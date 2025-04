Korjaus pörssitiedotteeseen: Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2025

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 22.4.2025 kello 14.10

Tämä on korjaus Siili Solutions Oyj:n 22.4.2025 kello 9.30 julkistamaan pörssitiedotteeseen, jolla julkistettiin yhtiön liiketoimintakatsaus katsauskaudelta 1.1.-31.3.2025. Tiedotteen tunnuslukutaulukossa oli virheellisesti rivi “Kokoaikaisen henkilöstön ja alihankinnan määrä (FTE) kauden lopussa”, erillisten tunnuslukujen “Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa” ja “Kokoaikaisen alihankinnan määrä (FTE) kauden lopussa” sijaan.

Alla sekä liitteenä on korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

Siili Q1 2025: Siili jatkoi AI-strategian toteutusta ja toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi, liikevaihto edellisvuoden tasolla

Tammi-maaliskuu 2025

Saatoimme päätökseen enemmistöosuuden ostamisen Integrations Group Oy:n osakekannasta

Käynnistimme Advisory-palvelukokonaisuuden vauhdittamaan asiakkaidemme digitaalista liiketoimintaa ja tekoälyn käyttöä

Sopeutimme osaamisprofiiliamme vastaamaan strategiaamme ja nykyistä markkinatilannetta

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 29,9 (29,8) miljoona euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 0,3 %. Orgaanisesti liikevaihto laski 1,6 % vertailukaudesta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli 1,3 (1,6) miljoonaa euroa ja vastaavasti 4,2 % (5,3 %) liikevaihdosta





Milj. euroa 1–3/2025 1–3/2024 Liikevaihto 29,9 29,8 Liikevaihdon kasvu, % 0,3 % -11,3 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -1,6 % -11,3 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 27,1 % 27,7 % Oikaistu EBITA 1,3 1,6 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 4,2 % 5,3 % EBITA (Oikaistu liikevoitto) 1,2 1,4 Liikevoitto (EBIT) 0,9 1,1 Osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,07 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 957 973 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella 950 990 Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa 931 950 Kokoaikaisen alihankinnan määrä (FTE) kauden lopussa 144 137

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2025

Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan 108–130 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 4,7–7,7 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki:

Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes oli Siilille haastava markkinatilanteen jatkuessa vaimeana, ja teimme konkreettisia toimenpiteitä toimintamme kannattavuuden parantamiseksi. Vuoden alkuun mahtui kuitenkin myös paljon positiivisia tapahtumia keskittyessämme vahvasti strategiamme toteuttamiseen.

Konsernin liikevaihto päätyi tammi-maaliskuussa liki 30 miljoonaan euroon ja liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla. Oikaistu EBITA oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,3 miljoonaa euroa ja 4,2 % liikevaihdosta. Kannattavuus oli odotustemme mukaisesti hieman edellisvuotta heikompi. Edellisvuoden tulokseen vertailtaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että vertailukauden oikaistua EBITAa paransivat Q1 2024 aikana toteutetut lomautukset.

Olemme nähneet alkuvuoden aikana markkinassa tervetullutta kehitystä, jossa asiakkaamme ovat siirtymässä tekoälyn testaamisvaiheista määrätietoisiin muutosohjelmiin. Käynnistimme maaliskuussa uuden Advisory-palvelukokonaisuuden vauhdittamaan asiakkaidemme digitaalista liiketoimintaa ja tekoälyn käyttöönottoa.

Yksi esimerkki asiakkaidemme tukemisesta heidän tekoälymatkallaan on Alma Medialle alkuvuodesta toteuttamamme AI-avusteinen valmennusohjelma. Kyseessä on räätälöity kokonaisuus, joka auttaa Alma Mediaa integroimaan tekoälyn saumattomasti tekemiseensä ja kulttuuriinsa.

Siili on ollut myös mukana modernisoimassa keskeistä järjestelmää yhdessä Varman kanssa. Modernisoinnin tavoitteena on ollut parantaa järjestelmän ylläpidettävyyttä, skaalautuvuutta ja kehityskelpoisuutta, jotta se palvelee luotettavasti Varman liiketoiminnan tarpeita myös tulevaisuudessa. Yhteistyö on toteutettu vaiheittain ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, varmistaen järjestelmän jatkuvan toimintavarmuuden.

Olemme alkuvuoden aikana myös rakentaneet uusia yhteistyöverkostoja, jotka mahdollistavat Siilin asiantuntemuksen laaja-alaisen hyödyntämisen. Maaliskuussa Siili hyväksyttiin jäseneksi Digital Defence Ecosystemiin, joka kokoaa yhteen Suomen johtavat teknologiayritykset tukemaan kansallista puolustuskykyä ja huoltovarmuutta. Siilistä tuli myös NVIDIA partneri alkuvuodesta osana NVIDIA Partner Network:iä (NPN). Tämä tukee meitä merkittävästi tuodessamme skaalautuvia, tuotantovalmiita tekoälyratkaisuja asiakkaillemme.

Sopeutimme helmi-maaliskuun aikana osaamisprofiiliamme vastaamaan viime vuonna julkistamaamme strategiaa ja nykyistä markkinatilannetta. Helmikuussa käynnistettyjen muutosneuvottelujen seurauksena vähennämme 25 henkilöä Siili Finlandin toiminnoista ja 8 henkilöä Siili Auton Suomen toiminnoista. Henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet ovat organisaatiolle aina raskaita, mutta uskomme näiden sopeuttamistoimien vahvistavan Siilin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Näillä toimenpiteillä arvioimme saavuttavamme yhteensä 2,2 miljoonan euron vuositason kustannussäästöt.

Siilin osaamisprofiilin vahvistamiseksi saatoimme vuoden alussa päätökseen enemmistöosuuden ostamisen Integrations Group Oy:n osakekannasta. Integrations Group on nyt osa Siiliä, ja yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Vahvistamme jatkuvasti strategiamme mukaista osaamisprofiilia myös rekrytointien ja henkilöstön kehittämisen kautta.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneista kuukausista, mutta ennen kaikkea haluan kiittää siilejä heidän sitoutumisestaan ja erinomaisesta työstään kuluneen neljänneksen aikana.

---

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

