1er trimestre 2025 : Chiffre d’affaires du Groupe à 11,7 milliards d’euros, tiré par la solide performance commerciale des véhicules

1 er trimestre 2025 : Chiffre d’affaires du Groupe à 11 675 millions d’euros, en baisse de 0,3 % et en hausse de 0,6 % à taux de change constants 1 , par rapport au 1 er trimestre 2024. Chiffre d’affaires de l’Automobile à 10 128 millions d’euros, en baisse de 3,0 % et de 2,2 % à taux de change constants 1 , par rapport au 1 er trimestre 2024. Solide effet mix produit à +3,7 points.

Des succès commerciaux croissants : Les ventes mondiales de Renault Group s’élèvent à 564 980 véhicules au 1 er trimestre 2025, en hausse de 2,9 % par rapport au 1 er trimestre 2024. En Europe 2 , les ventes du Groupe sont en hausse de 2,8 % avec 402 413 unités vendues (VP + VUL 3 ) et surperforment fortement le marché en baisse de 2,0 %. Cette croissance résulte de la solide performance de la marque Renault sur les véhicules particuliers. Dacia a également surperformé le marché européen avec Sandero de nouveau numéro 1 des ventes et avec l’arrivée de Bigster qui accroît les commandes. À l’international, les ventes de la marque Renault ont progressé de 11,6 % soutenues par une très forte croissance en Amérique latine (+21,1 %), au Maroc (+45,5 %) et en Corée du Sud, grâce à l’International game plan. La politique commerciale reste centrée sur la valeur avec un focus sur les ventes à clients particuliers qui représentent 58,5 % des ventes totales 4 , 16,8 points au-dessus du marché et un mix sur les segments C & supérieurs qui s’élève 40,6 % des ventes 5 . Renault Group bénéficie de valeurs résiduelles à des niveaux significativement plus élevés que ses concurrents directs grâce à une approche holistique sur les prix.

Renault Group poursuit son offensive d’électrification6,7, avec un mix de 44,2 % de ventes électrifiées en Europe (+15,3 points par rapport au 1er trimestre 2024), dont un mix de 31,0 % de véhicules hybrides (+10,2 points par rapport au 1er trimestre 2024) et un mix de 13,2 % de véhicules électriques (+5,1 points par rapport au 1er trimestre 2024) grâce à Renault 5 E-Tech, Spring et Scenic E-Tech.

Les véhicules électrifiés de la marque Renault représentent 61,2 % de ses ventes en Europe, en hausse de 15,0 points par rapport au 1er trimestre 2024 et en hausse de 6,6 points par rapport au 4ème trimestre 2024 : les ventes hybrides sont en croissance de 46,1 %, représentant un mix de 44,1 % et les ventes de véhicules électriques sont en croissance de 87,9 % représentant un mix de 17,1 % (en hausse de 6,4 points par rapport au 1er trimestre 2024). La marque Renault est 2ème sur le marché de l’hybride (HEV) en Europe.

Solide portefeuille de commandes en Europe à environ 2 mois de ventes prévisionnelles, reflétant le succès de nos lancements.

de ventes prévisionnelles, reflétant le succès de nos lancements. Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’année 2025 : Une marge opérationnelle du Groupe ≥ 7 % (incluant environ 1 point d’impact négatif estimé du CAFE 8 ) Un free cash-flow ≥ 2 milliards d’euros (incluant un impact négatif dû aux R&D Capex de RNAIPL 9 estimés à environ 200 millions d’euros 10 )

:

En 2025, Renault Group lancera 7 véhicules (dont Renault 4 E-Tech électrique, Dacia Bigster et Alpine A390 pour l’Europe et un SUV de segment C pour le marché international) ainsi que

2 restylages (Renault Austral et Renault Espace). De plus, la marque Renault va introduire Grand Koleos et Kardian dans de nouveaux pays.





« Au 1er trimestre 2025, Renault Group a surperformé le marché avec une croissance des ventes mondiales de 2,9 % malgré un environnement difficile. Cette progression est le fruit du succès de nos nouveaux lancements. Au 1er trimestre, la part des lancements récents représente 28,3 % de nos facturations et continuera à progresser au cours des prochains trimestres, grâce à la montée en puissance progressive de nos nouveaux produits. D’ici à la fin de l’année 2025, Renault Group bénéficiera de la gamme la plus récente sur le marché européen, tout en étendant sa couverture géographique avec l’International game plan.

La force de Renault Group provient également de sa stratégie dérisquée qui, quel que soit le rythme de la transition énergétique, dispose d’une offre de véhicules électriques d’une part et de véhicules thermiques et hybrides d’autre part. Cette agilité et cette flexibilité combinées à une offensive produit intense nous permettront de bénéficier d’un avantage compétitif.

La gestion des coûts continue d’être une priorité clé. Dans un environnement macroéconomique instable, Renault Group a décidé d’engager de manière proactive des mesures complémentaires de réduction de coûts. » a déclaré Duncan Minto, Directeur financier de Renault Group.

Boulogne-Billancourt, 24 avril 2025

Résultats commerciaux : faits marquants du 1er trimestre

Les ventes mondiales de Renault Group s’élèvent à 564 980 véhicules au 1er trimestre 2025, en hausse de 2,9 % par rapport au 1er trimestre 2024. En Europe11, les ventes du Groupe sont en hausse de 2,8 % avec 402 413 véhicules vendus (VP + VUL12), dans un marché en baisse de 2,0 %. Renault Group est troisième des VP + VUL en Europe.

Les ventes mondiales de la marque Renault s’élèvent à 389 016 véhicules au 1er trimestre 2025, en hausse de 6,5 % par rapport au 1er trimestre 2024. En Europe1, la marque a progressé de 3,8 % avec 246 036 véhicules vendus, dans un marché en baisse de 2,0 %. Les ventes de véhicules particuliers de la marque Renault ont progressé de 17,7 % en Europe et ont fortement surperformé le marché en baisse de 0,5 %, grâce au succès de Renault 5 E-Tech et des véhicules hybrides ainsi qu’à la croissance continue sur les segments C & supérieurs. La marque Renault est troisième des VP + VUL en Europe. La croissance fut particulièrement importante en :

Espagne (+ 38,4 % par rapport au 1 er trimestre 2024),

trimestre 2024), Allemagne (+ 20,9 % par rapport au 1 er trimestre 2024), et au

trimestre 2024), et au Royaume-Uni (+ 9,2 % par rapport au 1er trimestre 2024).





La marque Renault poursuit sa stratégie d’électrification13:

Les ventes des véhicules électriques ont progressé de 87,9 % au 1 er trimestre 2025 par rapport au 1 er trimestre 2024. Le mix de véhicules électriques s’élève à 17,1 % au 1 er trimestre 2025, par rapport à 10,7 % au 1 er trimestre 2024. Renault 5 E-Tech est le leader de son segment en Europe 14 .

trimestre 2025 par rapport au 1 trimestre 2024. Le mix de véhicules électriques s’élève à 17,1 % au 1 trimestre 2025, par rapport à 10,7 % au 1 trimestre 2024. Renault 5 E-Tech est le leader de son segment en Europe . Les ventes de véhicules hybrides ont augmenté de 46,1 % au 1er trimestre 2025 par rapport au 1er trimestre 2024. La marque confirme sa seconde position sur le marché hybride européen (HEV), grâce à Clio, Captur et Symbioz.

Le mix de ventes de véhicules particuliers de la marque Renault en Europe dans les segments C & supérieurs atteint 40,6 % (+ 4,0 points par rapport au 1er trimestre 2024).

Concernant les véhicules utilitaires légers (VUL), la marque maintient sa 2ème place en Europe dans un marché en baisse de 11,8 %, malgré la fin de la commercialisation de Renault Express l’année dernière (ces ventes n’étant pas encore totalement compensées par Renault Kangoo) et le délai nécessaire pour disposer de toute la diversité produit du nouveau Master.

À l’international, les ventes de la marque Renault augmentent de 11,6 % grâce à :

Une croissance de 21,1 % en Amérique latine, notamment grâce à l’Argentine (+89,3 %), la Colombie (+40,2 %) et au Brésil (+11,2 %),

Une forte performance commerciale en Corée du Sud grâce au succès de Grand Koleos, et

Au succès de Clio et au lancement de Kardian au Maroc, contribuant à une croissance de 45,5 % dans ce pays.





Dacia a surperformé le marché avec des ventes en croissance de 0,6 % en Europe1 par rapport au 1er trimestre 2024, avec 154 378 immatriculations, dans un marché en baisse de 2,0 %.

Au 1er trimestre 2025, Sandero est de nouveau le véhicule le plus vendu en Europe, tous canaux confondus, avec 67 616 unités vendues. Les ventes de Duster ont progressé de 11,8 % avec 49 941 immatriculations. Duster reste le SUV le plus vendu à clients particuliers en Europe. Bigster incarne l’offensive de Dacia sur le segment du C-SUV. Il enregistre plus de 13 000 commandes au 1er trimestre 2025, et ce, avant même son arrivée chez les concessionnaires. Les ventes mondiales de Dacia sont en baisse de 2,0 %, principalement en raison de Duster en Turquie qui est désormais vendu sous la marque Renault pour soutenir l’International game plan de la marque Renault.

Alpine enregistre 2 088 ventes au 1er trimestre 2025 (+96,4 % par rapport au 1er trimestre 2024) grâce à l’A290 qui se place en tête des citadines électriques haut de gamme en France. En mars, Alpine a fait évoluer sa gamme A110 avec deux nouvelles offres, l’A110 GTS et l’A110 R 70, une série limitée à 770 exemplaires pour célébrer ses 70 ans.

Le 27 mai 2025, Alpine révèlera l’A390 à Dieppe, près de la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé où elle sera produite. Ce futur sport fastback 5 places sera le deuxième modèle 100 % électrique de la marque.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

Le chiffre d’affaires du Groupe du 1er trimestre 2025 s’élève à 11 675 millions d’euros, en baisse de 0,3 % par rapport au 1er trimestre 2024. A taux de change constants15, le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 0,6 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile atteint 10 128 millions d’euros, en baisse de 3,0 % par rapport au 1er trimestre 2024. Il inclut un effet de change négatif de -0,8 point (-85 millions d’euros) principalement lié à la dévaluation du Réal brésilien, du Peso argentin et de la Livre turque. À taux de change constants1, il baisse de 2,2 %, en raison notamment des éléments suivants :

Un effet volume négatif de -2,6 points. La croissance de 2,9 % des immatriculations a été compensée par un déstockage du réseau de concessionnaires indépendants, conforme aux tendances saisonnières habituelles, mais plus fort au 1er trimestre 2025 que celui réalisé au 1er trimestre 2024 (- 24k véhicules d’une année sur l’autre).

Au 31 mars 2025, les stocks totaux de véhicules neufs représentent 560 000 véhicules dont 340 000 chez les concessionnaires indépendants et 220 000 au niveau du Groupe. Le restockage au niveau du Groupe permettra de lancer de façon efficace les nouveaux véhicules. Renault Group vise une réduction des stocks totaux d’ici la fin du 1er semestre 2025.

Un impact négatif des ventes aux partenaires de 3,5 points dû principalement à une base de comparaison élevée au 1 er trimestre 2024. En effet, un produit non récurrent lié à la facturation de R&D a été enregistré au 1 er trimestre 2024. De plus, contrairement au 1 er trimestre 2024, le Groupe ne bénéficie plus de la vente de motorisations à des partenaires et ce, depuis la déconsolidation de Horse fin mai 2024. Ces deux éléments représentent la majeure partie de l’effet négatif.

de 3,5 points dû principalement à une base de comparaison élevée au 1 trimestre 2024. En effet, un produit non récurrent lié à la facturation de R&D a été enregistré au 1 trimestre 2024. De plus, contrairement au 1 trimestre 2024, le Groupe ne bénéficie plus de la vente de motorisations à des partenaires et ce, depuis la déconsolidation de Horse fin mai 2024. Ces deux éléments représentent la majeure partie de l’effet négatif. Un effet mix produit solide de +3,7 points, grâce à la montée en puissance des récents lancements (Scenic E-Tech électrique, Symbioz, Rafale, Renault 5 E-Tech électrique, Grand Koleos et Duster), qui a plus que compensé les impacts de la transition des véhicules utilitaires légers. Le mix produit continuera d’être moteur dans les trimestres à venir.

solide de +3,7 points, grâce à la montée en puissance des récents lancements (Scenic E-Tech électrique, Symbioz, Rafale, Renault 5 E-Tech électrique, Grand Koleos et Duster), qui a plus que compensé les impacts de la transition des véhicules utilitaires légers. Le mix produit continuera d’être moteur dans les trimestres à venir. Un effet prix stable de +0,5 point, qui reflète, comme attendu, l’entrée dans une phase de stabilisation des prix. Renault Group vise à compenser les impacts négatifs des devises par des actions sur les prix tout en redonnant une partie de la baisse des coûts aux clients, principalement à travers du contenu. Cela renforce la compétitivité des véhicules du Groupe tout en protégeant les marges.

stable de +0,5 point, qui reflète, comme attendu, l’entrée dans une phase de stabilisation des prix. Renault Group vise à compenser les impacts négatifs des devises par des actions sur les prix tout en redonnant une partie de la baisse des coûts aux clients, principalement à travers du contenu. Cela renforce la compétitivité des véhicules du Groupe tout en protégeant les marges. Un mix géographique négatif de -0,7 point, principalement expliqué par l’augmentation des ventes en Amérique latine liée à la montée en puissance de Kardian et par la croissance des ventes en Afrique du Sud.

Un effet « Autres » positif de +0,4 point, principalement en raison de la solide performance des activités d'après-vente et de recyclage.





Les services de mobilité contribuent pour 23 millions d’euros au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 contre 15 millions d’euros au 1er trimestre 2024.

Mobilize Financial Services (anciennement RCI Bank and Services) réalise un chiffre d’affaires de 1 524 millions d’euros au 1er trimestre 2025, en hausse de 22,3 % par rapport au 1er trimestre 2024, en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation de 8,9 % de l’actif productif moyen (59,1 milliards d’euros) par rapport au 1er trimestre 2024.

Perspectives financières 2025

Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’année 2025 :

Une marge opérationnelle du Groupe ≥ 7 % (incluant environ 1 point d’impact négatif estimé du CAFE 16 )

) Un free cash-flow ≥ 2 milliards d’euros (incluant un impact négatif dû aux R&D Capex de RNAIPL17 estimés à environ 200 millions d’euros18)

Chiffre d’affaires consolidé de Renault Group

(En million d’euros) 2024 2025 Variation

2025/2024 Variation à

taux de

change

constants1 1er trimestre







Automobile 10 446 10 128 -3,0 % -2,2 % Services de mobilité 15 23 +53,3 % +52,8 % Financement des ventes

(Mobilize Financial Services) 1 246 1 524 +22,3 % +23,5 % Total 11 707 11 675 -0,3 % +0,6 %

1- Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

Les 15 principaux marchés de Renault Group à fin mars 2025

Cumul à fin mars 2025











Volumes 1 Pénétration



VP + VU (en unités) (en %)



1 FRANCE 132 712 26,8 2 ITALIE 55 126 11,2 3 ESPAGNE 42 592 13,2 4 TURQUIE 35 607 12,9 5 ALLEMAGNE 34 950 4,8 6 ROYAUME-UNI 33 278 5,0 7 BRESIL 29 708 5,7 8 BELGIQUE+LUXEMBOURG 19 831 12,8 9 MAROC 18 729 38,9 10 ARGENTINE 15 493 10,1 11 COREE DU SUD 13 598 3,5 12 ROUMANIE 12 417 33,3 13 POLOGNE 12 286 7,7 14 PORTUGAL 10 026 15,1 15 INDE 8 302 0,6

1- Chiffres de ventes hors Twizy

Ventes de Renault Group VP+VU par marque



1er trimestre 1er trimestre

2024 2025 Variation % RENAULT VP 266 861 311 111 +16,6 % VU 98 562 77 905 -21,0 % VP+VU 365 423 389 016 +6,5 % RENAULT KOREA MOTORS



VP 5 385 126 -97,7 % DACIA





VP 175 324 172 736 -1,5 % VU 2 009 1 014 -49,5 % VP+VU 177 333 173 750 -2,0 % ALPINE





VP 1 063 2 088 +96,4 % RENAULT GROUP





VP 448 633 486 061 +8,3 % VU 100 571 78 919 -21,5 % VP+VU 549 204 564 980 +2,9 %

Conférence - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

Lien pour suivre la conférence, le 24 avril à 8H00 CEST, puis en replay : events.renaultgroup.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques -Renault –Dacia –Alpine et Mobilize –et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans 114 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit plus de 98 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

2 Périmètre Europe ACEA.

3 Véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers.

4 Renault Group, véhicules particuliers, France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni.

5 Marque Renault, véhicules particuliers, périmètre Europe ACEA.

6 Inclut les véhicules particuliers électriques, hybrides (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV), exclut le mild-hybrid (MHEV).

7 Données provisoires à fin mars 2025, basées sur les marchés européens suivants : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Romanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

8 CAFE : Corporate Average Fuel Economy.

9 RNAIPL: Renault Nissan Automotive India Pvt Ltd.

10 En considérant une conclusion de la transaction d’ici la fin du premier semestre 2025. (cf. communiqué de presse du 31/03/2025)

11 Périmètre Europe ACEA.

12 Véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers.

13 Données provisoires à fin mars 2025, basées sur les marchés européens suivants : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Romanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

14 Pays couverts au 24 avril : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Romanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

15 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours

en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

16 CAFE: Corporate Average Fuel Economy.

17 RNAIPL: Renault Nissan Automotive India Pvt Ltd.

18 En considérant une conclusion de la transaction d’ici la fin du premier semestre 2025.

