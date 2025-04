SYNERGIE : CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2025

Dans un environnement économique incertain, SYNERGIE réalise au premier trimestre 2025 un Chiffre d’affaires de 757,5M€ en croissance de +0,8%

en M€ T1 2025 T1 2024 Variation International 463,7 447,9 +3,5% France 293,8 303,5 -3,2% Total 757,5 751,4 +0,8%

SYNERGIE réalise un Chiffre d’affaires trimestriel de 757,5M€, en croissance de +0,8% par rapport à l’exercice précédent (-1,2% à devise et périmètre constants). La part de l’International représente, sur ce premier trimestre, 61,2% du Chiffre d’affaires contre 59,6% en 2024.

L’International enregistre une croissance de +3,5% au 1er trimestre 2025, porté par l’effet périmètre des acquisitions, qui génèrent 14,3M€, et par une croissance organique de +0,1%. Le retrait de certains marchés en Europe du Nord et de l’Est pèse sur la performance de cette zone (-2,8% à périmètre constant) du fait notamment des incertitudes politiques internationales et des difficultés économiques des entreprises. L’Europe du Sud continue sa croissance (+2,8%), portée par le dynamisme commercial de nos activités espagnoles et italiennes.

En France, le Chiffre d’affaires s’établit à 293,8M€ (38,8% du total consolidé), en recul de -3,2%, attribuable au net recul du marché en raison d’un climat politique toujours incertain et des difficultés économiques rencontrées par les entreprises.

SYNERGIE demeure confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance, portée par sa stratégie de diversification sectorielle et d’internationalisation dans un environnement politique et économique toujours tendu. Fort d’une structure financière solide, SYNERGIE est en mesure de poursuivre son développement et sa transformation tout en saisissant de nouvelles opportunités d’acquisition, en France comme à l’international.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

• Assemblée Générale le 4 juin 2025

• Publication du Chiffre d’affaires du 2ème trimestre le 23 juillet 2025 après Bourse

