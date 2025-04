Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente et Wawanesa attribuent 150 000 $ à cinq projets climatiques menés par des jeunes

HAMILTON, Ontario, 22 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les solutions climatiques novatrices exigent des idées audacieuses, et les jeunes leaders relèvent le défi. Wawanesa Assurance et les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) sont ravis d'annoncer les derniers récipiendaires des Champions du climat Wawanesa : Subventions pour l'innovation chez les jeunes. Le financement disponible de 150 000 $ appuiera des projets menés par des jeunes et axés sur la lutte contre les changements climatiques et la création de collectivités plus résilientes dans l'ensemble du Canada.

À l'issue d'un processus de sélection concurrentiel, cinq projets exceptionnels ont été retenus et recevront chacun une subvention de 30 000 $ pour développer et mettre en œuvre leur initiative axée sur le climat avec le soutien des institutions partenaires de C2R2. Ces projets témoignent de la créativité et de l'engagement de jeunes Canadiens qui s'efforcent d'avoir un impact significatif sur l'environnement.

« Le niveau d'innovation et de dévouement des jeunes leaders à travers le Canada est vraiment inspirant », a déclaré Has Malik, Provost & vice-président Académique de Saskatchewan Polytechnic et coprésident de C2R2. « En investissant dans ces projets, nous soutenons non seulement les idées des jeunes, mais nous donnons également à la prochaine génération les moyens de jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir plus durable. »

Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les jeunes dans l'élaboration de solutions d'adaptation et d'atténuation du climat, Wawanesa a accordé la première subvention l'an dernier, en partenariat avec C2R2. L'initiative fait partie du programme des Champions du climat de Wawanesa, qui renforce l'engagement annuel de 2 millions de dollars de l'assureur à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes.

« Les jeunes Canadiens jouent un rôle essentiel dans la construction de communautés plus résilientes au changement climatique », a déclaré Jackie De Pape Hornick, directrice des communications et de l'impact sur la communauté chez Wawanesa. « Ces subventions sont conçues pour permettre aux jeunes champions du climat de transformer leurs idées novatrices en actions. Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus à C2R2 pour soutenir un autre groupe d'artisans du changement qui créent un impact significatif et durable dans nos communautés. »

Les Champions du climat Wawanesa : Les subventions pour l'innovation des jeunes ont reçu plus de 10 soumissions exceptionnelles de jeunes de sept institutions partenaires de C2R2. Les projets suivants ont été sélectionnés pour recevoir un financement :

Anamika Gupta, de l'école polytechnique de la Saskatchewan, pour son projet « Prairie EcoWatt : Les champions de l'énergie de la Saskatchewan ».

Clarissa Getigan, du New Brunswick Community College, pour son projet « Sustainable Greenhouse Farming » (Agriculture durable en serre) : Assurer la sécurité alimentaire grâce à l'efficacité des ressources.

Dexter Guino, du Southern Alberta Institute of Technology, pour son projet « Enhancing the Durability Performance of Low-Carbon Concrete using Carbon-Sequestered SCM » (Amélioration de la durabilité du béton à faible teneur en carbone à l'aide de matériaux composites à base de carbone).

Jeshuah Gilroy, du Holland College, pour son projet « Novel bioremediation approach to neutralize nitrous oxide precursors from water » (Nouvelle approche de biorestauration pour neutraliser les précurseurs de l'oxyde nitreux dans l'eau).

Maninder Kailay et Nga Phan, du British Columbia Institute of Technology, pour leur projet « Supercritical CO₂ Techniques for Lithium-Ion Battery Metal Recovery » (Techniques de récupération des métaux des batteries au lithium-ion par CO₂ supercritique).



Ces projets seront mis en œuvre au cours de l'année prochaine, les bénéficiaires travaillant avec des experts industriels, des mentors universitaires et des partenaires communautaires afin de maximiser leur impact.

À propos des Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2)

Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) est une coalition de 15 collèges, cégeps, instituts et écoles polytechniques hautement alignés à travers le Canada avec un engagement établi en faveur de la durabilité. Les membres de la coalition se sont rassemblés en tant que force motrice, fournissant les compétences nécessaires à la transition vers une économie propre au Canada. L'administration et le secrétariat de C2R2 sont situés au Mohawk College à Hamilton.



Pour en savoir plus, consultez le site www.resilientcolleges.ca.

À propos de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est l'un des plus grands assureurs mutuels du Canada, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 3,5 milliards de dollars et des actifs de 10 milliards de dollars. La mutuelle Wawanesa, dont le siège social est situé à Winnipeg, est la société mère de Wawanesa Life, qui offre des produits et des services d'assurance-vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui distribue de l'assurance personnelle et commerciale partout au Canada. Wawanesa est fière de servir plus de 1,7 million de membres au Canada. L'entreprise redonne activement aux organismes qui renforcent les communautés, faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par année à des organismes de bienfaisance, dont plus de 2 millions de dollars par année pour soutenir les personnes qui sont en première ligne des changements climatiques. Pour en savoir plus, consultez le site wawanesa.com.

