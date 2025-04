Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Aangezien het vereiste quorum voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 23 april 2025 niet zal worden bereikt, organiseert ageas SA/NV op woensdag 21 mei 2025 om 10u30 de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (de “Vergadering”). De Vergadering zal plaatsvinden in het Auditorium van AG Insurance, AG Campus, Nieuwbrug 17, te 1000 Brussel.

De algemene modaliteiten om deel te nemen aan de Vergadering en de onderstaande documenten zijn beschikbaar op de Ageas website:

de oproeping en de agenda met als punten: de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening over 2024, de goedkeuring van het dividend over 2024, de kwijting van aansprakelijkheid, de goedkeuring van het remuneratieverslag, de goedkeuring van de voorstellen tot herbenoeming van bestuursleden, de bevestiging van de benoeming van de commissaris voor de audit van CSRD rapportering, de goedkeuring van de voorgestelde wijziging aan de statuten (toegestaan kapitaal), en de toestemming voor de Groep om aandelen van ageas SA/NV in te kopen.





het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik en de doeleinden van het toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,





het model van volmacht,

het jaarverslag 2024 van ageas SA/NV.





Aandeelhouders zullen zich voor de Vergadering kunnen registreren, stemmen en vragen stellen als zij op de registratiedatum houder zijn van het aantal aandelen waarvoor zij hun intentie hebben aangegeven om hun stemrecht uit te oefenen, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de Vergadering aanhouden. De registratiedatum is vastgesteld op woensdag 7 mei 2025 om middernacht (CET).

Aandeelhouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen, dienen hun intenties uiterlijk op donderdag 15 mei 2025 kenbaar te maken door hun instructies mee te delen aan de vennootschap, hun bank of hun financiële instelling. De volmachten waarmee aandeelhouders hun steminstructies kunnen doorgeven, dienen uiterlijk donderdag 15 mei 2025 in het bezit van de vennootschap te zijn.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar general.meeting@ageas.com.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 18,5 miljard in 2024.

