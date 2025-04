Abcourt recoupe une nouvelle zone minéralisée dans un sondage titrant à 0,9 g/t d’or sur 19 mètres sur sa propriété Flordin

ROUYN-NORANDA, Québec, 23 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer qu’une nouvelle zone minéralisée a été interceptée dans le sondage FL-25-283 sur la propriété Flordin, située dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon, au Québec. Cette nouvelle zone aurifère qui a retourné 0,9 g/t d’or sur 19 mètres incluant 3,1 g/t d’or sur 3,1 mètres est située à environ 150 mètres de profondeur. La minéralisation est incluse dans une zone d’altération riche en albite (à confirmer), séricite, carbonate et hématite, procurant ainsi à la roche la teinte beige rougeâtre caractéristique. La minéralisation se compose essentiellement d’amas de fine pyrite disséminée. Mentionnons que la nouvelle zone aurifère est magnétique et se retrouve à l’intérieur d’une importante zone altérée procurant ainsi à la roche une couleur beige rougeâtre contrastante avec les laves mafiques plutôt verdâtres. Une étude pétrographique est présentement en cours dans le but d’identifier la minéralogie de la zone altérée. Cette étude est réalisée par Mme Lucie Mathieu, Ph.D. de la compagnie Consultation GEOX inc.

Un suivi par prospection sera fait au printemps dans ce secteur pour valider la présence de cette zone altérée caractéristique en surface. Noter que les résultats d’analyses sont toujours en cours d’interprétation pour les derniers sondages réalisés dans le secteur de Cartwright et qu’ils seront publiés dès qu’ils seront validés par l’équipe technique. Le projet Flordin est avantageusement situé à moins de 20 km au nord de la municipalité de Lebel-sur-Quévillon et à moins de 1,5 km au nord du réseau transcontinental du chemin de fer du Canadien National.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : Le sondage FL-25-283 a intercepté une zone minéralisée en or relativement près de la surface et ce dans une zone altérée, encore inconnue jusqu’à tout récemment. Ce type d’altération et de minéralisation semble être différent de ce qui est observé dans le secteur de la zone Sud et le secteur Cartwright. En ce sens, une étude pétrographique et géochimique est présentement en cours et permettra de caractériser correctement cette importante zone altérée de presque 20 mètres d’épaisseur.

Le forage FL-25-283 a recoupé trois zones minéralisées différentes du nord au sud. Voici les descriptions et résumés des principales caractéristiques géologiques de chacune des trois zones :

Nom zone minéralisée Interception Description Zone altérée 0,9 g/t d’or sur 19 mètres



Incluant 3,1 g/t d’or sur 3,1 m Pyrite aurifère disséminée en amas dans une zone altérée en albite, carbonate, séricite et hématite. Zone Sud 1 g/t d’or sur 17 mètres



Incluant 6,5 g/t d’or sur 1 m Bande de pyrite-silice-hématite dans une zone cisaillement associée à une lave mafique. Zone nouvelle 1,3 g/t d’or sur 1 m. Pyrite cubique disséminée dans des veines/veinules de quartz dans une zone d’altération silicifiée et cisaillée.



Tableau des principaux résultats obtenus dans le sondage FL-25-283

Trou De (m) À (m) Longueur (m) Teneur-(g/t) Zones Facteur

Métal-(teneur

X longueur) FL-25-283 130 149 19 0,9 Zone altérée 17 Incluant 140,9 144 3,1 3,1 Zone altérée 10 557 574 17 1,0 Zone Sud 17 Incluant 560 561 1 6,5 Zone Sud 7



Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin





Figure 2 : Localisation de la Propriété Flordin et propriétaires de claims adjacents





Figure 3 : Plan de surface





Figure 4 : Section 359 300 E





Personnes qualifiées

M. Robert Gagnon, Géo. vice-président exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

Mesures de contrôle de la qualité (QA/QC)

Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ont été ajoutés parmi les échantillons de demi-carotte de calibre NQ et ont été expédiés et analysés par le laboratoire MSALABS de Val-d’Or, Québec suivant la méthode Photon AssayTM . Les échantillons ont été concassés à 70 % passant deux millimètres avec une division de 500 grammes pour le dosage aux rayons gamma pour l'or. Selon la procédure interne de MSALABS, des échantillons de blanc et de standards sont insérés. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique. Les travaux de forage, de description de carotte et de préparation à l’analyse ont été faits sous la supervision de Robert Gagnon, géologue, vice-président exploration de Mines Abcourt, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses activités.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

