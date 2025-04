Falcon accueille le Bombardier Global 7500 au sein de sa flotte

DUBAI, Émirats arabes unis, 18 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Global 7500 de Falcon offre la combinaison ultime de la vitesse, de l’autonomie et de l’espace. Doté de la cabine la mieux équipée et d’une fiabilité inégalée dans le secteur, notre Global 7500 est un avion primé et éprouvé qui bat tous les records. En un mot, il est le produit phare de l’aviation d’aujourd’hui et de demain.

M. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fondateur et président d’Alex Group Investments, la société mère de Falcon, a déclaré : « Nous sommes fiers de ce moment historique qui voit l’arrivée du Bombardier Global 7500 chez Falcon, alors que nous développons notre flotte afin de répondre à la demande croissante de solutions dans la catégorie des très long-courriers. Avec cette nouvelle acquisition, Falcon s’engage en faveur d’un avenir aéronautique durable et soutient le secteur des affaires mondial. Notre offre de produits améliorée à bord du Global 7500 garantit également à nos passagers, qu’ils soient voyageurs d’affaires ou de loisirs, qu’ils bénéficieront d’un voyage d'exception, tout en fluidité. »

L’avion le plus rapide depuis le Concorde

En transportant les passagers à destination plus rapidement grâce à une vitesse de pointe pouvant atteindre Mach 0,94, la plus rapide depuis le Concorde, le Global 7500 de Falcon est une véritable machine à voyager dans le temps. Son rayon d’action de près de 15 000 km signifie également que le monde entier est toujours à portée de main.

Avec une autonomie de plus de 14 000 km, le Bombardier Global 7500 ouvre l’accès au monde entier pour les voyages privés long-courriers, que ce soit de Dubaï à Dulles ou de Paris à Tokyo. Le réseau inégalé de Falcon offre au jet d’affaires Global 7500 tout l’espace nécessaire pour opérer au maximum de ses capacités, tout en ouvrant à ses passagers un vaste univers de possibilités de vols sans escale, avec des trajets pouvant durer jusqu’à 17 heures non-stop.

Cabine exclusive

De la générosité de l’espace intérieur de la cabine jusqu’à ses hublots ultra-larges en passant par le confort de l’air le plus pur et une altitude cabine ultra-basse, Falcon accorde une grande importance à la santé et au bien-être de ses passagers. Le nouveau Global 7500 de Falcon peut accueillir jusqu’à 18 passagers dans un confort absolu.

Les plus exigeants d’entre eux apprécieront le confort luxueux d’une chambre privée dotée d’une gamme inédite d’options, dont un lit deux places permanent et une véritable salle de douche attenante.

Avec l’arrivée du Global 7500 chez Falcon, l’expérience en vol atteint des sommets grâce à un téléviseur 4K de 55 pouces, soit le plus grand de l’industrie. Les passagers peuvent ainsi profiter d’une expérience de home cinéma de classe mondiale assortie d’une qualité d’image exceptionnelle et d’un son immersif, grâce au système audio de pointe doté de la toute première technologie de son centré sur le siège.

Objectifs de développement durable

Le Global 7500 de Bombardier est le premier jet d’affaires doté d’une déclaration environnementale de produit, offrant ainsi une transparence totale sur ses performances. Il vole à une altitude plus élevée (jusqu’à 51 000 pieds) que celle des avions commerciaux, où l’air est plus raréfié, ce qui lui permet de voler plus vite tout en consommant moins de carburant.

Falcon ambitionne de devenir le premier opérateur de jets privés au Moyen-Orient et vise une flotte de plus de 50 appareils modernes d’ici fin 2026.

À propos de Falcon

Pour en savoir plus sur Falcon, rendez-vous sur flyfalcon.com , Instagram et LinkedIn .