentkæden.

I sin underskrevne artikel, der blev offentliggjort i malaysiske medier, gjorde Xi opmærksom på, at handelen mellem Kina og Malaysia i 2024 nåede op på 212 milliarder dollars, hvilket var næsten 1.000 gange højere end ved starten af de bilaterale diplomatiske forbindelser.

Kina har været Malaysias største handelspartner 16 år i træk, mens Malaysia fortsat er Kinas næststørste handelspartner og den største importkilde inden for ASEAN.

Malaysia et af de første lande, der støttede Kinas foreslåede Belt and Road Initiative (BRI). De to lande underskrev et BRI-aftalememorandum i 2017 og har siden høstet frugtbare resultater som programmet "To lande, to parker" og østkystens jernbaneforbindelse.

Efter mødet overværede Xi og Anwar underskrivelsen af over 30 bilaterale samarbejdsaftaler, der omfattede AI, infrastruktur og landbrug, og som viste de to parters stærke engagement i at forbedre samarbejdet af høj kvalitet.

Blomstrende udveksling mellem civilisationer

Ud over handel og investeringer har Kina og Malaysia igennem de seneste år også oplevet en blomstrende kulturel udveksling og turisme.

I 2024 var der næsten 6 millioner gensidige besøg mellem de to lande, hvilket var endnu højere end niveauet før covid, bemærkede Xi i sin artikel.

Det har noget at gøre med den gensidige politik om visumfritagelse. De to lande indledte en gensidig politik om visumfritagelse den 1. december 2023. I juni indvillige Kina i at forlænge visumfritagelsen indtil udgangen af 2025, og som modydelse ville Malaysia forlænge visumfritagelsen indtil udgangen af 2026.

Xi sagde onsdag, at de to parter skulle benytte underskrivelsen af aftalen om gensidig visumfritagelse som en mulighed for at styrke turisme, ungdoms- og lokaludveksling og uddybe samarbejdet inden for kultur, uddannelse, sport, film og medier.

De to lande har fornyet deres forskningssamarbejde om beskyttelse af kæmpepandaer og er også blevet enige om i fællesskab at ansøge om at få "løvedans"-projektet optaget på UNESCO's repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv.

Så sent som i sidste måned havde den kinesiske film "Ne Zha 2" premiere i Malaysia, hvor den straks satte nye kasserekorder for kinesiske film på markedet.

I den seneste CGTN-undersøgelse udtrykte hele 83,6 procent af de malaysiske respondenter positive følelser over for Kina. I mellemtiden viste undersøgelsen også, at 83,8 procent af de adspurgte udtrykte interesse for at besøge eller studere i Kina.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-16/China-Malaysia-eye-high-level-strategic-community-with-shared-future-1CCOu6tYBkA/p.html