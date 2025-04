EssilorLuxottica: Chiffre d’affaires T1 2025 - Forte croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre

Forte croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre

Chiffre d'affaires du Groupe en hausse de +8,1 % à taux de change courants et de +7,3 % à taux de change constants 1 au T1

Solide croissance des segments Professional Solutions et Direct to Consumer, avec des ventes à magasins comparables 3 en hausse de +8 %

La région EMEA progresse de +10 % à taux de change constants 1 , les deux segments contribuant à parts égales

L’Amérique du Nord en croissance de +4 %, avec des tendances solides pour Direct to Consumer et une demande résiliente pour Professional Solutions

L'Asie-Pacifique en croissance à deux chiffres, avec une solide progression des solutions de contrôle de la myopie en Chine

Ray-Ban Meta en croissance rapide et de plus en plus associées aux verres Transitions

Après les États-Unis et l'Italie, les lunettes Nuance Audio lancées en France, et démarrage au Royaume-Uni et en Allemagne

Mise en œuvre de mesures pour gérer l'impact des droits d'importation américains

Paris, France (23 avril 2025 – 18h00) – EssilorLuxottica annonce un chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2025 de 6 848 millions d’euros, en hausse de +7,3 % à taux de change constants1 par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 (+8,1 % à taux de change courants).

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté : « Au cours du premier trimestre, nous avons maintenu une dynamique solide, toutes les régions et activités contribuant à une croissance régulière -à taux de change constants- et jouant un rôle clé dans le développement des lunettes connectées et de la med-tech. Nous réalisons des avancées significatives vers nos objectifs stratégiques, illustrées notamment par les résultats à six ans de l’étude clinique confirmant l’efficacité des verres Stellest dans le contrôle de la myopie chez l’enfant, de même que le lancement des lunettes Nuance Audio aux États-Unis, en Italie et en France, marquant la création d’une catégorie nouvelle et transformatrice pour notre industrie. Nos marques prouvent plus que jamais la puissance de leur légitimité, comme en atteste la trajectoire exceptionnelle de Ray-Ban Meta, la célébration des 50 ans d’Oakley, une marque qui incarne la performance sportive ainsi que l’extension du partenariat entre Oliver Peoples et le légendaire Roger Federer. L’engagement et la passion de nos 200 000 collègues, moteurs de notre réussite durable, sont au cœur de cette dynamique. Leur implication croissante en tant qu’actionnaires est un témoignage fort de leur confiance dans notre Groupe et dans les valeurs qui nous caractérisent. Dans une période d’incertitude, nous poursuivons notre progression, guidés par notre mission, notre ambition et notre confiance dans le futur que nous bâtissons ensemble. »

