Galapagos kondigt wijzigingen aan in uitvoerend leiderschap

De heer Henry Gosebruch benoemd door de Raad van Bestuur van Galapagos als oprichtend CEO van het nieuw opgerichte SpinCo

Dr. Paul Stoffels, Voorzitter en CEO van Galapagos, is van plan in pensioen te gaan als CEO na benoeming van een opvolger in de komende 12 maanden en is van plan om aan te blijven als Voorzitter van de Raad van Bestuur om de continuïteit van leiderschap en strategische guidance op lange termijn te waarborgen

Mechelen, België; 21 april 2025, 22:10 CET; gereglementeerde informatie - voorwetenschap - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het transformeren van patiëntresultaten door middel van levensveranderende wetenschap en innovatie, doet vandaag twee aankondigingen met betrekking tot het uitvoerend leiderschap.

In het kader van de geplande splitsing in twee onafhankelijke entiteiten (de “Splitsing”), werd de heer Henry Gosebruch vandaag benoemd tot oprichtend CEO van de dochteronderneming van Galapagos, momenteel genaamd XYZ SpinCo NV (“SpinCo”), maar die naar aanleiding van de Splitsing zal worden hernoemd. Zoals eerder bekendgemaakt, zal SpinCo worden afgesplitst van de huidige activiteiten van Galapagos en in eerste instantie worden gefinancierd met circa €2,45 miljard aan cash en kasequivalenten. SpinCo zal zich richten op het opbouwen van een pijplijn van innovatieve geneesmiddelen met bewezen proof-of-concept om de standaard van zorg voor patiënten mogelijks te verhogen via één of meer transformatieve transacties. Tegelijkertijd zal Galapagos doorgaan met het ontwikkelen van haar pijplijn van potentiële best-in-class celtherapieën voor hematologische en vaste tumoren, gebruikmakend van haar fundamentele gedecentraliseerde productieplatform.

Dr. Stoffels1, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos, zei, “Henry's benoeming markeert een belangrijke mijlpaal in onze geplande Splitsing. Zijn uitgebreide biotech ervaring, leiderschap en staat van dienst in het creëren van aandeelhouderswaarde door middel van fusies en overnames en business development zullen van grote waarde zijn voor SpinCo, nu het bedrijf zich richt op het opbouwen van een gedifferentieerde pijplijn van innovatieve geneesmiddelen met robuuste proof-of-concept.”

Henry Gosebruch, aantredend CEO van SpinCo, zei, “Ik voel me vereerd dat ik de rol van oprichtend CEO van SpinCo op mij mag nemen. Ik kijk ernaar uit om een team van wereldklasse samen te stellen en transformatieve mogelijkheden na te streven op het gebied van innovatieve geneesmiddelen die zinvolle therapieën kunnen bieden aan patiënten in nood, en tegelijkertijd aanzienlijke waarde kunnen ontgrendelen voor onze aandeelhouders.”

“Henry is de juiste leider om de CEO-rol voor SpinCo op zich te nemen, aangezien hij zijn uitgebreide ervaring en de sterke cash positie kan gebruiken om een aantrekkelijke pijplijn op te bouwen,” aldus Andrew Dickinson, Chief Financial Officer van Gilead Sciences en Niet-Uitvoerend Niet-Onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van Galapagos. “We kijken ernaar uit om met hem samen te werken bij het nastreven van transacties met het potentieel om aanzienlijke waarde te creëren voor alle aandeelhouders.”

Dr. Stoffels, Voorzitter en CEO van Galapagos, heeft de Raad van Bestuur geïnformeerd over zijn voornemen om in pensioen te gaan als CEO zodra er een opvolger is benoemd, en om aan te blijven als Niet-Uitvoerend Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos, zodat hij strategische begeleiding en ondersteuning kan blijven bieden aan de onderneming, onder voorbehoud van de herbenoeming tot Bestuurder tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2026. De Raad van Bestuur zal op zoek gaan naar een opvolger voor de CEO die Galapagos zal leiden naar de volgende fase van groei en innovatie als een gefocust celtherapiebedrijf, toegewijd aan het leveren van baanbrekende behandelingen die inspelen op de grote onvervulde behoefte van patiënten. De CEO-opvolger zal naar verwachting in de komende 12 maanden worden aangesteld.

Dr. Stoffels zei, “Ik ben trots dat ik Galapagos heb omgevormd tot een R&D-gedreven biotechbedrijf met een duidelijke focus op oncologie. Na de overnames van CellPoint en Abound Bio in 2022 hebben we een uniek gedecentraliseerd productieplatform opgezet dat is ontworpen om verse, stem-like, early memory celtherapie te leveren met een vein-to-vein tijd van slechts zeven dagen. Twee programma's die gebruik maken van dit platform bevinden zich momenteel in fase 2 klinische studies gericht op negen agressieve hematologische maligniteiten, een TCR-T-kandidaat die sterke preklinische proof-of-concept heeft geleverd in vaste tumoren en een volgende generatie CAR-T-kandidaat die naar verwachting tegen het einde van het jaar de klinische fase zal bereiken. Met de Splitsing zal Galapagos de autonomie hebben om haar groeistrategie voor celtherapie uit te voeren en zich te richten op het verder ontwikkelen van haar pijplijn van potentieel best-in-class producten en het opbouwen van een wereldwijd, gedecentraliseerd productienetwerk.”

“Namens de Raad van Bestuur wil ik Paul oprecht bedanken voor het vormgeven van de strategie van Galapagos in de afgelopen drie jaar. Zijn leiderschap heeft bijgedragen aan het aanscherpen van onze focus op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor oncologie, het boeken van zinvolle vooruitgang voor patiënten en het creëren van langetermijnwaarde voor aandeelhouders. Vooruitkijkend is de Raad van Bestuur van plan om Paul voor te dragen voor een tweede termijn van vier jaar als Bestuurder op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026 en om hem aan te laten blijven als Voorzitter van de Raad van Bestuur, waardoor hij nauw betrokken blijft bij de Vennootschap,” aldus de heer Jérôme Contamine, Lead Niet-Uitvoerend Bestuurder van Galapagos. “Ik heb in het verleden nauw met Henry samengewerkt bij succesvolle fusies en overnames en ik ben verheugd hem bij Galapagos te mogen verwelkomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Henry over de juiste vaardigheden beschikt om SpinCo te leiden bij de aanvang van haar missie.”

Achtergrondinformatie over de heer Gosebruch

De heer Gosebruch vervoegt SpinCo met ruime ervaring in fusies en overnames, business development, partnering en durfkapitaal, en een sterke staat van dienst in het opbouwen van nieuwe groeibedrijven, het nastreven van pijplijnkansen, zorgvuldige kapitaalallocatie en het creëren van aandeelhouderswaarde.

De heer Gosebruch was onlangs President en Chief Executive Officer bij Neumora (NASDAQ: NMRA), een biofarmaceutisch bedrijf in een klinische fase dat zich richt op het herdefiniëren van de ontwikkeling van neurowetenschappelijke geneesmiddelen. Hij trad in juli 2023 in dienst bij Neumora en leidde het bedrijf door zijn beursgang (IPO) in september 2023 en bij de ontwikkeling van zijn capaciteiten en pijplijn.

Voor Neumora was de heer Gosebruch Executive Vice President en Chief Strategy Officer bij AbbVie, waar hij verantwoordelijk was voor Corporate Strategy, Competitive Strategy & Insights, Business Development & Acquisitions, Search & Evaluation, Alliance Management, R&D decision support/portfolio analytics en AbbVie Ventures. Bij AbbVie voltooiden de heer Gosebruch en zijn team meer dan 100 business development transacties en diversifieerden AbbVie door nieuwe groeibedrijven en pijplijnmogelijkheden op te bouwen. De heer Gosebruch en zijn team speelden onder andere een cruciale rol bij het identificeren en uitvoeren van de overname van Allergan en het partnerschap voor risankizumab (Skyrizi®).

Voordat hij in 2015 bij AbbVie actief werd, werkte de heer Gosebruch meer dan 20 jaar bij J.P. Morgan, het meest recente als Co-Head van de North American M&A Group in New York. Gedurende zijn tijd bij J.P. Morgan werkte de heer Gosebruch aan fusies en overnames met een totale waarde van meer dan $375 miljard, waarbij bedrijven in meer dan 20 landen betrokken waren.

Over Galapagos

Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class geneesmiddelen. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Het is niet alleen ons doel om te voldoen aan de huidige medische behoeften, maar ook om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar http://www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

1 In dit persbericht moet ‘Dr. Paul Stoffels’ worden gelezen als ‘Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV’.

