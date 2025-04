Fatboy Canada présente la collection Paletti : des meubles de salon d'extérieur modulaires pour une flexibilité et un confort ultime

MONTRÉAL, 23 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fatboy Canada est ravi de présenter la collection Paletti, un système modulaire de canapé d'extérieur conçu pour apporter confort, style et adaptabilité aux espaces de vie extérieurs canadiens. Inspiré par la liberté de créer votre propre configuration, Paletti vous permet de concevoir le salon qui correspond à votre style de vie, que ce soit pour organiser une fête dans votre jardin, vous détendre sur votre terrasse ou aménager un patio commercial.

Créez votre oasis extérieure

Avec la collection Paletti , mélangez et assortissez des éléments modulaires pour créer votre salon idéal. Des canapés deux places confortables aux agencements modulaires spacieux, la collection offre des configurations infinies. Choisissez parmi des sièges d'angle, des modules centraux, des chaises longues et des tables pour personnaliser votre espace de détente extérieur. Qu'il s'agisse d'un balcon ou d'une terrasse spacieuse, Paletti s'adapte à votre environnement.

Conçu pour le climat canadien

La collection Paletti est conçue pour durer, avec une base recyclable et un dossier en acier résistant à la corrosion. Les coussins sont fabriqués dans un tissu hydrofuge qui résiste aux intempéries tout en conservant un toucher doux et confortable. L'entretien est facile : les éclaboussures et les taches s'essuient ou se rincent facilement, pour que votre salon reste beau saison après saison.

Lounge Paletti : la star du confort en plein air



Au cœur de la collection se trouve le lit de jour Paletti, une pièce maîtresse luxueuse qui invite à la détente. Conçu pour se prélasser seul ou partager un moment avec quelqu'un d'autre, le lit offre un confort spacieux tout en conservant l'esthétique élégante et modulaire de la collection. Il est parfait pour prendre un bain de soleil, lire ou simplement profiter d'un après-midi tranquille en plein air.

Paletti 4 places : un confort spacieux



La configuration Paletti 4 places est idéale pour ceux qui aiment recevoir. Offrant suffisamment d'espace pour accueillir confortablement jusqu'à quatre personnes, elle apporte style et fonctionnalité aux grandes terrasses, patios ou jardins. Sa conception modulaire permet de la personnaliser facilement, qu'elle soit utilisée comme canapé classique ou dans le cadre d'un ensemble plus grand. Le 4 places offre les mêmes matériaux résistants aux intempéries, les coussins moelleux et les lignes modernes qui caractérisent la collection Paletti, ce qui le rend parfait pour les réunions détendues et les célébrations en plein air.

Conception flexible pour un usage résidentiel et commercial

La collection Paletti n'est pas réservée aux espaces privés. Sa flexibilité modulaire et sa construction robuste la rendent idéale pour les hôtels, les centres de villégiature, les restaurants et les terrasses commerciales. Des coins salon intimes aux grands salons sociaux, Paletti permet de créer facilement des environnements extérieurs accueillants qui s'adaptent à tous les cadres.

En stock et expédié depuis Montréal

Fatboy est fier de proposer la collection Paletti, disponible dès maintenant et expédiée directement depuis notre entrepôt de Montréal pour une livraison rapide et efficace dans tout le pays. Les Canadiens peuvent désormais profiter de la combinaison unique de Paletti : un design moderne, un confort supérieur et une résistance aux intempéries.

À propos de Fatboy

Fatboy est une marque de design néerlandaise de renommée mondiale, connue pour ses poufs emblématiques, son mobilier d'extérieur innovant, ses luminaires et ses accessoires lifestyle qui allient un design ludique à une qualité durable. Au Canada, toutes les commandes Fatboy sont expédiées depuis l’entrepôt basé à Montréal, ce qui garantit une livraison rapide dans tout le pays.