Communiqué de presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — 24 avril 2025

Dassault Systèmes et Airbus renforcent leur partenariat stratégique pour les programmes de nouvelle génération grâce aux jumeaux virtuels

La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes va être utilisée dans tout le groupe Airbus, pour tous les futurs programmes d’avions civils et militaires, ainsi que d’hélicoptères

Plus de 20 000 utilisateurs issus de l’ensemble des secteurs de l’entreprise et de sa chaîne de valeur collaboreront grâce aux jumeaux virtuels de Dassault Systèmes, afin de gagner en efficacité, réduire les cycles de développement et maîtriser les coûts

Cette initiative marque une étape décisive dans la transformation numérique d’Airbus et la préparation de la prochaine génération de produits aéronautiques





Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) et Airbus prolongent leur partenariat stratégique de longue date. Ce nouvel accord place la plateforme 3DEXPERIENCE au cœur de la gestion du cycle de vie de tous les futurs programmes d’Airbus, qu’ils soient civils ou militaires.

Ce déploiement couvrira l’ensemble de la chaîne de développement des avions et hélicoptères d’Airbus. Plus de 20 000 utilisateurs, incluant également des partenaires et fournisseurs, pourront collaborer de manière plus fluide, en s’appuyant sur les jumeaux virtuels, que ce soit en interne ou via un cloud souverain. L’objectif : accélérer les cycles de développement, anticiper les besoins industriels, améliorer l'efficacité de production et le support après-vente, tout en réduisant les coûts.

« La digitalisation est un levier essentiel pour répondre à nos enjeux majeurs : augmenter la cadence de production de nos avions commerciaux, concevoir les plateformes du futur en phase avec nos objectifs de décarbonation, ou encore anticiper les solutions de défense et de sécurité de demain, » déclare Guillaume Faury, Président exécutif d’Airbus. « Ce partenariat renouvelé avec Dassault Systèmes va jouer un rôle important pour nous aider à progresser plus vite vers ces objectifs, tout en maintenant un niveau d’exigence maximal en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité, tout au long du cycle de vie de nos produits, de la conception à l’exploitation. »

« Notre collaboration de longue date avec Airbus entame un nouveau chapitre qui va permettre à l’ensemble de l’entreprise et à son écosystème d’innover à l’échelle mondiale, de façon plus efficace et entièrement virtualisée pour les décennies à venir. Grâce à notre plateforme 3DEXPERIENCE, Airbus pourra tirer pleinement parti des technologies d’intelligence artificielle générative, ainsi que des avancées scientifiques en science des matériaux, en modélisation, simulation, production et optimisation des systèmes d’exploitation. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour imaginer, concevoir et fabriquer les expériences qui façonneront l’avenir de l’industrie aérospatiale, » déclare Bernard Charlès, Président du Conseil d'administration de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes mettra à disposition d’Airbus sept « industry solution experiences » intégrées à la plateforme 3DEXPERIENCE : «Program Excellence», «Winning Concept», « Co-Design to Target », « Cleared to Operate », « Ready for Rate », « Build to Operate » et « Keep Them Operating ».1

###

POUR PLUS D’INFORMATIONS

A propos de la plateforme 3DEXPERIENCE et des solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : www.3ds.com/fr.





A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com.

Contacts presse Dassault Systèmes

Arnaud Malherbe/ Déborah Cobbi

01 61 62 87 73 / 01 61 62 70 83

arnaud.malherbe@3ds.com / deborah.cobbi@3ds.com

1 L’accord entre Dassault Systèmes et Airbus a été signé au quatrième trimestre 2024.

Pièce jointe