Kering - Communiqué de presse - Chiffre d’affaires du premier trimestre 2025

Kering - Communiqué de presse - CA T1 2025 - 23 04 25

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





23 avril 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Chiffre d’affaires trimestriel du Groupe : 3 883 M€

-14% en données publiées et en comparable

« Comme nous l’avions anticipé, Kering a été confronté à un début d'année difficile. Dans ce contexte, nous nous concentrons entièrement sur la mise en œuvre de nos plans d’action afin d’atteindre nos objectifs stratégiques et financiers et de renforcer le positionnement de nos Maisons sur tous leurs marchés. Nous redoublons de vigilance pour surmonter les turbulences macro-économiques qui affectent notre industrie et je suis convaincu que nous sortirons plus forts de la situation actuelle. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires de Kering au premier trimestre 2025 s’élève à 3,9 milliards d’euros (-14% tant en données publiées qu’en comparable).

L’activité dans le réseau en propre est en retrait de 16% en comparable. Les tendances en Asie-Pacifique (-25%) sont en ligne avec celles du quatrième trimestre 2024, tandis que l’Europe de l’Ouest (-13%), l’Amérique du Nord (-13%) et le Japon (-11%) marquent une décélération séquentielle. Au cours du premier trimestre, le Groupe a réduit son réseau de boutiques en propre de 25 unités en net, le ramenant ainsi à 1788 unités. Le chiffre d’affaires Wholesale et Autres du Groupe recule de 9% au total. Le Wholesale des Maisons est en baisse de 23% en comparable, en raison notamment du renforcement continu de l’exclusivité de leur distribution. Celui de Kering Eyewear et Kering Beauté progresse de 2% et les Royalties et Autres sont en croissance de 11%.



Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T1 2025 T1 2024 Variation en publié Variation en comparable

(1) Gucci 1 571 2 079 -24% -25% Yves Saint Laurent 679 740 -8% -9% Bottega Veneta 405 388 +4% +4% Autres Maisons 733 824 -11% -11%





Kering Eyewear et Corporate







558





536





+4%





+3%



Eliminations (63) (63) — — KERING 3 883 4 504 -14% -14%









À périmètre et taux de change comparables.

Gucci

Au premier trimestre 2025, Gucci a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros (-24% en données publiées et -25% en comparable).

Les ventes dans le réseau en propre marquent une contraction de 25% en comparable sur le trimestre, dans un contexte de faible trafic en boutique. Gucci continue à travailler au renforcement et au renouvellement de son offre, avec une bonne réception des nouvelles lignes de sacs à main, et notamment le lancement prometteur du Softbit. Les ventes Wholesale sont en baisse de 33% en comparable.

Le trimestre a également été marqué par la nomination de Demna au poste de Directeur Artistique de la Maison.

Yves Saint Laurent

Le chiffre d’affaires d’Yves Saint Laurent au premier trimestre 2025 s’élève à 679 millions d’euros, en recul de 8% en données publiées et de 9% en comparable.

Dans le réseau en propre, les ventes sont en baisse de 8% en comparable sur le trimestre, avec une croissance au Moyen-Orient et une résilience des marchés américain et européen. Les ventes Wholesale sont en recul de 24% en comparable, tandis que les Royalties et Autres progressent fortement (+20% en comparable).

Bottega Veneta

Au premier trimestre 2025, les ventes de Bottega Veneta atteignent 405 millions d’euros (+4% en données publiées et comparable).

L’activité de la Maison dans le réseau en propre est en hausse de 7% en comparable, sur des bases de comparaison élevées. Toutes les catégories de produit progressent. La performance remarquable de la Maison, qui s’appuie sur sa résonnance culturelle et sa désirabilité, est portée par une croissance à deux chiffres en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. L’activité Wholesale s’inscrit en baisse de 13% en comparable.

Autres Maisons

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons s’établit à 733 millions d’euros au premier trimestre (-11% en données publiées et comparable).

Dans les magasins en propre, les ventes sont en baisse de 9% en comparable. La performance des lignes de maroquinerie de Balenciaga est très solide dans un contexte de trafic en boutique qui reste en baisse. Les ventes de McQueen sont en retrait. Quant à Brioni, la Maison est en croissance, avec une progression à deux chiffres dans son réseau en propre, portée notamment par l‘Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord. Les Maisons de Joaillerie continuent leur développement : Boucheron enregistre une performance solide sur des bases de comparaisons élevées, Pomellato réalise un excellent trimestre porté notamment par les nouveautés de la ligne Nudo, et Qeelin affiche une croissance remarquable. Les ventes Wholesale des Autres Maisons sont en recul de 17% en comparable.

Kering Eyewear et Corporate

Au premier trimestre 2025, le chiffre d’affaires de Kering Eyewear atteint 476 millions d’euros, en progression solide de 2% en comparable, porté par la performance de l’Europe et par la catégorie Optique.

Kering Beauté réalise un chiffre d’affaires de 71 millions d’euros, en hausse de 6% en comparable, grâce au développement très équilibré de Creed, dont l’offre s’est enrichie de nouveaux parfums féminins.

Au total, les revenus du segment Kering Eyewear et Corporate s’élèvent à 558 millions d’euros, en hausse de 4% en données publiées et de 3% en comparable.

RAPPEL DES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JANVIER 2025

Accord avec Ardian concernant des actifs immobiliers de premier plan à Paris

Dans le cadre de sa stratégie immobilière sélective, Kering a signé le 15 janvier 2025 un accord d’investissement avec Ardian, l’un des leaders mondiaux de l'investissement privé, concernant trois ensembles immobiliers prestigieux à Paris. Kering a apporté ces actifs dans une joint-venture nouvellement créée. Ardian détient une participation de 60 % dans ce portefeuille immobilier unique tandis que Kering conserve les 40 % restants et a reçu en contrepartie un montant net de 837 millions d’euros.

La participation de Kering dans la joint-venture est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à compter du 27 mars 2025, date de la finalisation de l’opération.

Finalisation de la vente de 'The Mall Luxury Outlets' à Simon

Le 30 janvier 2025, Kering et Simon® ont annoncé la finalisation de la vente de 100% de l’entité The Mall Luxury Outlets, détenue par Kering, à Simon, une société d’investissement immobilier américaine qui détient des centres commerciaux de premier plan, des restaurants et des lieux de divertissement. The Mall, créé en 2001, gère deux destinations d’outlets en Italie. Kering recevra en contrepartie de la cession de cet actif non stratégique un montant net d’environ 350 millions d’euros.

Les marques de Kering conserveront une présence dans ces deux destinations de shopping haut de gamme, la stratégie de Kering visant à concentrer graduellement sa présence dans les outlets à un nombre limité de destinations très exclusives.

Fin de la collaboration avec Sabato De Sarno et nomination de Demna au poste de Directeur Artistique de Gucci

Le 6 février 2025, Gucci a annoncé la fin de sa collaboration avec le Directeur de la Création Sabato De Sarno. Le 13 mars 2025, Kering et Gucci ont annoncé la nomination de Demna au poste de Directeur Artistique de la Maison, à compter de début juillet.

Kering dans la CDP Triple A List (Climat/Eau/Forêt), pour la deuxième année consécutive

Le 7 février 2025, Kering s’est vu décerner, pour la deuxième année consécutive, la prestigieuse distinction « Triple A » du Carbon Disclosure Project, soulignant une fois de plus la démarche de transparence du Groupe et son engagement environnemental.









AUDIOCAST

Un audiocast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h00 (heure de Paris) le mercredi 23 avril 2025, accessible ici.

Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l’audiocast sur le site https://www.kering.com/fr/finance/.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com.





A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024.

Contacts

Presse



Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com





Analystes/investisseurs



Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com







Pièce jointe