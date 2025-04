Planisware obtient la note « B » du CDP

récompensant sa performance en matière de

lutte contre le changement climatique

Paris, France, le 22 avril 2025 - Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), est distingué par le CDP (Carbon Disclosure Project) pour la continuité de sa performance en matière de lutte contre le changement climatique et obtient la note « B », dès sa première évaluation.

Cette organisation internationale indépendante, à but non lucratif, évalue chaque année l'engagement des entreprises en matière de transparence et de transition environnementale. Cette première reconnaissance souligne les efforts entrepris par Planisware et l’encourage à poursuivre sa dynamique d’amélioration continue.

Loïc Sautour, Directeur général de Planisware, a déclaré : « Recevoir la note B du CDP dès la première année de dépôt d’un dossier est remarquable et cela reflète notre engagement en faveur de la durabilité et de la gestion des risques climatiques. Cette reconnaissance nous encourage à aller encore plus loin dans l’intégration de pratiques responsables à tous les niveaux de notre activité. Je félicite l’ensemble des collaborateurs qui contribuent chaque jour à notre effort collectif en matière d’engagement climatique. »

Avec une note de « B », Planisware se classe parmi les entreprises mondiales les plus performantes en matière d’engagement climatique. Cette distinction reflète l’intégration de la RSE au cœur de sa stratégie, faisant des enjeux environnementaux un pilier central de ses opérations. Planisware entend poursuivre ses actions en faveur de la transparence et de l’engagement climatique, en s’appuyant sur cette première évaluation pour continuer à structurer et approfondir ses initiatives.

Le score B indique que Planisware déploie une action coordonnée, avec une marge de progression vers le leadership en matière de gestion environnementale. Ces actions concrètes pour atténuer l’empreinte carbone du Groupe et améliorer sa performance sur le plan environnemental reposent notamment sur l’efficacité énergétique des bâtiments, la consommation des centres de données, l’éco-conception visant à améliorer la performance de ses logiciels, la politique de voyages et des déplacements domicile-travail, ou encore l’allongement de la durée de vie des consommables et des équipements, avec un engagement direct des fournisseurs clés.

Ces actions se sont traduit par des progrès concret en 2024 et notamment une baisse de 19% des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) de Planisware par rapport à 2023.

Les principales réalisation de 2024 ont été les suivantes :

Optimisation des performances des logiciels et éco-conception : Une optimisation des infrastructures et du code a été mise en œuvre afin d’améliorer l’efficacité énergétique des logiciels de Planisware et d’en réduire l’empreinte environnementale.

: Une optimisation des infrastructures et du code a été mise en œuvre afin d’améliorer l’efficacité énergétique des logiciels de Planisware et d’en réduire l’empreinte environnementale. Efficacité énergétique : La consommation énergétique des centres de données de Planisware est depuis 2024 couverte en grande majorité par de l’électricité verte.

: La consommation énergétique des centres de données de Planisware est depuis 2024 couverte en grande majorité par de l’électricité verte. Engagement des employés et sensibilisation : Planisware sensibilise ses employés aux enjeux environnementaux à travers des formations et l’intégration de la durabilité dans sa stratégie managériale, diffusant ainsi une culture de la durabilité dans le Groupe.

: Planisware sensibilise ses employés aux enjeux environnementaux à travers des formations et l’intégration de la durabilité dans sa stratégie managériale, diffusant ainsi une culture de la durabilité dans le Groupe. Réduction des déchets et économie circulaire :24,1% des déchets non dangereux générés par Planisware en 2024 ont été recyclés. Par ailleurs, l’élimination des plastiques à usage unique a été mise en œuvre afin de limiter l’impact environnemental du Groupe.

Disposant de la plus grande base de données dans le monde en matière d’environnement, les scores CDP sont largement utilisés pour orienter les décisions d’investissement et d’approvisionnement vers une économie zéro carbone, durable et résiliente. Le CDP garantit une meilleure compréhension et intégration des ESRS (European Sustainability Reporting Standards) et encourage l'adoption de standards internationaux en matière de durabilité.

