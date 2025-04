Communiqué de presse - Sanofi inaugure en France sa nouvelle unité d’excellence R&D Vaccins

Sanofi inaugure en France sa nouvelle unité d’excellence R&D Vaccins

Paris, 18 avril 2025. Sanofi a inauguré ce jour, à Marcy-l’Etoile (Rhône-Alpes), une nouvelle unité d’excellence de R&D en biotechnologie. Elle héberge un arsenal complet de plateformes technologiques et vise à accélérer le développement de nouveaux vaccins, dont ceux à base d’ARN messager.

En tant que laboratoire pionnier dans le domaine de l'ARNm en France, Sanofi a investi 120 millions d'euros dans la construction de cette nouvelle unité de R&D cofinancée par l’Union européenne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, consolidant son rôle majeur dans l’innovation et le déploiement de cette technologie. Au total, depuis 2022, Sanofi a investi 935 millions d’euros pour doter la France d'une chaîne de valeur unique et autonome sur l’ARNm. Sanofi est ainsi le seul acteur en France à la maîtriser dans son intégralité.

Ce bâtiment XL a été conçu pour rassembler au sein d’un même espace toutes les activités liées au développement pharmaceutique d’un vaccin. La colocalisation des équipes en charge des différentes technologies de Sanofi renforce les synergies et la collaboration entre les experts, optimisant ainsi le cycle de développement des vaccins. Cette unité permet également de réaliser en France les différentes étapes clés du développement de ceux à base d’ARN messager, depuis la production des plasmides désormais internalisée et servant de matrice pour les brins d'ARNm, en passant par l’encapsulation dans des particules lipidiques, jusqu’à la répartition du produit final en flacons.

Jean-François Toussaint

Responsable Monde de la Recherche et Développement Vaccins, SANOFI

“Notre unité XL est un atout majeur afin d’accélérer le développement de vaccins innovants pour des millions de patients à travers le monde. Sa polyvalence, associée à l’expertise de nos équipes scientifiques désormais réunies, sont autant d’avantages qui vont nous permettre de renforcer notre excellence en Recherche et Développement.”

Charles Wolf

Directeur général SANOFI France

“Sanofi a pris des engagements forts depuis 5 ans pour contribuer activement à la souveraineté sanitaire de la France. Cette nouvelle unité d’excellence entièrement consacrée à l’accélération de notre Recherche & Développement pour les vaccins s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’innovation au sein de laquelle la France joue déjà un rôle majeur.”

Entièrement opérationnel depuis avril 2025, ce bâtiment XL permet de soutenir l’ensemble du portefeuille de nouveaux vaccins de Sanofi ainsi que les futures cibles vaccinales innovantes comme les vaccins thérapeutiques chlamydia ou acné. D’une superficie de 14 000 m², il emploie directement près de 300 scientifiques au sein du site de Marcy-l’Etoile, dans lequel évoluent déjà 3200 collaborateurs.

Aux côtés du site de Vitry-sur-Seine dédié aux anticorps monoclonaux, et de celui de Neuville-sur-Saône où la première usine modulable de production de vaccins et biomédicaments au monde a été inaugurée en septembre 2024, ce nouveau bâtiment XL confère au site de Marcy-l’Etoile un rôle stratégique accru au service de l’excellence en immunologie.

Dans le cadre de la construction de ce bâtiment XL, Sanofi a collaboré avec un réseau unique de près d’une dizaine d’entreprises d’ingénierie et de sous-traitants français implantés en Auvergne-Rhône-Alpes. Premier employeur régional avec près de 5000 collaborateurs répartis au sein de ses différents sites, Sanofi joue un rôle central dans la vitalité économique du territoire et participe activement à son rayonnement, en tant place de référence en Europe dans les Sciences et la Santé.

Avec chaque année plus de 2,5 milliards d’euros investis en R&D en France, Sanofi est le 1er investisseur privé en R&D en France. Elle a mis l’innovation au cœur de son ambition afin de devenir le leader mondial en immunologie pour servir des milliers de patients et populations dans le monde, en visant des maladies comme l’asthme, la sclérose en plaques, le diabète de type 1 ou encore la bronchite chronique.



