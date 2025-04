Ivry sur Seine, le 23 avril 2025, 17h45 CEST

BONNE TENUE DE L’ACTIVITÉ AU 1er TRIMESTRE 2025

NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE DÉVOILÉ LE 11 JUIN 2025

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2025 de 2 314 M€ , +29% en données réelles et quasi stable en données comparables pro forma 1 par rapport au 1 er trimestre 2024 (-0,6%) incluant un effet calendaire défavorable de -1,0%

, +29% en données réelles et quasi stable en données comparables pro forma par rapport au 1 trimestre 2024 (-0,6%) incluant un effet calendaire défavorable de -1,0% Intégration d’Unieuro en bonne voie avec activité en données comparables 1 qui contribue à la performance du premier trimestre

en bonne voie avec activité en données comparables qui contribue à la performance du premier trimestre Taux de marge brute pro forma 1 en croissance de 60 bps, porté par la progression des activités de services

porté par la progression des activités de services Situation financière solide Succès du refinancement obligataire, pas d’échéance majeure avant avril 2029 Standard & Poor’s relève la perspective de Fnac Darty à « stable » et confirme la notation BB+

Nouveau plan stratégique dévoilé le 11 juin 2025





Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré :

« Fnac Darty a enregistré une bonne performance au premier trimestre, tirée par le dynamisme de l'Europe du Sud, retraitée d’un effet calendaire négatif.

Nous sommes vigilants et saurons rester agiles face à l’évolution de la situation commerciale mondiale, qui devrait avoir un impact limité sur notre activité.

Je me félicite de l’avancée de l’intégration des équipes d’Unieuro, qui se déroule comme anticipé. L’activité d’Unieuro en données comparables contribue déjà significativement à la croissance du Groupe pour son premier trimestre au sein de Fnac Darty. »

en M€ T1 2024

publié





T1 2025

publié











Variation vs T1 2024 Réelle Données comparables – LFL

Pro forma1 France 1 408 1 372 (2,6)% (1,2)% Reste de l’Europe 385 942 +145,0% +0,4% Groupe 1 793 2 314 +29,0% (0,6)%

L’acquisition transformante d’Unieuro donne une nouvelle dimension à Fnac Darty. Le Groupe présente son information financière selon les 2 zones géographiques suivantes : France et Reste de l’Europe (incluant l’Italie, la Belgique, le Portugal, l’Espagne et la Suisse). Les données historiques ont été retraitées pour permettre une meilleure comparabilité. Le détail des retraitements figure en annexe du présent communiqué.



CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2025

Le 1er trimestre 2025 n’a pas apporté de changement majeur à l’environnement de consommation dans lequel le Groupe évolue, qui reste hétérogène sur fond d’incertitudes géopolitiques et économiques persistantes.

Dans ce contexte, Fnac Darty a réalisé un chiffre d’affaires de 2 314 millions d’euros, en progression de 29,0% en données publiées et quasi stable en données comparables pro forma1 (-0,6%) par rapport à l’an dernier sur la même période. Cette évolution est satisfaisante puisqu’elle comprend un effet calendaire négatif de -1,0% au T1 2025 (année bissextile en 2024).

Plus de 70% de la baisse du chiffre d’affaires en données comparables pro forma1 est expliquée par la déconsolidation de la billetterie et les fermetures de magasins en France (dont la fermeture définitive de Champs Elysées) et en Espagne (fermetures provisoires pour travaux de Callao et Valence Bonaire).

Evolution par canal de distribution

Les ventes digitales progressent de plus de 3% en données comparables pro forma1 au T1 2025 et représentent 21% du total des ventes du Groupe. Cette bonne performance n’a pas compensé la baisse observée en magasin au cours de la période. L’omnicanalité représente 49% du total des ventes en ligne des trois premiers mois de l’année.

Evolution par catégorie de produits

Les services et la catégorie diversification continuent d'afficher des croissances robustes à deux chiffres.

Les ventes d’électroménager poursuivent leur dynamique positive portée par la bonne performance du petit électroménager et une stabilisation des ventes de gros électroménager, portée principalement par l’Italie.

Les produits techniques enregistrent un recul de leur activité, impacté principalement par une baisse des volumes en téléphonie.

Les produits éditoriaux sont en recul, toujours impactés par le gaming qui ne bénéficie pas encore des lancements majeurs prévus cette année.

Evolution par région

en M€ T1 2024 publié





T1 2025 publié





Variation vs T1 2024 Réelle Données comparables – LFL

Pro forma 2 France 1 408 1 372 (2,6)% (1,2)% Reste de l’Europe 385 942 +145,0% +0,4% dont Italie - 573 na +1,4% dont Belgique 159 153 (3,7)% (3,6)% dont Portugal 106 104 (1,0)% +0,9% dont Espagne 73 67 (8,7)% +1,7% dont Suisse 47 44 (5,8)% (0,5)% Groupe 1 793 2 314 +29,0% (0,6)%

Les ventes de la zone France s’élèvent à 1 372 millions d’euros, en recul de -2,6% en données réelles et de -1,2% en données comparables1 par rapport au 1er trimestre 2024. L’effet périmètre traduit notamment la fermeture définitive du magasin des Champs-Elysées.

Le chiffre d’affaires Reste de l’Europe s’établit à 942 millions d’euros au 1er trimestre 2025, en progression de 0,4% en données comparables pro forma1 par rapport au 1er trimestre 2024 :

L’ Italie affiche un chiffre d’affaires en croissance de 1,4% en données comparables 1 , reflétant la bonne dynamique de consommation des ménages italiens.

affiche un chiffre d’affaires en croissance de 1,4% en données comparables , reflétant la bonne dynamique de consommation des ménages italiens. La Belgique recule de -3,6% en données comparables 1 , toujours impactée par une très forte intensité concurrentielle.

recule de -3,6% en données comparables , toujours impactée par une très forte intensité concurrentielle. Le Portugal progresse de 0,9% en données comparables 1 , portée par le dynamisme des ventes en ligne.

progresse de 0,9% en données comparables , portée par le dynamisme des ventes en ligne. L’ Espagne progresse de 1,7% en données comparables 3 , tirée par la bonne dynamique des magasins. L’effet périmètre traduit notamment les fermetures provisoires des magasins pour rénovation et travaux.

progresse de 1,7% en données comparables , tirée par la bonne dynamique des magasins. L’effet périmètre traduit notamment les fermetures provisoires des magasins pour rénovation et travaux. La Suisse est quasi stable à -0,5% en données comparables1 portée par le dynamisme des ventes en ligne.





Taux de marge brute

Le taux de marge brute pro forma du Groupe (y compris Unieuro en 2024) progresse de 60 points de base par rapport au 1er trimestre 2024. En données publiées, il recule de 110 points de base et résulte notamment des évolutions suivantes :

-170 points de base d’impact négatif lié à l’intégration d’Unieuro ;

-10 points de base liés à l’effet dilutif de la franchise ;

-30 points de base liés à la déconsolidation de la billetterie ;

+80 points de base liés à l’impact positif croissant des activités de services.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Le 25 mars, Fnac Darty a réalisé avec succès une émission obligataire pour un montant total de 300 millions d’euros à échéance avril 2032 portant un taux d’intérêt annuel fixe de 4,75%. Cette opération a été accueillie favorablement par une base diversifiée d’investisseurs institutionnels, en France et à l’international et a été sursouscrite plusieurs fois.

Fnac Darty a utilisé le produit brut de cette émission pour racheter ses obligations convertibles (OCEANE) 2027 (plus de 77% ont été apportées lors de l’invitation de rachat, soit un montant de 147 millions d’euros). Le reliquat a été affecté aux besoins généraux du Groupe.

En parallèle, Fnac Darty a obtenu l’accord de ses banques pour étendre la maturité de sa ligne de crédit renouvelable RCF et sa ligne de crédit DDTL, d’un montant cumulé à 600 millions d’euros, à mars 2030, avec l’ajout de deux options d’extension d’un an chacune, à mars 2031 et mars 2032, exerçables à la demande du Groupe et sous approbation des prêteurs.

Par ailleurs, Fnac Darty est noté par les agences de notation S&P Global, Fitch Ratings et Scope Ratings. En mars 2025, Standard & Poor’s a relevé la perspective de Fnac Darty à « stable », contre « négative » auparavant, et a confirmé la notation BB+ du Groupe. Cette révision repose sur la solidité des performances opérationnelles, le renforcement de la position concurrentielle du Groupe grâce notamment à l’acquisition d’Unieuro et une politique financière prudente et maîtrisée. Les agences Fitch Ratings et Scope Ratings ont toutes deux confirmé leurs notations respectives à BB+ et BBB associées à une perspective « stable ».

Le Groupe a ainsi significativement allongé la maturité moyenne de son endettement et sécurise sa liquidité à long terme.

ADLC

Fnac Darty a reçu le titre de perception de l’amende de 109 millions d’euros. Le Groupe devra s’acquitter de ce montant d’ici au 15 mai 2025.

PERSPECTIVES 2025

Comme annoncé en février dernier, le Groupe aborde 2025 avec confiance et anticipe une croissance « mid-single-digit » de son Résultat Opérationnel Courant (ROC) hors Unieuro, par rapport au ROC 2024 hors activités billetterie4.

La présentation d’un nouveau plan stratégique se déroulera le 11 juin 2025 à Paris et permettra d’inclure Unieuro dans la mise à jour des objectifs moyen terme du Groupe.

***

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2025

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe, animera une conférence téléphonique en français, avec traduction simultanée en anglais, pour les investisseurs et les analystes, le 23 avril 2025 à 18h30 (heure continentale) ; 5 :30 p.m. (UK) ; 12 :30 p.m. (East Coast USA).

La présentation sera diffusée en direct en cliquant sur le lien suivant : ici

En français

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique en français, afin d'écouter par téléphone et de poser des questions à l'oral : France : +33 1 70 91 87 04

En anglais

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique en anglais, afin d'écouter par téléphone et de poser des questions à l'oral : UK : +44 1 212 818 004 / USA : +1 718 705 8796

Réécoute

La réécoute, en français ou en anglais, sera ensuite possible depuis le site internet www.fnacdarty.com.

CALENDRIER FINANCIER

28 mai 2025 : Assemblée générale 2025

11 juin 2025 : Journée investisseurs (sur invitation)

23 juillet 2025 (après Bourse) : Résultats semestriels 2025

22 octobre 2025 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

À propos de Fnac Darty

Présent dans 14 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Depuis 2021, le Groupe a accéléré son virage vers un modèle axé sur l’omnicanal, les services et la durabilité. Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros en 2024. Le Groupe, qui compte près de 30 000 collaborateurs et dispose en Italie d'un réseau multiformat de plus de 1 500 magasins depuis l'acquisition d'Unieuro, se positionne comme un acteur majeur du e-commerce.

Pour plus d’informations : www.fnacdarty.com

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Bénédicte Debusschere – Directrice Relations Médias et Influence– benedicte.debusschere@fnacdarty.com – +33 (0)6 48 56 70 71

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES RETRAITÉES

CHIFFRE D’AFFAIRES

2023 PUBLIÉ T1 T2 S1 T3 9M T4 S2 FY en M€ France 1 413,7 1 256,8 2 670,5 1 478,8 4 149,3 2 147,7 3 626,5 6 297,0 Reste de l’Europe 367,0 306,6 673,6 361,0 1 034,6 543,1 904,1 1 577,7 dont Belgique 159,7 125,9 285,6 153,7 439,3 188,6 342,4 628,0 dont Portugal 76,9 77,2 154,1 93,0 247,1 177,8 270,7 424,8 dont Espagne 78,0 60,2 138,2 67,5 205,7 101,1 168,6 306,8 dont Suisse 52,4 43,3 95,7 46,8 142,5 75,6 122,4 218,1 Chiffre d'affaires publié 1 780,7 1 563,4 3 344,1 1 839,9 5 184,0 2 690,8 4 530,6 7 874,7





2024 PUBLIÉ T1 T2 S1 T3 9M T4 S2 FY en M€ France 1 408,3 1 265,3 2 673,6 1 461,7 4 135,3 2 151,2 3 612,8 6 286,5 Reste de l’Europe 385,0 331,1 716,1 386,9 1 103,0 863,7 1 250,6 1 966,7 dont Italie (1 mois) na na na na na 321,1 321,1 321,1 dont Belgique 158,9 126,5 285,4 150,1 435,5 184,2 334,3 619,7 dont Portugal 105,5 103,0 208,5 119,4 327,9 179,5 298,9 507,3 dont Espagne 73,4 61,7 135,1 72,9 208,0 104,0 176,9 312,0 dont Suisse 47,2 39,9 87,0 44,6 131,6 74,9 119,5 206,5 Chiffre d'affaires publié 1 793,3 1 596,4 3 389,7 1 848,6 5 238,3 3 014,8 4 863,4 8 253,2 2024 PRO FORMA T1 T2 S1 T3 9M T4 S2 FY en M€ France 1 408,3 1 265,3 2 673,6 1 461,7 4 135,3 2 151,2 3 612,8 6 286,5 Reste de l’Europe 953,5 882,7 1 836,2 1 014,3 2 850,5 1 402,8 2 417,2 4 253,2 dont Italie (12 mois) 568,5 551,6 1 120,1 627,4 1 747,5 860,2 1 487,6 2 607,6 dont Belgique 158,9 126,5 285,4 150,1 435,5 184,2 334,3 619,7 dont Portugal 105,5 103,0 208,5 119,4 327,9 179,5 298,9 507,3 dont Espagne 73,4 61,7 135,1 72,9 208,0 104,0 176,9 312,0 dont Suisse 47,2 39,9 87,0 44,6 131,6 74,9 119,5 206,5 Chiffre d'affaires PRO FORMA 2 361,8 2 148,0 4 509,8 2 476,0 6 985,8 3 554,0 6 030,0 10 539,7



RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

2023 PUBLIÉ S1 en % du CA S2 en % du CA FY en % du CA en M€ France (24,2) (0,9)% 173,7 4,8% 149,4 2,4% Reste de l’Europe (11,2) (1,7)% 32,4 3,6% 21,2 1,3% Résultat opérationnel courant publié (35,5) (1,1)% 206,1 4,5% 170,7 2,2% 2024 PUBLIÉ S1 en % du CA S2 en % du CA FY en % du CA en M€ France (25,8) (1,0)% 170,2 4,7% 144,4 2,3% Reste de l’Europe (0,3) (1,4)% 54,6 4,4% 44,2 2,2% Résultat opérationnel courant publié (36,1) (1,1)% 224,8 4,6% 188,7 2,3% 2024 PRO FORMA S1 en % du CA S2 en % du CA FY en % du CA en M€ France (25,8) (1,0)% 170,2 4,7% 144,4 2,3% Reste de l’Europe (15,6) (0,3)% 79,8 3,3% 64,2 1,5% Résultat opérationnel courant PRO FORMA (41,4) (0,9)% 250,0 4,1% 208,6 2,0%



ANNEXE – PARC DE MAGASINS AU 31 MARS 2025

31-déc.-24 Ouverture Fermeture 31-mar.-25 France1 828 0 6 822 Fnac intégrés 91 0 1 90 Fnac franchisés 142 0 1 141 Darty intégrés 218 0 0 218 Darty franchisés 273 0 4 269 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes2 103 0 0 103 Italie 522 1 6 517 Unieuro intégrés 268 0 0 268 Unieuro affiliés 254 1 6 249 Belgique 84 0 1 83 Fnac3 14 0 0 14 Darty (Vanden Borre) 70 0 1 69 Portugal 50 0 0 50 Fnac intégrés 36 0 0 36 Fnac franchisés 4 0 0 4 MediaMarkt Portugal 10 0 0 10 Espagne 35 0 1 34 Fnac intégrés 32 0 1 31 Fnac franchisés 3 0 0 3 Suisse4 8 0 0 8 Fnac intégrés 8 0 0 8 Groupe Fnac Darty 1 527 1 14 1 514 Fnac 330 0 3 327 Darty/Vanden Borre 561 0 5 556 Fnac/Darty 1 0 0 1 Unieuro 522 1 6 517 MediaMarkt 10 0 0 10 Nature & Découvertes 103 0 0 103 Dont magasins franchisés/affiliés 691 1 11 681

1 Y compris 13 magasins Fnac à l’étranger : 3 au Qatar, 3 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d’Ivoire, 1 au Congo, 1 au Cameroun, 1 en Arabie Saoudite et 3 magasins Darty à l’étranger en Tunisie ; et y compris 18 magasins dans les Outre-mer.

2 Y compris filiales de Nature & Découvertes dirigées depuis la France : 4 magasins en Belgique, 1 magasin au Luxembourg, 4 franchises en Suisse, 1 franchise au Portugal et 5 franchises dans les Outre-mer.

3 Dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

4 Hors 14 shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.

1 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins. Pro forma inclut Unieuro en 2024.

2 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins. Pro forma inclut Unieuro en 2024.

3 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins. Pro forma inclut Unieuro en 2024.

4 Impact de la déconsolidation de l’activité Billetterie : environ 10 millions d’euros.

Pièce jointe