WorldStrides Canada organiseert V-dag 80-tour in Nederland om gesneuvelde Canadese soldaten te eren

TORONTO, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ter gelegenheid van de 80ste jaarlijkse V-dag (Victory in Europe (VE) Day) organiseert WorldStrides, een wereldwijde aanbieder van educatieve reizen voor leerlingen en ervaringsgericht onderwijs, een herdenkingstour naar Nederland voor meer dan 1.000 Canadese leerlingen, leraren en medewerkers. Om de toewijding van de soldaten die in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven te eren, hebben veel scholen een van de 968 Canadese soldaten geadopteerd die begraven liggen op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom.

Tijdens een herdenkingsceremonie op 4 mei zullen leerlingen deelnemen aan een 1,5 uur durende stille tocht waarbij ze de ‘Torch of Remembrance’ van de Commissie van het Gemenebest van Oorlogsgraven naar de begraafplaats dragen. Elke leerling zal de fakkel om de beurt 80 stappen dragen, als symbool voor elk jaar sinds de bevrijding van Nederland. De leerlingen zullen een Vlag van de Vredestoren (Peace Tower Flag) dragen – de vlag die op 19 januari 2019, de 76ste verjaardag van prinses Margriet van Nederland, op de Canadese Parlementaire Vredetoren wapperde – samen met bordjes met de namen van Canadese gemeenschappen die een soldaat verloren in de Slag om de Schelde.

Na afloop van de mars overhandigen de leerlingen de Vlag van de Vredestoren en een tijdcapsule aan de stad Bergen op Zoom. De tijdcapsule bevat inzendingen van elk van de deelnemende middelbare scholen en wordt geopend op de 100e jaarlijkse V-dag. Lokale Nederlandse leerlingen zullen een Nederlandse vlag uitwisselen, waarmee ze hun belofte aan Canadese leerlingen om elke vijf jaar terug te keren compleet maken.

“Aan deze reis is vijf jaar gewerkt en ik ben er ongelooflijk trots op dat ik deel mag uitmaken van een onderwijsprogramma dat leerlingen helpt om de geschiedenis van hun land te begrijpen, te ervaren en te ontdekken hoe die past in onze gedeelde wereldgeschiedenis,” zegt David Robinson, consultant Geschiedenisprogramma, WorldStrides Canada. “Elke leerling voltooit een soldatenproject en heeft voor de reis tijd besteed aan het leren over hun soldaat, waar deze vocht en hun familie – het is een geweldige manier om het belang van deze geschiedenis over te brengen en te leren waarom we deze niet mogen vergeten.”

Tijdens de 10-daagse tour van 1-10 mei bezoeken leerlingen het Oorlogsmuseum Overloon, Groesbeek, het Anne Frank Huis, concentratiekampen, Menenpoort, Beaumont-Hamel, Passendale, Vimy Ridge, Juno Beach, Parijs en eindigen ze in Amsterdam.

“Bezoeken aan begraafplaatsen en gedenktekens van het Gemenebest van Oorlogsgraven zorgen ervoor dat we nieuwe generaties actief betrekken bij de geschiedenis van de wereldoorlogen. Ze inspireren hen om het belang te begrijpen van wat andere Canadese generaties deden,” aldus Simon Bendry, directeur Onderwijs, Betrokkenheid en Vrijwilligerswerk van de Commissie van het Gemenebest van Oorlogsgraven. “Als ze naar huis terugkeren, hopen we dat ze deze verhalen zullen doorgeven aan anderen, zodat we dit ons blijven herinneren.”

Als onderdeel van de ervaring werkt WorldStrides Canada samen met Legion Magazine, dat sinds 1926 artikelen publiceert over de Canadese militaire geschiedenis en veteranenzaken, aan een schrijfuitdaging waarin leerlingen na terugkomst van de reis hun verhalen delen over hoe het hen heeft beïnvloed en wat het betekende om deel te nemen aan de herdenking van V-dag.

Legion Magazine zal de beste inzendingen van leerlingen publiceren op hun website en geselecteerde werken worden gepubliceerd in een toekomstige editie van het gedrukte tijdschrift.

Ga voor meer informatie over WorldStrides Canada en de komende Canadese geschiedenisreizen naar https://www.explorica.ca/canadian-history.aspx.

