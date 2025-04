Ophævelse af suspension for afdelinger under Investeringsforeningen SparDanmark Invest

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 23-04-2025 skal det herved oplyses, at det er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Afdeling ISIN Short name Balance DK0061530979 SDIBAL Konservativ DK0061530896 SDIKON Offensiv DK0061531001 SDIOFF Vækst DK0061531191 SDIVKS

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Portfolio Management, npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.



