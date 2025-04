Festival de musique et d’arts Bubbling Boiling Island : une extravagance culturelle mondiale à Xiamen

Édition 2025 du festival de musique et d’arts Bubbling Boiling Island

XIAMEN, Chine, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’édition 2025 du festival de musique et d’arts Bubbling Boiling Island — Station Sud-Est s’est tenue du 19 au 20 avril sur la Maluan Bay Music Coast, dans le district de Haicang, à Xiamen. Pendant deux jours, le bouillonnant festival a attiré plus de 50 000 amateurs de musique venus du monde entier, réunis sur un littoral printanier pour une manifestation culturelle particulièrement dynamique.

En invitant 27 groupes de musiciens en provenance du Japon, de Norvège et du Canada à se produire sur une même scène, le festival a une fois de plus honoré ses valeurs fondamentales d’innovation, d’internationalisation et d’originalité. Les musiciens ont interprété des styles de musique variés, allant de la pop et du rock à la musique électronique et de l’art expérimental.

Entièrement modernisée, la scénographie du site a permis d’offrir au public une expérience audiovisuelle immersive de niveau international. Neuf des artistes étrangers, représentant près de 40 % du total des musiciens participants, ont ainsi fait leur première apparition dans un festival de musique en Chine.

Au-delà des performances scéniques, le festival a su intégrer avec créativité les concepts de « commerce + art » et de « propriété intellectuelle + art », en présentant des installations artistiques originales qui ont enrichi aussi bien l’interaction sur place que l’attrait visuel de l’événement. Ces œuvres uniques en leur genre ont attiré un large public de jeunes spectateurs venus prendre des photos, lesquelles ont généré un double effet d’engagement en ligne et hors ligne.

En tant que l’un des événements culturels les plus influents du moment dans le domaine de la consommation touristique des jeunes, Bubbling Boiling Island rassemble principalement un public composé de jeunes adultes âgés de 18 à 28 ans. Le festival a attiré à Xiamen des visiteurs venus de toute la Chine, avec une part remarquable de 95 % de participants non locaux.

Afin de garantir une expérience haut de gamme et accueillante aux festivaliers venus de loin, le gouvernement de Xiamen a collaboré avec les hôtels à proximité, les attractions populaires, les quartiers commerçants ainsi que les restaurants locaux afin de proposer des offres groupées exclusives. De plus, des guides pratiques et conviviaux ont été publiés afin de stimuler l’économie du tourisme culturel de Xiamen.

Le festival a également accueilli plus de 100 participants internationaux venus des États-Unis, du Japon, de Russie, de la République de Corée ainsi que d’autres pays. Pour faciliter leur venue, des guichets d'information bilingues (chinois-anglais) et des consignes à bagages ont été mis à disposition, garantissant une expérience fluide et véritablement internationale.



Le gouvernement de Xiamen s’emploie actuellement à faire de la ville un haut lieu de la culture pop à rayonnement international. Cette démarche comprend le développement de la Maluan Bay Music Coast sur une superficie de 300 000 mètres carrés en tant que lieu de festival de musique en plein air haut de gamme, l’accélération de la mise en place d’événements de culture pop à grande échelle, la concentration des ressources culturelles mondiales et la création d’expériences de consommation de haute qualité à destination des jeunes.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/32470e63-b0a2-45c9-85e9-3fc863f6073d