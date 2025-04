Le partenariat entre Cenovus Energy et Skills/Compétences Canada souligne l'engagement à l'égard du développement des jeunes dans les métiers spécialisés et les technologies

OTTAWA, Ontario, 22 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Organisation nationale sans but lucratif qui s’emploie à promouvoir les métiers spécialisés et les technologies en tant que carrières gratifiantes auprès des jeunes, Skills/Compétences Canada (SCC) est fière d'annoncer que Cenovus Energy sera de nouveau un commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT). Le soutien de Cenovus aide SCC dans ses efforts visant à souligner l'importance du développement des compétences et de l'excellence dans les métiers spécialisés et les technologies partout au pays. Les OCMT 2025 auront lieu au Regina Exhibition Association Limited, à Regina, en Saskatchewan, les 29 et 30 mai.

« Cenovus s'est engagé à soutenir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies et à préparer notre main-d'œuvre pour les emplois de demain. Le partenariat nous permet de mieux faire connaître ces carrières lucratives dans le cadre de notre événement phare, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, SCC.

Les OCMT sont un événement annuel au cours duquel plus de 500 élèves et apprentis, originaires de l’ensemble du Canada, s'affrontent dans plus de 40 concours consacrés aux métiers spécialisés et aux technologies. Les concours portent sur plusieurs domaines de compétition tels que la boulangerie, le soudage, la robotique, l’infographie et bien d'autres encore! Il s’agit d’un moment très important pour les concurrents et les concurrentes parce qu’ils ont l'occasion de montrer leurs compétences, tout en luttant pour une place sur le podium. De plus, cette année, les OCMT sont une compétition de qualification pour le Mondial des métiers 2026, à Shanghai, où les médaillés admissibles auront la chance de représenter le Canada au prestigieux Mondial des métiers. L'objectif principal de SCC est de souligner l'importance des métiers spécialisés et des technologies et de sensibiliser les jeunes aux possibilités de carrière gratifiantes qui s'offrent à eux dans ces domaines.

« Cenovus et Skills/Compétences Canada sont conscients de l'importance de promouvoir les métiers spécialisés et les technologies comme des carrières gratifiantes, notamment celles du secteur pétrolier et gazier. Nous sommes ravis de nous associer de nouveau à Skills/Compétences Canada dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Ce partenariat est pour nous l'occasion d'établir des liens avec les participants et de montrer à ces élèves talentueux les postes offerts dans notre industrie », a expliqué Candace Newman, vice-présidente principale, Services aux personnes, Cenovus.



Les métiers spécialisés et les technologies spécialisés jouent un rôle essentiel dans la croissance et la prospérité économiques du Canada. Selon le gouvernement canadien, environ 700 000 travailleurs qualifiés au pays devraient prendre leur retraite d'ici 2028. Cette vague de départs entraînera une pénurie importante de gens de métier. Pour éviter cette situation, nous devons, aujourd’hui plus que jamais, continuer de promouvoir les carrières spécialisées et créer des possibilités pour notre future main-d'œuvre.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif, comptant un organisme membre dans chaque province et territoire, qui s’emploie, en collaboration avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements, à promouvoir les carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills.

