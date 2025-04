Associação de Fruticultores da Polónia: apaixone-se pelo sabor das maçãs polacas na Maratona da Europa 2025 em Aveiro!

VARSÓVIA, Polónia, April 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desde janeiro de 2025 que a Polónia preside ao Conselho da União Europeia e a maçã transformou-se no símbolo oficial da presidência polaca. É uma escolha natural, uma vez que a Polónia é a maior produtora de maçãs da Europa e a quarta maior do mundo. Uma em cada três maçãs consumidas na Europa vem dos pomares da Polónia! As maçãs polacas são um símbolo de qualidade, saúde e tradição, mas também de modernidade e inovação na agricultura da Polónia, que se encontra em constante evolução.

Para assinalar este momento especial, a Associação de Fruticultores da Polónia lançou a campanha "Time for Polish Apples", que visa promover o cultivo e a alta qualidade do fruto polaco no palco internacional. A campanha integra os esforços para elevar o perfil da Polónia como o maior produtor de maçãs da Europa e promover o fruto a nível mundial.

Estão planeados inúmeros eventos a realizar na Polónia e no estrangeiro, no âmbito da campanha "Time for Polish Apples", para permitir que os consumidores provem as maçãs polacas e desfrutem do seu sabor único. Os participantes no evento também poderão ver por que motivo são tão consideradas em mais de 60 países em todo o mundo, da Índia aos Estados Unidos e até no Egito. Os eventos de degustação terão lugar na Polónia (Varsóvia, Łódź, Gdynia e Wrocław) e no estrangeiro, incluindo na Alemanha, em Portugal e na Dinamarca.

Um destes eventos terá lugar a 27 de abril deste ano na Maratona da Europa 2025 em Aveiro. A ideia por trás desta maratona casa na perfeição com a campanha de promoção da presidência polaca do Conselho da União Europeia, combinando o desporto, a saúde e a cooperação europeia. Ao visitarem um stand em forma de maçã, os participantes terão a oportunidade de provar maçãs sumarentas cheias de sabor e desfrutar do seu sabor único. Também estará disponível uma zona de relaxamento com espreguiçadeiras, onde os participantes na maratona poderão descansar, bem como uma área de informações onde poderão saber mais sobre a campanha, o valor nutricional das maçãs e a escala de cultivo deste fruto na Polónia.

Todos os eventos são acompanhados por uma vasta campanha, incluindo publicidade no exterior, na comunicação social e atividades nas redes sociais. Através destas atividades, queremos que o maior número possível de pessoas saiba mais sobre as maçãs polacas, o seu valor nutricional e a sua qualidade.

