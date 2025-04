CGTN : La Chine et la Malaisie unissent leurs forces pour former une communauté stratégique de premier plan tournée vers un avenir commun

CGTN a publié un article présentant un nouveau plan de développement des relations sino-malaisiennes pour les 50 prochaines années, élaboré par le président chinois Xi Jinping lors de sa visite en Malaisie. L’article détaille également les efforts conjoints des deux pays pour promouvoir une communauté stratégique de premier plan, tournée vers un avenir commun, dans le but de renforcer les bénéfices mutuels pour les deux peuples et de soutenir la prospérité de la région.

BEIJING, 17 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’année dernière, la Chine et la Malaisie ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Au cours d’une visite officielle, le président chinois Xi Jinping a tracé mercredi les grandes lignes d’un nouveau plan de coopération bilatérale pour les 50 prochaines années et a appelé les deux pays à œuvrer ensemble pour instaurer une communauté stratégique sino-malaisienne de premier plan, tournée vers un avenir commun.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, le président chinois a présenté une proposition à trois volets, destinée à renforcer les bénéfices mutuels pour les deux peuples et à soutenir la prospérité de la région.

M. Xi a invité les deux pays à affirmer leur indépendance stratégique, à établir des stratégies de développement convergentes et à approfondir les échanges culturels, ainsi que l’apprentissage mutuel.

Une coopération de qualité

Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont exprimé leur opposition aux droits de douane arbitraires et ont appelé à une action commune pour faire face aux risques de découplage et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement, en privilégiant l’ouverture et la coopération.

M. Xi a appelé à opposer aux lois de la jungle les valeurs asiatiques de paix, de coopération, d’ouverture et d’inclusion, et à répondre à l’instabilité et à l’incertitude du monde par une Asie stable et confiante. Dans ce même contexte, Anwar Ibrahim a déclaré que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) n’approuverait aucun droit de douane imposé de façon unilatérale.

Affirmant la volonté de la Chine de renforcer une coopération bilatérale de qualité, M. Xi a déclaré que les deux parties devraient renforcer leur collaboration dans des domaines clés, tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’économie bleue et l’intelligence artificielle, tout en consolidant le développement intégré des chaînes industrielles, d’approvisionnement, de valeur, de données et de talents.

Dans l’article publié dans les médias malaisiens et signé de son nom, M. Xi a souligné qu’en 2024, les échanges commerciaux entre la Chine et la Malaisie avaient atteint 212 milliards de dollars, soit près de 1 000 fois le montant des échanges lors de l’établissement de leurs relations diplomatiques bilatérales.

La Chine a été le plus grand partenaire commercial de la Malaisie pendant 16 années consécutives, tandis que la Malaisie reste le deuxième partenaire commercial de la Chine et la plus grande source d’importations au sein de l’ANASE.

La Malaisie a été l’un des premiers pays à soutenir l’initiative de la nouvelle route de la soie proposée par la Chine. Les deux pays ont signé un protocole d’accord sur la nouvelle route de la soie en 2017 et ont depuis obtenu des résultats prometteurs, notamment à travers le programme « Two Countries, Twin Parks » (Deux pays, deux parcs jumeaux) et la liaison ferroviaire de la côte Est.

Après leur rencontre, Xi Jinping et Anwar Ibrahim ont assisté à la signature de plus de 30 accords de coopération bilatérale dans les domaines de l’intelligence artificielle, des infrastructures et de l’agriculture, illustrant la volonté commune des deux pays de renforcer une coopération fructueuse.

Des échanges culturels florissants

Outre le commerce et les investissements, la Chine et la Malaisie ont également vu fleurir les échanges culturels et le tourisme au cours des dernières années.

En 2024, près de 6 millions de visites réciproques ont été enregistrées entre les deux pays, dépassant les niveaux d’avant la pandémie, a indiqué M. Xi dans son article.

Ces chiffres sont liés à une politique d’exemption de visa réciproque. Les deux pays ont mis en place une politique d’exemption de visa réciproque le 1er décembre 2023. En juin dernier, la Chine a accepté de prolonger cette politique d’exemption de visa jusqu’à la fin de l’année 2025 et, en retour, la Malaisie a étendu la sienne jusqu’à la fin de 2026.

Mercredi, M. Xi a déclaré que les deux parties devaient tirer parti de l’accord d’exemption de visa réciproque pour dynamiser le tourisme, encourager les échanges entre les jeunes et les collectivités locales, et approfondir leur coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, du sport, du cinéma et des médias.

Les deux pays ont lancé une nouvelle initiative conjointe de recherche sur la protection du panda géant et ont également convenu de soumettre ensemble une demande d’inscription de la « danse du lion » sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Le mois dernier, le film chinois « Ne Zha 2 » a été présenté en avant-première en Malaisie, où il a rapidement battu de nouveaux records de recettes pour les films chinois sur ce marché.

Lors du dernier sondage CGTN, 83,6 % des Malaisiens interrogés ont exprimé des sentiments positifs à l’égard de la Chine. Le sondage a également révélé que 83,8 % des personnes interrogées étaient intéressées par une visite ou des études en Chine.

