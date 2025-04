Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 mars 2025

RÉSULTATS AU 31 MARS 2025

Le 23 avril 2025,

Le conseil d’administration s’est réuni ce mercredi 23 avril pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2025 – Comptes non audités.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS





Le début d’année 2025 a été marqué par une forte agitation sur les marchés financiers, conséquence directe de l’actualité géopolitique. L’activité économique a été bousculée par de nombreuses menaces et incertitudes offrant néanmoins des opportunités et perspectives encourageantes.

Le mouvement de baisse des taux courts s’est poursuivi sur le premier trimestre 2025. Cette politique monétaire, moins restrictive, décidée par la Banque Centrale Européenne a pour objectif de relancer la consommation. En parallèle, les taux souverains impactés par les instabilités politiques ont enregistré une hausse significative généralisée sur toute la zone euro.

Dans ce contexte, la Caisse Régionale Brie Picardie a maintenu son cap et démontré sa résilience en continuant à accompagner les projets de ses clients et en affirmant son engagement au service du développement de son territoire.

Pour preuve, nos conseillers apportent toute leur expertise et proposent une grande variété d’offres de placement adaptée aux attentes de chaque client.

Nous accompagnons aussi la relance du marché de l’habitat en ayant financé pas moins de 3 500 projets pour près de 450M€ sur le seul premier trimestre 2025, soit près de deux fois plus qu’à la même période l’an passé.

Le financement des investissements de nos clients professionnels ne faiblit pas, avec près de 400M€ de nouveaux crédits depuis le début d’année (+43% par rapport à mars-24).

Grâce à cette dynamique, le Crédit Agricole Brie Picardie a conquis plus de 13 000 nouveaux clients sur le premier trimestre, pour un total de plus de 1,1 million de clients dont près de 439 000 sont sociétaires.





AU SERVICE DE SON TERRITOIRE





La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1ère banque de son territoire avec 32,1%1 des parts de marché sur encours d’épargne bilan à fin janvier 2025, soit un gain de +0,6pt sur 1 an.

À fin mars 2025, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie dépasse 37,9Mds€, en augmentation de 3,0% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilan, qui progresse de 0,6Md€ par rapport à mars 2024 (+2,2%) et atteint 25,6Mds€.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,6% sur un an pour atteindre près de 748 000 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est également en progression de 2,6% sur un an.

L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, sur l’année 2025, le Crédit Agricole Brie Picardie a déjà réalisé plus de 900M€ de nouveaux financements à moyen et long terme.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1er financeur de son territoire avec 35,2%1 des parts de marché sur encours de crédits à fin janvier 2025.

L’encours de crédits s’établit à 29,1Mds€, en croissance de +0,8% sur 12 mois grâce à des crédits à l’équipement des professionnels et des entrepreneurs qui connaît une belle accélération.





1 Dernières données disponibles à fin janvier 2025 – Source Banque de France



UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE





Base individuelle – NF (en M€) mars-24 mars-25 Var en % Produit Net Bancaire 151,1 156,5 +3,6% Charges de Fonctionnement Nettes 93,6 91,5 - 2,2% Résultat Brut d'Exploitation 57,5 65,0 +13,0% Résultat Net social 41,1 35,4 - 13,8%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 156,5M€ en hausse de 3,6%, grâce à une Marge Nette d’Intérêts qui se redresse sous l’effet de la baisse des coûts de refinancement.

Les charges de fonctionnement atteignent 91,5M€, en baisse de 2,2% sur un an. Celle-ci est due à un effet comptable diminuant les charges de personnel sur le T1 2025.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 65,0M€, en progression de 13,0% avec un effet ciseau. Le coefficient d’exploitation s’établit à 58,5%.

Néanmoins, le Résultat Net social atteint 35,4M€ en baisse de -13,8% sur un an, impacté par la surtaxe décidée par le gouvernement et par la hausse du coût du risque.

Le Crédit Agricole Brie Picardie affiche un coût du risque de 11,9M€, soit 0,16% de l’encours de crédits. Ainsi, le taux de couverture des défauts en principal atteint 114%.

Base consolidée – IFRS (en M€) mars-24 mars-25 Var en % Produit Net Bancaire 148,5 163,8 +10,3% Charges de Fonctionnement Nettes 97,1 95,4 - 1,8% Résultat Brut d'Exploitation 51,4 68,4 +33,1% Résultat Net consolidé 34,9 36,0 +3,2%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 163,8M€ en hausse de 10,3%.

Les charges de fonctionnement sont en baisse de 1,8% et le Résultat Brut d’Exploitation s’en trouve bonifié avec une progression de 33,1%.

Le Résultat Net consolidé s’établit à 36,0M€ en hausse de +3,2% par rapport à celui de mars 2024.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 5,4Mds€ à fin mars 2025, pour un total bilan consolidé de 42,0Mds€.

À fin mars 2025, le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) est de 1,67%.

La Caisse Régionale conserve un niveau de liquidité élevé puisque le LCR disclosure à fin mars (Liquidity Coverage Ratio) s’établit à 125% pour un minimum réglementaire de 100%. Le ratio de solvabilité CET1 à fin décembre 2024 s’élevait à 23,6%2 bien au-delà des exigences réglementaires.





CERTIFICATS COOPÉRATIFS D'INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 22,00€ au 31 mars 2025.

L’actif net par titre est égal à 72,22€.

L’Assemblée Générale du 27 mars 2025 a approuvé la rémunération de 1,09€ par CCI, soit un rendement de 5,0% par CCI sur le cours au 31 mars 2025.

Cette rémunération a permis de verser au fonds de dotation Brie Picardie Esprit Ouvert un dividende sociétal de 1,6M€.





L’Assemblée Générale du 27 mars 2025 a approuvé la mise à jour du programme de rachat des CCI. Le nombre de CCI rachetés ne peut excéder 10% des CCI émis à la date d’achat, le prix maximum étant fixé à 66€ par titre avec un plafond de rachat à 50M€ pour l’année 2025.

Sur les trois premiers mois de l’exercice 2024, 142 183 CCI ont été rachetés par la Caisse Régionale pour plus de 2,9M€.





ANNEXES

Indicateurs alternatifs de performance Définition Taux de couverture des défauts Le taux de couverture des défauts en principal correspond aux provisions individuelles et provisions collectives rapportées aux encours en défaut, hors intérêts. Coût du risque sur encours Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque du T1-25 annualisé (=CdR T1-25 x 4) et l’encours de crédits à fin mars 2025. Actif net par titre L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux hors résultat de l’exercice (en normes françaises) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

2 Dernier chiffre connu, la production du CET1 à fin mars 2025 étant prévu pour le 29 avril

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site internet :

www.ca-briepicardie.com, rubrique « Investisseurs ».

Contact relations investisseurs : Jean-Philippe JUGUET - communication.financiere@ca-briepicardie.fr

Contact presse : Lisa SUARD – lisa.suard@ca-briepicardie.fr – Tél. : 01.60.25.93.60

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS

