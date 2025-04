BIC: Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2025 et proposition d'évolution de la gouvernance de Société BIC

Clichy, France – le 23 avril 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2025 ET PROPOSITION D’EVOLUTION DANS LA GOUVERNANCE DE SOCIÉTÉ BIC

Chiffre d’affaires du premier trimestre impacté par un environnement macroéconomique plus difficile

Chiffre d’affaires de 478 millions d’euros au 1er trimestre 2025, en baisse de 7,0 % à taux de change constants (-10,9 % à base comparable), en raison d’une détérioration de l’environnement commercial, en particulier aux États-Unis, et d’une base de comparaison élevée dans le reste du monde, où BIC avait enregistré une forte croissance au 1er trimestre 2024.

Intégration de Tangle Teezer en bonne voie, l’activité de brosses à cheveux récemment acquise par BIC enregistrant une croissance à deux chiffres sur le trimestre.

Chiffre d’affaires du Groupe

en millions d’euros T1 2024 T1 2025 Chiffre d’affaires 521,7 478,4 Variation en publié (3,2) % (8,3) % Variation à base comparable +5,9 % (10,9) % Variation à taux de change constants +5,9 % (7,0) %

Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC, a commenté :

“Dans un environnement commercial fluctuant, marqué par une baisse de la confiance des consommateurs et l'incertitude liée aux droits de douane aux Etats-Unis, nos catégories ont été impactées par une baisse plus forte qu'anticipée au 1er trimestre. Cela a été amplifié par les bases de comparaison difficiles auxquelles nous avons fait face sur le trimestre.

Nous sommes restés concentrés sur ce que nous contrôlons : la force de notre empreinte industrielle, l’agilité de notre chaine d'approvisionnement et notre exécution commerciale solide. Cela nous a permis de continuer à gagner des parts de marché, soutenus par nos innovations et des campagnes publicitaires percutantes.

Nous avons également progressé dans l'intégration de Tangle Teezer. L’équipe a délivré une croissance remarquable à deux chiffres sur le trimestre, reflétant le dynamisme de la marque et une solide exécution, et a significativement contribué à la performance de notre division Blade Excellence.

Alors que l’incertitude macroéconomique persiste, notre Plan Horizon nous maintient sur la bonne trajectoire. Nous avons confiance dans notre agilité et notre qualité d’exécution, qui nous permettront de naviguer sur le court terme et de créer de la valeur sur le long terme.”

Mise à jour des perspectives 2025

Compte tenu de la détérioration de l'environnement macroéconomique qui entraîne une baisse plus importante que prévue au sein des catégories de BIC depuis le début de l'année, et en particulier aux États-Unis, BIC a décidé de modérer ses perspectives 2025 :

La croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants devrait désormais être comprise entre +0 % et +3 % en 2025 (contre une croissance initialement comprise entre +4 % et +6 %).

devrait désormais être comprise en 2025 (contre une croissance initialement comprise entre +4 % et +6 %). La marge d’exploitation ajustée devrait désormais être d’environ 15,0 % (contre attendue initialement à 15,6 %).

devrait désormais être (contre attendue initialement à 15,6 %). La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait toujours être supérieure à 240 millions d’euros.





Ces perspectives ne tiennent pas compte des effets possibles de l'environnement commercial fluctuant, en particulier des modifications des droits de douane américains.

Point sur les droits de douane aux États-Unis

Le chiffre d’affaires réalisé par BIC en Amérique du Nord a représenté 35 % du chiffre d’affaires du Groupe au premier trimestre 2025. BIC suit de près l’évolution de la situation concernant les droits de douane américains, qui reste très fluctuante et contribue à l’incertitude et à la volatilité de ses marchés.

Dans le cadre de son plan stratégique Horizon, BIC a démarré un programme mondial d’optimisation de sa chaîne d’approvisionnement visant à renforcer son agilité opérationnelle. Le Groupe continue d’améliorer son empreinte industrielle, et s’appuie sur son modèle intégré unique pour atténuer les risques liés à sa chaîne d’approvisionnement, limiter ses besoins de transport et réduire son impact environnemental. BIC est à même de mettre en œuvre des mesures permettant d’atténuer les impacts potentiels des droits de douane dans un avenir proche.



Tendances opérationnelles par division

Human Expression

en millions d’euros T1 2024 T1 2025 Chiffre d’affaires 173,8 153,1 Variation en publié (2,0) % (11,9) % Variation à base comparable1 +12,2 % (10,5) % Variation à taux de change constants +12,2 % (10,5) %

Le chiffre d’affaires de la division Human Expression au 1er trimestre 2025 est en repli de 10,5 % à taux de change constants, par rapport à une base de comparaison élevée au 1er trimestre 2024, où le chiffre d’affaires avait enregistré une croissance à deux chiffres. La performance a été affectée par la pression croissante sur les dépenses de consommation, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que par une concurrence forte en Amérique latine.

En Europe , le chiffre d’affaires a enregistré une baisse légère à un chiffre, impacté par une performance plus faible dans des pays tels que la France et le Royaume-Uni, où les marchés étaient en baisse respectivement de 6,8 % et 2,5 % en valeur 2 , ainsi que par une diminution des ventes en ligne. Le Groupe BIC a toutefois enregistré de nouveaux gains de distribution, notamment dans les enseignes de discount en Europe de l’Est et en Allemagne, qui ont positivement contribué à la croissance au premier trimestre. De plus, les produits à valeur ajoutée lancés récemment ont enregistré de bonnes performances, parmi lesquels le 4-Couleurs Smooth, le 4-Couleurs Pastel et la gamme de surligneurs flat.





, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse légère à un chiffre, impacté par une performance plus faible dans des pays tels que la France et le Royaume-Uni, où les marchés étaient en baisse respectivement de 6,8 % et 2,5 % en valeur , ainsi que par une diminution des ventes en ligne. Le Groupe BIC a toutefois enregistré de nouveaux gains de distribution, notamment dans les enseignes de discount en Europe de l’Est et en Allemagne, qui ont positivement contribué à la croissance au premier trimestre. De plus, les produits à valeur ajoutée lancés récemment ont enregistré de bonnes performances, parmi lesquels le 4-Couleurs Smooth, le 4-Couleurs Pastel et la gamme de surligneurs flat. En Amérique du Nord , l’environnement économique incertain et plus difficile que prévu a pesé sur le pouvoir d’achat des consommateurs, ce qui s’est traduit par une baisse marquée du chiffre d’affaires de BIC. Le marché américain de la papeterie a enregistré un repli de 2,7 % 3 en valeur, notamment dans des segments tels que les marqueurs et les stylos à bille. Ce dernier segment, sur lequel BIC a une importante part de marché, a ainsi reculé de 8,2 % en valeur sur le trimestre.





, l’environnement économique incertain et plus difficile que prévu a pesé sur le pouvoir d’achat des consommateurs, ce qui s’est traduit par une baisse marquée du chiffre d’affaires de BIC. Le marché américain de la papeterie a enregistré un repli de 2,7 % en valeur, notamment dans des segments tels que les marqueurs et les stylos à bille. Ce dernier segment, sur lequel BIC a une importante part de marché, a ainsi reculé de 8,2 % en valeur sur le trimestre. En Amérique latine , le chiffre d’affaires a enregistré une baisse à deux chiffres au 1 er trimestre. Au Brésil et au Mexique, le chiffre d’affaires a été affecté par une concurrence accrue, en particulier dans les réseaux traditionnels. Au Brésil, le recul dans des segments historiques, comme les marqueurs et les porte-mines, a plus que compensé la croissance enregistrée par les innovations, telles que le 4-Couleurs et les stylos à gel. Au Mexique, en plus d’une faible performance dans les marqueurs, les produits de coloriage et les stylos à bille, BIC a souffert d’une base de comparaison élevée, avec un chiffre d’affaires en croissance à deux chiffres au 1 er trimestre 2024.





, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse à deux chiffres au 1 trimestre. Au Brésil et au Mexique, le chiffre d’affaires a été affecté par une concurrence accrue, en particulier dans les réseaux traditionnels. Au Brésil, le recul dans des segments historiques, comme les marqueurs et les porte-mines, a plus que compensé la croissance enregistrée par les innovations, telles que le 4-Couleurs et les stylos à gel. Au Mexique, en plus d’une faible performance dans les marqueurs, les produits de coloriage et les stylos à bille, BIC a souffert d’une base de comparaison élevée, avec un chiffre d’affaires en croissance à deux chiffres au 1 trimestre 2024. Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance basse à un chiffre, soutenu par une croissance soutenue à deux chiffres au Maroc et au Nigeria, grâce à une exécution commerciale solide et des gains de distribution. Les stylos à bille et les produits de coloriage ont été un important levier de croissance dans la région, mais leur contribution a été partiellement compensée par des difficultés dans des pays tels que le Kenya et l’Afrique du Sud. BIC est toutefois parvenu à gagner des parts de marché en Afrique du Sud (+30 pb4) pendant la période de rentrée scolaire, malgré un environnement concurrentiel.





Flame for Life

en millions d’euros T1 2024 T1 2025 Chiffre d’affaires 207,1 171,7 Variation en publié (9,4) % (17,1) % Variation à base comparable5 (5,5) % (15,9) % Variation à taux de change constants (5,5) % (15,9) %

Le chiffre d’affaires de la division Flame for Life au 1er trimestre 2025 a reculé de 15,9 % à taux de change constants, impacté par des tendances de consommation difficiles, en particulier en Amérique du Nord.

En Europe , le chiffre d’affaires a enregistré une baisse légère à un chiffre par rapport à une base de comparaison difficile, après quatre années consécutives de croissance au 1 er trimestre. Le Groupe a toutefois continué d’enregistrer des gains de distribution dans les enseignes de discount à travers l’Europe, tandis que ses produits à valeur ajoutée ont enregistré une performance solide. Le briquet BIC® EZ Reach TM est le produit qui a enregistré les meilleures performances à l’échelle de la région grâce à une exécution commerciale dans différents canaux de distribution, générant un chiffre d’affaires en croissance à deux chiffres. EZ Load, le nouveau briquet utilitaire rechargeable de BIC, a été lancé au 1 er trimestre dans certains pays dont la France, et a connu un bon début d’année. Le chiffre d’affaires des briquets à valeur ajoutée Djeep a également fortement progressé en France, où il a doublé par rapport à l’année dernière.





, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse légère à un chiffre par rapport à une base de comparaison difficile, après quatre années consécutives de croissance au 1 trimestre. Le Groupe a toutefois continué d’enregistrer des gains de distribution dans les enseignes de discount à travers l’Europe, tandis que ses produits à valeur ajoutée ont enregistré une performance solide. Le briquet BIC® EZ Reach est le produit qui a enregistré les meilleures performances à l’échelle de la région grâce à une exécution commerciale dans différents canaux de distribution, générant un chiffre d’affaires en croissance à deux chiffres. EZ Load, le nouveau briquet utilitaire rechargeable de BIC, a été lancé au 1 trimestre dans certains pays dont la France, et a connu un bon début d’année. Le chiffre d’affaires des briquets à valeur ajoutée Djeep a également fortement progressé en France, où il a doublé par rapport à l’année dernière. En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires a enregistré une baisse à deux chiffres, fortement impacté par une détérioration de l’environnement commercial, en partie lié à l’incertitude sur la mise en place des droits de douane. Le marché américain des briquets de poche a enregistré un recul de 6,8 % 6 en valeur, mais BIC est parvenu à maintenir sa part de marché, en légère augmentation de 20 pb sur le marché mesuré. Le 1 er trimestre a également vu certains distributeurs optimiser leurs stocks dans le contexte actuel, et certains clients ont passé des commandes anticipées en amont de l’augmentation de prix annoncée par BIC en janvier.





, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse à deux chiffres, fortement impacté par une détérioration de l’environnement commercial, en partie lié à l’incertitude sur la mise en place des droits de douane. Le marché américain des briquets de poche a enregistré un recul de 6,8 % en valeur, mais BIC est parvenu à maintenir sa part de marché, en légère augmentation de 20 pb sur le marché mesuré. Le 1 trimestre a également vu certains distributeurs optimiser leurs stocks dans le contexte actuel, et certains clients ont passé des commandes anticipées en amont de l’augmentation de prix annoncée par BIC en janvier. En Amérique latine, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse à deux chiffres par rapport à une base de comparaison difficile au 1er trimestre 2024, en particulier au Brésil et en Argentine, où le chiffre d’affaires avait augmenté significativement en raison du contexte hyperinflationniste. Au Brésil, la performance a été affectée par la concurrence de briquets à bas prix, qui a été partiellement compensée par une croissance robuste dans le segment des briquets utilitaires, portée par une exécution solide et des gains de distribution. Au Mexique, le chiffre d’affaires a diminué dans un environnement hautement concurrentiel dans les réseaux de distribution traditionnels, ce qui a plus que compensé le succès des briquets décorés et le lancement du briquet BIC® EZ ReachTM au cours du trimestre, soutenu par l’emblématique campagne publicitaire Snoop Dogg & Martha Stewart.





Blade Excellence

en millions d’euros T1 2024 T1 2025 Chiffre d’affaires 132,5 145,0 Variation en publié +6,2 % +9,4 % Variation à base comparable7 +18,0 % (4,5) % Variation à taux de change constants +18,0 % +11,0 %

Le chiffre d’affaires de la division Blade Excellence au 1er trimestre 2025 a progressé de 11,0 % à taux de change constants, porté principalement par la performance de Tangle Teezer et par une légère croissance en Amérique du Nord, qui ont rattrapé une performance plus faible dans le reste du monde. En excluant l’impact positif de Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a reculé de 4,5 % à base comparable.

En Europe , le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres, porté par Tangle Teezer, en forte croissance au premier trimestre grâce à des gains de distribution en e-commerce et dans la grande distribution. En excluant Tangle Teezer, le chiffre d’affaires en Europe a enregistré une baisse moyenne à un chiffre, en raison principalement d’un décalage de commandes de certains clients entre le 4 e trimestre 2024 et le 1 er trimestre 2025 pour BIC Blade Tech. Dans un environnement concurrentiel, BIC a surperformé dans le marché des rasoirs mécaniques, en gagnant 10 pb de part de marché en valeur dans les pays clés 8 . BIC a également fait preuve d’une exécution commerciale solide, avec des gains de distribution additionnels en Europe de l’Est. En Europe du Nord, les produits à valeur ajoutée tels que BIC® Hybrid Flex 5, BIC® Soleil Bella et Miss Soleil Sensitive ont figuré parmi les plus performants.





, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres, porté par Tangle Teezer, en forte croissance au premier trimestre grâce à des gains de distribution en e-commerce et dans la grande distribution. En excluant Tangle Teezer, le chiffre d’affaires en Europe a enregistré une baisse moyenne à un chiffre, en raison principalement d’un décalage de commandes de certains clients entre le 4 trimestre 2024 et le 1 trimestre 2025 pour BIC Blade Tech. Dans un environnement concurrentiel, BIC a surperformé dans le marché des rasoirs mécaniques, en gagnant 10 pb de part de marché en valeur dans les pays clés . BIC a également fait preuve d’une exécution commerciale solide, avec des gains de distribution additionnels en Europe de l’Est. En Europe du Nord, les produits à valeur ajoutée tels que BIC® Hybrid Flex 5, BIC® Soleil Bella et Miss Soleil Sensitive ont figuré parmi les plus performants. En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres, alimentée par la solide exécution de Tangle Teezer. En excluant Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a affiché une croissance basse à un chiffre dans la région. Sur le marché des rasoirs non rechargeables, BIC est parvenu à gagner des parts de marché (+70 pb) malgré une concurrence soutenue dans le segment masculin, qui a reculé de 4,2 % 9 en valeur sur le trimestre, grâce à des gains de distribution, illustrant ainsi son excellent rapport qualité/prix. Au cours du trimestre, ce sont principalement les produits à valeur ajoutée et les produits innovants, comme les gammes BIC® Flex 5 rechargeables et non rechargeables, mais aussi le nouveau BIC® Soleil Glide, qui ont enregistré les meilleures performances.





, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres, alimentée par la solide exécution de Tangle Teezer. En excluant Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a affiché une croissance basse à un chiffre dans la région. Sur le marché des rasoirs non rechargeables, BIC est parvenu à gagner des parts de marché (+70 pb) malgré une concurrence soutenue dans le segment masculin, qui a reculé de 4,2 % en valeur sur le trimestre, grâce à des gains de distribution, illustrant ainsi son excellent rapport qualité/prix. Au cours du trimestre, ce sont principalement les produits à valeur ajoutée et les produits innovants, comme les gammes BIC® Flex 5 rechargeables et non rechargeables, mais aussi le nouveau BIC® Soleil Glide, qui ont enregistré les meilleures performances. En Amérique latine , le chiffre d’affaires a enregistré une baisse légère à un chiffre sur une base de comparaison particulièrement élevée, en raison du contexte hyperinflationniste en Argentine et de la solide croissance dans le reste de la région au 1 er trimestre 2024. La performance a toutefois été robuste au Mexique, avec une croissance du chiffre d’affaires moyenne à un chiffre, portée par de nouveaux gains de distribution dans le segment des rasoirs 3 lames, tels que le BIC® Comfort 3. Cette croissance a été plus que compensée par la performance négative au Brésil en raison d’une base de comparaison élevée et des tendances de marché difficiles. Cependant, les produits lancés récemment, comme le BIC® Soleil Escape et le BIC® Flex 3, ont contribué à la croissance, confirmant le succès de la stratégie de montée en gamme de BIC dans la région.





, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse légère à un chiffre sur une base de comparaison particulièrement élevée, en raison du contexte hyperinflationniste en Argentine et de la solide croissance dans le reste de la région au 1 trimestre 2024. La performance a toutefois été robuste au Mexique, avec une croissance du chiffre d’affaires moyenne à un chiffre, portée par de nouveaux gains de distribution dans le segment des rasoirs 3 lames, tels que le BIC® Comfort 3. Cette croissance a été plus que compensée par la performance négative au Brésil en raison d’une base de comparaison élevée et des tendances de marché difficiles. Cependant, les produits lancés récemment, comme le BIC® Soleil Escape et le BIC® Flex 3, ont contribué à la croissance, confirmant le succès de la stratégie de montée en gamme de BIC dans la région. Au Moyen‑Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires est en recul, après la solide croissance enregistrée au 1er trimestre 2024, impactée par une concurrence plus élevée en Afrique du Sud ainsi qu’une performance plus faible en Afrique du Nord.





Tendances opérationnelles par zone géographique

Chiffre d'affaires du T1 par zone géographique (en millions d’euros) T1 2024 T1 2025 % en publié % à base comparable % à taux de change constants Groupe 521,7 478,4 (8,3) % (10,9) % (7,0) % Europe 160,3 167,8 +4,7 % (3,5) % +4,7 % Amérique du Nord 190,7 166,8 (12,5) % (18,7) % (14,8) % Amérique latine 110,7 87,5 (21,0) % (10,2) % (10,2) % Moyen-Orient et Afrique 40,4 38,4 (5,0) % (7,6) % (7,6) % Asie et Océanie 19,5 17,9 (8,2) % (7,0) % (7,0) %

Proposition d’Evolution de la Gouvernance de Société BIC

La famille Bich réaffirme son engagement long-terme en tant qu’actionnaire de contrôle de Société BIC

La famille Bich souhaite réaffirmer son engagement de longue date ainsi que son rôle actif en tant qu’actionnaire de contrôle de Société BIC.

Conformément à cet engagement, le Conseil d’Administration prévoit de mettre en œuvre les évolutions suivantes afin de renforcer la gouvernance de l’entreprise et de mieux refléter la structure actionnariale de Société BIC :

Restructuration du Conseil d’Administration : Le Conseil propose d’ajuster sa composition afin de refléter de manière plus proportionnée les droits de vote de la famille Bich au sein de Société BIC. La famille souhaite ainsi occuper 6 des 10 sièges du Conseil (excluant les Administrateurs représentants les salariés), respectant ainsi les recommandations du code de gouvernance AFEP-MEDEF, qui prévoit qu’au moins un tiers des membres du Conseil dans les sociétés contrôlées soient indépendants.





: Le Conseil propose d’ajuster sa composition afin de refléter de manière plus proportionnée les droits de vote de la famille Bich au sein de Société BIC. La famille souhaite ainsi occuper 6 des 10 sièges du Conseil (excluant les Administrateurs représentants les salariés), respectant ainsi les recommandations du code de gouvernance AFEP-MEDEF, qui prévoit qu’au moins un tiers des membres du Conseil dans les sociétés contrôlées soient indépendants. Proposition de nomination d’Édouard Bich en tant que Président du Conseil : Le Conseil proposera la nomination d’Édouard Bich au poste de Président suite à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, prévue le 20 mai 2025. Cette proposition fait suite à l’annonce récente du changement de Directeur Général et traduit la volonté de la famille de renforcer sa position au sein du Conseil. Société M.B.D. a informé le Conseil que, conditionné au vote durant l’Assemblée Générale de la nomination d’Edouard Bich en tant qu’Administrateur, Marie-Edmée Vallery-Radot serait nommée nouvelle représentante de la Société M.B.D.





: Le Conseil proposera la nomination d’Édouard Bich au poste de Président suite à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, prévue le 20 mai 2025. Cette proposition fait suite à l’annonce récente du changement de Directeur Général et traduit la volonté de la famille de renforcer sa position au sein du Conseil. Société M.B.D. a informé le Conseil que, conditionné au vote durant l’Assemblée Générale de la nomination d’Edouard Bich en tant qu’Administrateur, Marie-Edmée Vallery-Radot serait nommée nouvelle représentante de la Société M.B.D. Nomination d’un Administrateur Référent indépendant : dans le cadre de l’évolution de la gouvernance de BIC, il serait également proposé la nomination d’un Administrateur Référent indépendant à l’issue de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, prévue le 20 mai 2025, dans un souci de gouvernance équilibrée répondant aux meilleurs standards de marché.





Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, Nikos Koumettis a informé le Conseil qu’il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat lors de l’Assemblée Générale de 2025. Cette décision permettra de faciliter l’implémentation de la nouvelle structure du Conseil.

Le Conseil d’administration adresse ses sincères remerciements à Nikos Koumettis pour sa contribution significative à Société BIC. Sous son impulsion, le Conseil a franchi une nouvelle étape en matière d’engagement et d’efficacité, caractérisée par une amélioration des dynamiques de prise de décision, ainsi que par la réussite du lancement du processus de succession de la direction générale, conformément au plan de transition de Gonzalve Bich.

La famille Bich réaffirme son attachement indéfectible à Société BIC, à ses principes fondateurs et à la création de valeur à long terme pour l’ensemble des parties prenantes.

Annexes

Chiffre d’affaires

Chiffres d'affaires du T1 par division (en millions d'euros) T1 2024 T1 2025 % en publié Impact de change (en points) Impact de périmètre (en points) % à base comparable Groupe 521,7 478,4 (8,3) % (1,3) +3,9 (10,9) % Human Expression 173,8 153,1 (11,9) % (1,4) 0,0 (10,5) % Flame for Life 207,1 171,7 (17,1) % (1,2) 0,0 (15,9) % Blade Excellence 132,5 145,0 +9,4 % (1,6) +15,5 (4,5) % Autres produits 8,3 8,6 +4,6 % 0,0 0,0 +4,6 %

Impact des changements de périmètre et fluctuations des taux de change sur le chiffre d’affaires

Impact des changements de périmètre

et fluctuations des taux de change

sur le chiffre d’affaires (en %) T1 2024 T1 2025 Périmètre (0,0) +3,9 Devises (2,5) (1,3) Dont USD (0,4) +1,0 Dont BRL +0,4 (1,3) Dont MXN +0,4 (0,7) Dont ARS (6,6) (0,4) Dont NGN (1,1) (0,1) Dont TRY (0,8) (0,2) Dont RUB et UAH (0,6) (0,0)

Glossaire

Croissance organique ou base comparable : signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. En 2025, BIC inclut à nouveau l'Argentine dans sa définition de la base comparable en raison de l'impact limité du contexte hyperinflationniste.

signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. En 2025, BIC inclut à nouveau l'Argentine dans sa définition de la base comparable en raison de l'impact limité du contexte hyperinflationniste. À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente.

Les comptes consolidés de Société BIC au 31 mars 2025 ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 23 avril 2025. Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site web de BIC (www.bic.com). Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la rubrique « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de BIC déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 mars 2025.

Conférence téléphonique

Gonzalve Bich, Directeur Général, et Chad Spooner, Directeur Financier, commenteront le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 de BIC lors d’une conférence téléphonique et d’un webcast mercredi 23 avril 2025 à 18h30 CET :

Pour participer au webcast : https://channel.royalcast.com/landingpage/bic/20250423_1/

Pour participer à la conference téléphonique :

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

