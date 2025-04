Danone : Très bon démarrage de l'année, démontrant la pertinence de notre portefeuille de produits axé sur la santé

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

Communiqué de presse – Paris, le 23 avril 2025, à 7h30

Très bon démarrage de l'année, démontrant la pertinence

de notre portefeuille de produits axé sur la santé

T1 2025 très solide, avec un chiffre d’affaires de 6 844 M€, en hausse de +4,3% en données comparables

en hausse de Contribution du volume/mix (+1,9%) et du prix (+2,4%) ; volume/mix de nouveau positif dans toutes les catégories

Bonne dynamique de l’ensemble des géographies, reflétant la résilience de nos activités Performance très soutenue en Chine, Asie du Nord et Océanie, dans toutes les catégories Croissance solide en Amérique du Nord, portée par la poursuite de la forte dynamique des gammes hyper protéinées Progrès continus en Europe, avec un volume/mix solide

Objectifs 2025 confirmés, en ligne avec l’ambition moyen-terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% ; croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires





En million d’euros

Excepté % T1

2024 T1

2025 Variation données publiées Variation données comparables Variation volume/mix



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 336 2 389 +2,3% +2,0% +1,9% Amérique du Nord 1 737 1 633 -5,9% +3,7% +0,9% Chine, Asie du Nord & Océanie 840 936 +11,5% +9,9% +10,4% Amérique Latine 727 715 -1,6% +9,0% -2,1% Reste du Monde 1 150 1 170 +1,7% +3,3% -1,0%



PAR CATÉGORIE EDP 3 474 3 381 -2,7% +3,7% +1,5% Nutrition Spécialisée 2 183 2 306 +5,7% +5,3% +3,1% Eaux 1 132 1 156 +2,2% +4,1% +1,0% TOTAL 6 789 6 844 +0,8% +4,3% +1,9%

Commentaire d’Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

Avec une croissance du chiffre d’affaires en données comparables de +4,3% au premier trimestre, nous avons réalisé un début d'année très solide, dans toutes les catégories, illustrant nos qualités d’exécution et la pertinence de notre portefeuille de produits axé sur la santé. Dans l'environnement incertain actuel, nos innovations fondées sur la science, notre approche centrée sur les consommateurs et les patients, ainsi que la diversification croissante de nos canaux de distribution, renforcent encore la résilience de notre entreprise. Nous abordons 2025 avec confiance, convaincus que, cette année encore, nous saurons tirer le meilleur de notre modèle de création de valeur, en cohérence avec nos ambitions à moyen terme.

I. CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Au T1 2025, le chiffre d’affaires s’est établi à 6 844 millions d’euros, en croissance de +4,3% en données comparables, grâce à une hausse de +1,9% du volume/mix et un effet prix de +2,4%. En données publiées, le chiffre d’affaires a progressé de +0,8%, incluant un effet périmètre négatif (-3,0%), principalement lié à la cession d’Horizon Organic et Wallaby finalisée en avril 2024. Le chiffre d’affaires publié a aussi été pénalisé par l’impact négatif des taux de change (-0,8%), reflétant la dépréciation de plusieurs devises face à l’euro, dont le peso mexicain, le real brésilien, le peso argentin et la livre turque. Enfin, l’hyperinflation a contribué positivement au chiffre d’affaires publié (+0,8%).

Chiffre d’affaires par segment opérationnel

Au T1 2025, le chiffre d’affaires de l’Europe a progressé de +2,0% en données comparables, porté par un volume/mix de +1,9% et un effet prix stable. La zone a amélioré séquentiellement sa dynamique de croissance, tout en enregistrant un volume/mix positif pour le sixième trimestre consécutif. Cette performance a notamment été soutenue par de nouveaux progrès dans la catégorie EDP, tirés par les produits fonctionnels, et en particulier les marques YoPro, Alpro et Actimel. La catégorie Nutrition Spécialisée a enregistré une croissance résiliente, portée par la Nutrition Médicale, tandis que la catégorie Eaux a affiché une forte croissance en amont de la saison estivale, notamment grâce aux marques evian, Volvic et Zywiec Zdroj.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a augmenté de +3,7% en données comparables, avec un volume/mix de +0,9%, et un effet prix de +2,8%. Cette croissance solide a été portée par la poursuite de la dynamique forte et compétitive des gammes hyper protéinées de la marque Oikos. Les crèmes pour café ont connu un début d’année pénalisé par des défis temporaires de livraison, dans une catégorie concurrentielle. La Nutrition Médicale a affiché une forte croissance sur l’ensemble du portefeuille, et les marques evian et Harmless Harvest ont permis à la catégorie Eaux d’afficher une croissance à deux chiffres.

En Chine, Asie du Nord & Océanie, le chiffre d’affaires a progressé de +9,9% en données comparables, reflétant une forte hausse de +10,4% du volume/mix, et un effet prix de -0,5%. Dans la catégorie Nutrition Spécialisée, les laits infantiles ont continué de gagner des parts de marché, avec Essensis comme moteur clef de croissance, et la Nutrition Médicale a continué de bénéficier d’une forte demande. Dans la catégorie Eaux, Mizone a affiché une croissance à deux chiffres, tandis que la catégorie EDP a poursuivi sa forte performance au Japon, avec de nouveaux gains de parts de marché.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires a augmenté de +9,0% en données comparables, avec un volume/mix de -2,1%, et un effet prix de +11.1%. La Nutrition Spécialisée a généré une forte croissance, portée par la marque Aptamil à travers la région, tandis que EDP a enregistré une croissance solide, soutenue par les marques YoPro, Danone and Danette.

Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires a progressé de +3,3% en données comparables, avec un volume/mix de -1,0% et un effet prix de +4,3%. La performance a été portée par la poursuite de la croissance d’EDP en Afrique, en particulier au Maroc, et la croissance solide de la Nutrition Spécialisée, notamment en Inde et au Moyen-Orient, tandis que la catégorie Eaux a été pénalisée par des conditions météorologiques défavorables.

Chiffre d’affaires par géographie par catégorie

T1 2025



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 1 103 +1,5% 1 459 +2,9% 95 +8,8% 725 +8,5% 3 381 +3,7% Nutrition Spécialisée 799 +1,0% 97 +9,2% 665 +10,0% 745 +5,7% 2 306 +5,3% Eaux 487 +4,7% 77 +13,1% 176 +10,2% 415 -0,2% 1 156 +4,1% Total 2 389 +2,0% 1 633 +3,7% 936 +9,9% 1 885 +5,3% 6 844 +4,3%

II. OBJECTIFS 2025

Objectifs 2025 confirmés, en ligne avec l’ambition moyen-terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% ; croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

III. ÉVENEMENTS IMPORTANTS RÉCENTS

14 mars 2025 : Danone a finalisé le rachat d'actions annoncé le 26 février 2025. 2,7 millions d'actions ont été rachetées entre le 3 et le 14 mars 2025, pour un montant total de 192 millions d'euros. L’objectif de ce rachat d’actions est de compenser les impacts dilutifs résultant des augmentations de capital réservées aux salariés et des plans de rémunération long terme qui seront mis en œuvre en 2025.





Danone a finalisé le rachat d'actions annoncé le 26 février 2025. 2,7 millions d'actions ont été rachetées entre le 3 et le 14 mars 2025, pour un montant total de 192 millions d'euros. L’objectif de ce rachat d’actions est de compenser les impacts dilutifs résultant des augmentations de capital réservées aux salariés et des plans de rémunération long terme qui seront mis en œuvre en 2025. 1er avril 2025 : Danone a réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire d’un montant de 800 millions d’euros, avec une maturité de 8 ans et assortie d’un coupon de 3,438%. Le règlement-livraison a eu lieu le 7 avril 2025 et les obligations sont cotées sur Euronext Paris. L’émission a été largement souscrite par une base diversifiée d’investisseurs, confirmant la confiance du marché dans le modèle d’entreprise de Danone et dans la qualité de son profil de crédit.





IV. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DEFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Danone applique la norme IAS 29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de leur monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistré en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS 29 sur les données publiées



T1 2025 Chiffre d’affaires (en millions d’€) -11,8 Croissance du chiffre d’affaires (%) -0,17%

Définitions des zones géographiques

L’Europe désigne les pays européens.

L’Amérique du Nord désigne les Etats-Unis et le Canada.

La Chine, Asie du Nord & Océanie désigne la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’Amérique Latine désigne le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay.

Le Reste du Monde désigne l’Asie, le Moyen-Orient incluant la Turquie, l’Afrique, et la CEI.

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Depuis le 1er janvier 2023, tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont inclus dans les variations en données comparables comme suit : la croissance du chiffre d'affaires dans ces pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) est désormais exclue du calcul de la croissance du chiffre d'affaires en données comparables.

Passage des données comparables aux données publiées

(en million d’€ sauf %) Chiffre d’affaires 2024 Variations en données comparables Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution de l’hyperinflation Variations en données publiées Chiffre d’affaires 2025 T1 6 789 +4,3% -3,0% -1,3% +0,8% +0,8% 6 844

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 et IFRS 10, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que

« estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif »,

« planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

