Meriaura Group Oyj: Muutos osakkeenomistajien varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemään ehdotukseen hallitukseen valittavasta jäsenestä

Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote 24.4.2025 klo 08.30



Muutos osakkeenomistajien varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemään ehdotukseen hallitukseen valittavasta jäsenestä



Samuli Koskela on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä Meriaura Group Oyj:n hallitukseen valittavaksi jäseneksi.

Edellä mainitusta johtuen osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 62,59 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat Meriaura Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsun kohdan 13.1 mukaisessa tilanteessa yhtiön hallitukseen valitaan Jussi Mälkiä Samuli Koskelan sijaan ja suosittelevat hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että kenraaliluutnantti evp. Arto Räty valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Näin ollen asiakohtaa koskevan muutetun ehdotuksen mukaisesti hallitukseen ehdotetaan valittavaksi suostumuksiensa mukaisesti uudelleen Antti Vehviläinen ja Jussi Mälkiä sekä uusina jäseninä Arto Räty, Sirpa-Helena Sormunen ja Erja Sankari toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet Jussi Mälkiää lukuunottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

MERIAURA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 400 785 489

Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.com

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markki-na-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia - liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla nimellä MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla nimellä MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.