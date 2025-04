Aerodays 2025 : la Pologne est pour la première fois l’hôte d’une conférence sur l’avenir de l’aéronautique européenne

VARSOVIE, Pologne, 23 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Événement international dédié au secteur aéronautique, les Aerodays 2025 (Journées européennes de l’aéronautique) se tiendront du 7 au 9 mai 2025 à Varsovie et auront pour thème : « L’Europe à la pointe de l’aéronautique : durabilité et compétitivité du secteur dans un monde en mutation ». Les Aerodays 2025 réuniront des experts de premier plan dans le domaine de l’aéronautique, des responsables politiques ainsi que des chercheurs venus de toute l’Europe et d’ailleurs. Cet événement représente une occasion unique d’explorer les tendances, les dernières avancées et les projets innovants dans le domaine de l’aéronautique. L’événement est coorganisé par le Łukasiewicz - Institute of Aviation.

Les Aerodays 2025 sont un événement sur trois jours consacré au secteur aéronautique européen et organisé au profit de celui-ci. Il s’agit également d’une conférence scientifique et commerciale organisée sous l’égide de la présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne. Cette manifestation récurrente a été initiée par la Commission européenne et vise à promouvoir le secteur aéronautique au sein de l’UE et à l’international. Pour la première fois de leur histoire, les Aerodays se tiendront en Pologne.

Trois jours de débats sur l’aéronautique

Les Aerodays 2025 proposeront 7 sessions plénières inspirantes et 20 sessions parallèles interactives tandis que les exposants présenteront des projets de pointe en matière de R&D ainsi que des technologies innovantes. Les principaux thèmes abordés seront notamment les suivants : les tendances et les défis, un nouvel agenda de recherche aéronautique, la mobilité durable, l’intelligence artificielle, la numérisation, l’autonomie, et la coopération internationale en matière de R&D au sein de l’écosystème aéronautique. Les questions liées à la sécurité et à l’autonomie stratégique du secteur aéronautique européen seront également abordées.

La conférence poursuivra également les objectifs suivants : présenter des feuilles de route pour le développement technologique de l’aéronautique, discuter des synergies entre les programmes de soutien au développement de l’aéronautique en Europe, présenter les dernières réalisations en matière de R&D dans le cadre des consortiums Horizon Europe et des partenariats pour une aviation propre, SESAR, et l’hydrogène propre, mettre en lumière les progrès réalisés en matière d’économie circulaire dans l’aviation, promouvoir les travaux de l’Alliance pour une aviation zéro émission (AZEA), présenter les initiatives innovantes des nouveaux acteurs du marché de l’aviation, soutenir l’enseignement des sciences aéronautiques, explorer les moyens d’attirer les étudiants et les professionnels vers le secteur, et créer une plateforme de partage d’expériences pour les jeunes innovateurs et chercheurs.

Mise en valeur de l’innovation aéronautique

Pour les géants mondiaux de l’aéronautique, les Aerodays 2025 seront une excellente occasion de présenter leurs dernières solutions technologiques. Des entreprises telles qu’Airbus, Boeing, GE Aerospace, Avio Aero, Safran, Honeywell, Rolls Royce, RTX-Collins, Pratt & Whitney, Raytheon, ainsi que des représentants du secteur aéronautique ukrainien et d’instituts de recherche européens, notamment d’Allemagne, de France, de Roumanie, de République tchèque et bien d’autres, participeront à l’événement. Le Łukasiewicz - Institute of Aviation disposera également de son propre espace d’exposition dans lequel d’autres instituts du réseau de recherche Łukasiewicz seront présentés.

Des organisations européennes telles que la DG RTD, la DG DEFIS, la DG MOVE, l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, l’Association des établissements européens de recherche en aéronautique, le Forum international pour la recherche aéronautique, le Réseau européen des sciences aéronautiques, le Conseil consultatif pour la recherche et l’innovation aéronautiques en Europe, l’Association des industries aérospatiales et de défense d’Europe, ainsi que les principaux partenariats européens de R&D dans le domaine de l’aéronautique (Clean Aviation JU, SESAR JU et Clean Hydrogen JU) bénéficieront également d’une forte représentation.

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.aerodays2025.eu.

Source : Łukasiewicz - Institute of Aviation