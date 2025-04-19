週一為 TTD 截止日期：全球領先的法律事務所 ROSEN 鼓勵 The Trade Desk, Inc. 投資人在證券集體訴訟的重要截止日期 4 月 21 日前尋求法律意見 – TTD

紐約, April 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資人權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2024 年 5 月 9 日至 2025 年 2 月 12 日（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD) A 類普通股之人士，2025 年 4 月 21 日為重要的首席原告截止日期。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Trade Desk 的 A 類普通股，則您可能有權獲得賠償，且透過後酬約定，您無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Trade Desk 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=35479 網頁填寫資料，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653 或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，以瞭解本集體訴訟的資訊。 本案已提起集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 4 月 21 日之前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所缺乏相當的經驗、資源或任何具有代表性的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。 選擇律師還需明智的抉擇。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟達成和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 證券集體訴訟及解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。 僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨擘。 事務所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期期間做出虛假及誤導性的陳述，且/或未揭露以下事實：(1) Trade Desk 在推出 Kokai 時遭遇重大、持續、自身造成的執行挑戰，Kokai 是一款生成式人工智慧（簡稱「AI」）預測工具，可協助使用者更有效率地分配廣告預算，這包括將客戶從 Trade Desk 的舊平台 Solimar 過渡至 Kokai；(2) 此類執行挑戰嚴重推遲 Kokai 的上線時程；(3) Trade Desk 未能有效執行 Kokai 的推出活動，導致 Trade Desk 的業務和營運遭受負面影響，尤其在營收增長方面；且 (4) 因前述原因，被告對 Trade Desk 的業務、營運及前景所作的正面陳述於所有相關時期均存在重大虛假和誤導性，且/或缺乏合理的依據。 訴訟主張，當市場得悉真實詳情後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Trade Desk 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=35479 網頁填寫資料，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653 或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，以瞭解本集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未成案。 在集體訴訟成案之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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