Eramet : Stabilité du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2025

Chiffre d’affaires ajusté 1 de 742 M€, stable par rapport au T1 2024, reflétant un effet volume/mix négatif (- 5 %), compensé par des effets prix (+ 3 %) et change (+ 3 %) positifs

stable par rapport au T1 2024, reflétant un effet volume/mix négatif (- 5 %), compensé par des effets prix (+ 3 %) et change (+ 3 %) positifs Hausse de la production de minerai de nickel en Indonésie (+ 3 % par rapport au T1 2024) ; déstockage ponctuel des usines du parc industriel à Weda Bay en début d’année ayant pesé sur les ventes (- 11 %)

Difficultés opérationnelles et logistiques rencontrées depuis fin 2024 au port d’Owendo au Gabon, conjuguées à un mouvement social en mars, ayant conduit à un recul des volumes vendus de minerai de manganèse (- 15 %)

Bonne performance opérationnelle des sables minéralisés avec une croissance des volumes vendus d’ilménite (+ 68 %) et de zircon (+ 32 %)

Premières ventes de carbonate de lithium produit en Argentine, confirmant à l’échelle industrielle le fonctionnement du procédé d’extraction directe (« DLE ») développé par Eramet

Un environnement de marché qui reste très incertain : Baisse des prix de vente au cours du 1 er trimestre, excepté pour le minerai de manganèse avec un rebond progressif de l’indice de prix à environ 5,0 $/dmtu 2 fin mars Conjoncture macro-économique qui pèse sur les marchés finaux du Groupe, notamment l’industrie de l’acier en Chine, mais également sur l’évolution des taux de change ; le consensus de marché à date s’élève à environ 4,7 $/dmtu 3 en 2025 pour le minerai de manganèse

:

Maintien des objectifs de volume et de cash cost pour 2025 : Minerai de manganèse transporté : entre 6,7 et 7,2 Mt, avec un cash cost FOB 4 compris entre 2,0 et 2,2 $/dmtu , Minerai de nickel vendu à l’externe : 29 Mth , en ligne avec le permis délivré Carbonate de lithium produit : entre 10 et 13 kt-LCE , avec une montée en puissance progressive sur l’année

:

Maitrise du plan de capex 2025 réaffirmée : entre 400 M€ et 450 M€5

Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe :

Le 1er trimestre s’est révélé plus difficile que prévu, avec un contexte de marché très incertain, marqué par de fortes tensions commerciales et géopolitiques qui pèsent sur nos marchés.

Dans cet environnement perturbé, nous avons réalisé une performance opérationnelle contrastée et un chiffre d’affaires qui reste stable par rapport à l’année dernière.

Nous avons poursuivi la montée en cadence de notre usine de Centenario en Argentine et nous avons vendu nos premières tonnes de lithium. Ce succès confirme l’efficacité de notre technologie d’extraction directe, avec une qualité de carbonate très prometteuse.

Malgré ce contexte compliqué et volatile, nous maintenons nos objectifs opérationnels pour 2025. Pour les atteindre, nous devons rester concentrés sur la performance opérationnelle de chacun de nos sites, la maitrise de nos coûts, ainsi que la gestion rigoureuse de nos investissements et de notre trésorerie.

Engagements RSE

Sécurité

La performance en matière de sécurité poursuit son amélioration au T1 2025. Le TF26 s’établit à 0,6 au niveau Groupe (soit - 30 % vs T1 2024 et - 14 % vs 2024), nettement meilleur que l’objectif de la feuille de route RSE (<1,0). Les activités alliages de manganèse, sables minéralisés et PT Weda Bay Nickel (« PT WBN ») réalisent un trimestre sans aucun accident.

Reporting

Début avril, Eramet a publié son premier « État de durabilité » dans son Document d’Enregistrement Universel, conformément à la règlementation CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Eramet publie également ce jour sa contribution économique dans ses principaux territoires d'implantation, qui s’élève en 2024 à 2,7 Mds€, ainsi que son Rapport sur la transparence financière pour l’année écoulée.

Environnement

Fin février, Eramet a lancé eraLow, sa marque d’alliages de manganèse à faible empreinte CO 2 offrant ainsi aux sidérurgistes une solution efficace et immédiatement disponible pour accélérer la décarbonation de leurs produits. Les produits eraLow garantissent un niveau d’émission inférieur à 1,9 t de CO 2 par tonne d’alliage de manganèse pour les émissions de scope 1 et 2, une performance nettement meilleure que la moyenne mondiale de l’industrie estimée à 3,9 t de CO 2 par tonne7.

Sociétal

Deux ans après le lancement de son programme « Eramet Beyond for Contributive Impacts », Eramet a publié en avril un premier bilan d’activité qui atteste de ses réalisations concrètes en matière de contribution sociétale et économique. Les 11 projets actifs du programme ont permis depuis 2022 de soutenir et créer 2 800 emplois durables autour de trois axes : la diversification économique, la réduction des inégalités, et la résilience environnementale.

IRMA

Le 25 mars, l'Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) a organisé un forum sur la mine responsable au siège d’Eramet à Paris. Cette matinée de discussions a réuni des experts du secteur minier, des représentants d’IRMA, des institutionnels français, des investisseurs, des start-ups et des ONG dans le but d’échanger sur l’évolution des pratiques minières.

Le Groupe poursuit le déploiement des standards IRMA sur ses sites miniers, avec l’ensemble des sites engagés dans le processus d’auto-évaluation et un premier audit indépendant en cours de finalisation chez Eramet Grande Côte (« EGC »). Les sites de PT WBN, Eramine et Comilog se préparent à entrer dans le processus d'audit indépendant, qui devrait avoir lieu d'ici fin 2026.

Notation extra-financière

La notation d’Eramet a été revue à C+ par ISS ESG à fin février contre B- depuis 5 ans (2020), Eramet reste néanmoins dans le premier décile des entreprises du secteur minier.

Chiffre d’affaires ajusté du groupe Eramet par activité

A compter de 2024, les indicateurs clés de performance du Groupe sont présentés en excluant la SLN, car l'entité calédonienne n'a plus d'impact sur la performance financière et économique du Groupe. Les tableaux de réconciliation avec les comptes IFRS sont présentés en Annexe 1.

Millions d’euros1 T1

2025 T1

2024 Var.1

(M€) Var.6

(%) Manganèse 457 448 9 2% Activité Minerai de Manganèse2,3 250 254 -4 -2% Activité Alliages de Manganèse2 207 193 14 7% Nickel ajusté (hors SLN)2,4 114 138 -24 -18% Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 73 106 -33 -31% Weda Bay (activité de négoce, contrat d’off-take) 41 32 9 27% Sables Minéralisés 68 52 16 30% Lithium 0 0 0 n.a. Holding et éliminations5 103 105 -2 -2% Groupe Eramet ajusté (hors SLN)2,4 742 743 -1 0%

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition en Annexe 7.

3 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 17 M€ au T1 2025 liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (17 M€ au T1 2024).

4 Chiffre d’affaires ajusté retraité au T1 2024, suite à la mise à jour de la définition de l’indicateur.

5 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres est exclu des chiffres présentés.

6 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

Nota 1 : l’ensemble des chiffres du T1 2025 et du T1 2024 commentés correspondent aux chiffres tels que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe, sauf mention contraire.

Nota 2 : l’ensemble des variations commentées du T1 2025 sont calculées par rapport au T1 2024, sauf indication contraire.

Nota 3 : les mentions T1, T2, T3 et T4 font référence aux quatre trimestres de l’année ; les mentions S1 et S2 aux deux semestres.

Le chiffre d’affaires ajusté1 du Groupe, intégrant la contribution proportionnelle de PT WBN, et excluant SLN, s’élève à 742 M€ au T1 2025, stable par rapport au T1 2024 (- 3 % à périmètre et change constants8, avec + 3 % d’effet change). Cette stabilité reflète, d’une part, un effet volume négatif pour les activités minières au Gabon et en Indonésie, partiellement compensé par la hausse des volumes au Sénégal, et d’autre part, un effet prix positif lié aux ventes de minerai et d’alliages de manganèse.

Manganèse

La poursuite des difficultés opérationnelles et logistiques rencontrées au port d’Owendo en fin d’année 2024, conjuguée à un mouvement social désormais résolu, n’ont pas permis d’opérer dans des conditions normales au T1 2025, limitant ainsi les volumes de minerai de manganèse vendus à l’externe à 1,2 Mt (- 15 %).

Le chiffre d’affaires des activités Manganèse progresse de 2 % à 457 M€ au T1 2025 :

Les ventes de l’activité minerai sont en légère baisse de 2 %, la baisse des volumes vendus à l’externe ayant été en partie compensée par une hausse du prix de vente réalisé et un effet de change favorable ;

Les ventes de l’activité alliages sont en hausse de 7 %, reflétant un effet prix favorable.

Minerai de manganèse T1 2025 T1 2024 Var.





Var.(%) Chiffre d’affaires – M€1 250 254 - 4 - 2 % Transport de minerai et aggloméré – Mt 1,4 1,6 - 0,2 - 15 % Ventes externes de minerai – Mt 1,2 1,5 - 0,3 - 15 % Cash cost FOB (excl. droits de sortie) – $/dmtu2 2,4 2,2 + 0,2 + 7 % Alliages de manganèse T1 2025 T1 2024 Var. Var.

(%) Chiffre d’affaires – M€ 207 193 + 14 + 7 % Ventes d’alliages – kt 149 149 0 0 % Dont affinés (%) 53% 54% - 1 pt -2%

1 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 17 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (vs. 17 M€ au T1 2024).

2 Définition mise à jour (cf. Glossaire financier en Annexe 7), excluant désormais les taxes et les redevances minières (non-contrôlables) qui représentent 6 % du chiffre d’affaires FOB.

Tendances de marché9 & prix10

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, s'établit à 480 Mt au T1 2025, stable par rapport au T1 2024.

La Chine, qui représente plus de la moitié de la production mondiale d'acier, affiche une légère hausse de près de 1 %. La production en Amérique du Nord est quasi stable alors que l'Europe accuse une baisse de 1 %. L’Inde continue de surperformer avec une croissance de sa production de 8 % au T1 2025.

La consommation de minerai de manganèse a atteint 5,0 Mt sur le T1 2025, en hausse de 1 % (+ 6 % par rapport au T4 2024, en ligne avec la saisonnalité), tirée par la production et la constitution de stocks d’alliages de manganèse, notamment en Chine. En parallèle, l’offre mondiale de minerai est stable à 4,6 Mt. La chute des volumes en provenance d'Australie (- 80 %, impactés par le cyclone Megan fin mars 2024) a été partiellement compensée par la hausse des volumes en provenance du Gabon (+ 13 %) et d'Afrique du Sud (+ 3 %), qui représente toujours près de 50% de la production seaborne au T1 2025.

En conséquence, le bilan offre / demande est déficitaire au T1 2025 et les stocks de minerais aux ports chinois ont fortement diminué, s'établissant à 3,7 Mt fin mars (vs. 5,2 Mt fin décembre 2024), équivalents à environ 5 semaines de consommation.

L’indice de prix (CRU) du minerai de manganèse CIF Chine 44 % a atteint 4,6 $/dmtu en moyenne au T1 2025, en hausse de 8 % (+ 13 % par rapport au T4 2024), reflétant la situation d’offre déficitaire sur le trimestre.

L’indice de prix (CRU) des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) s’est élevé à 1 487 €/t en moyenne, en hausse de 5 %, reflétant d’une part, la hausse du prix du minerai et, d’autre part, l’offre régionale limitée combinée à l’anticipation de potentielles mesures protectionnistes sur les ferroalliages importés en Europe (dans le contexte des « EU Safeguard Measures »). L'indice de prix des alliages standards (Silico-manganèse) est revenu au niveau, déjà soutenu, du T1 2024.

Activités

Au Gabon, les difficultés logistiques de chargement rencontrées au port d’Owendo fin 2024 ont perduré sur le T1 2025, impactant négativement les expéditions et les ventes de minerai de manganèse. Conjuguée à un mouvement social au mois de mars, désormais résolu, cette situation n’a pas permis d’opérer dans des conditions normales et a pesé sur les ventes externes, en baisse de 15 % par rapport au T1 2024.

Les volumes produits et ceux transportés ont été ajustés à cette situation et s’établissent à 1,8 Mt (- 7 % par rapport à un niveau record au T1 2024) et 1,4 Mt (- 15%).

Le cash cost FOB4 de l’activité minerai de manganèse s’établit à 2,4 $/dmtu en moyenne sur le trimestre, en hausse de 7 % par rapport au T1 2024, reflétant principalement la baisse des volumes vendus, compensée en partie par un effet de change favorable. Les taxes et redevances minières s’établissent à 0,2 $/dmtu, en augmentation par rapport au T1 2024, en lien avec la hausse des prix de vente. En revanche, les coûts de transport maritime à la tonne sont en net recul à 0,7 $/dmtu (- 32 %), reflétant principalement la baisse des taux d’affrètement par rapport aux niveaux élevés du T1 2024 alors impacté par la situation en Mer Rouge.

La production d’alliages est en légère hausse à 162 kt (+ 5 %), du fait du redémarrage de la production à Dunkerque suite à la réfection du four. Les ventes sont stables à 149kt, avec un mix légèrement moins favorable.

Perspectives

La production mondiale d’acier carbone devrait rester stable en 2025, avec une baisse de la production en Chine, compensée par une hausse dans le reste du monde. L’Inde en particulier, où Eramet est bien implanté, devrait continuer à afficher une nette croissance de sa production grâce à de nouvelles capacités installées, aux investissements de l’Etat dans les infrastructures et à la croissance continue de la demande dans les autres secteurs consommateurs d’acier. Ceci pourrait toutefois évoluer compte tenu des tensions commerciales.

L’offre, quant à elle, devrait rester en retrait sur le S1, avec toujours un léger déficit par rapport à la demande, avant d’augmenter de nouveau au S2 avec le retour attendu d’un producteur australien majeur sur le marché. A noter que les imports de minerai de manganèse sont exemptés de taxes aux Etats-Unis.

Le consensus de marché, qui se positionne actuellement à environ 4,7 $/dmtu en moyenne pour 20253, pourrait évoluer compte tenu du contexte incertain.

La demande pour les alliages devrait être relativement stable en 2025 de même que l’offre. Cependant, les flux pourraient être perturbés par l’incertitude autour des mesures protectionnistes (en Europe et aux Etats-Unis en particulier). Les prix de vente des alliages sont attendus en baisse en 2025.

Comme communiqué fin février, les volumes de minerai transporté devraient se situer entre 6,7 Mt et 7,2 Mt en 2025. Compte tenu de l’évolution défavorable du consensus de taux de change €/$, le cash cost FOB4 est désormais attendu dans le haut de la fourchette de l’objectif 2025 (comprise entre 2,0 et 2,2 $/dmtu).

Concernant les alliages, compte tenu du redémarrage du four de l’usine de Dunkerque début janvier, la production et les ventes restent attendues en hausse sur l’année.

Nickel

En Indonésie, la production de minerai de nickel s’établit à 9,2 Mth11 au T1 2025, en hausse de plus de 3%, reflétant la bonne performance opérationnelle de la mine de Weda Bay.

En revanche, les volumes de ventes externes de minerai sont en baisse (- 11 %), compte tenu d’un déstockage ponctuel des usines du parc industriel d’IWIP en début d’année. Celles-ci avaient largement sécurisé leur approvisionnement en minerai externe fin 2024, en raison des retards dans l'obtention du RKAB12 révisé.

Le chiffre d’affaires ajusté1 de l’activité Nickel recule de 18 % à 114 M€ au T1 2025 :

La quote-part de chiffre d’affaires de PT WBN (hors contrat d’off-take) est en recul de 31 % reflétant principalement la baisse des volumes et un effet mix défavorable ; les prix de vente sont en léger recul, la baisse du LME et des teneurs étant en partie compensée par le niveau de primes élevé en local pour le minerai, conséquence de la limitation de l’offre,

Les volumes vendus de ferroalliage de nickel (contrat d’off-take sur la production de l’usine de PT WBN) sont en hausse de 39 %.

Minerai de nickel T1 2025 T1 2024 Var. Var.

(%) Quote-part du chiffre d’affaires de PT WBN (38,7%)1 – M€ 73 106 - 33 - 31 % Ventes externes de minerai de nickel (100%) – Mth 5,4 6,1 - 0,7 - 11 % Dont saprolites – Mth 3,8 5,5 - 1,7 - 31 % Dont latérites – Mth 1,6 0,6 1,0 + 174 % Ferroalliage de nickel T1 2025 T1 2024 Var. Var.

(%) Chiffre d’affaires de l’offtake – M€ 41 32 + 9 + 27 % Production de NPI (100%) – kt 9,1 7,4 + 1,7 + 23 % Ventes de NPI (43% offtake) – kt 3,9 2,8 + 1,1 + 39 %

1 Hors off-take de ferroalliage de nickel.

Tendances de marché13 & prix

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en hausse de près de 4 % à 14,9 Mt au T1 2025 par rapport au T1 2024.

La production en Chine, qui représente plus de 60 % de la production mondiale, affiche une hausse de près de 6 %, toujours tirée par ses exportations. Dans le reste du monde, la production a reculé de 1 %, compte tenu d’un environnement macroéconomique défavorable, notamment en Europe.

La demande mondiale de nickel primaire affiche une hausse de 4 % à 0,8 Mt-Ni, tirée par la demande dans les batteries en hausse de 9 %, tandis que celle dans l’acier inoxydable (qui représente toujours plus de 60% de la demande) affiche une croissance modérée de 2 %.

En parallèle, la production mondiale de nickel primaire a progressé de 8 % à 0,9 Mt-Ni. La croissance de l’offre de NPI14 (+ 9 %) et la montée en puissance des nouveaux projets, notamment HPAL15 (+ 81 %) en Indonésie, ont été en partie compensées par la baisse de la production de NPI en Chine (- 9 %) et de la production traditionnelle de ferronickel (- 9 %).

Le bilan offre/demande (nickel classe I et II16) demeure donc excédentaire sur le trimestre. Les stocks visibles de nickel au LME et SHFE17 s’élèvent à 237 kt-Ni à fin mars (vs. 199 kt fin décembre), équivalents à environ 4 semaines de consommation.

Au T1 2025, la moyenne des cours au LME (cotation du nickel de classe I) s’établit à 15 569 $/t, en baisse de 6 % (- 3 % par rapport au T4 2024), reflétant un marché toujours excédentaire.

La moyenne de l’indice pour le prix du NPI18 (nickel de classe II) tel que vendu à Weda Bay est également en recul de 6 % à 11 963 $/t en moyenne.

En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel haute teneur (« HPM Nickel »19) s’établit sur le trimestre à 34 $/th pour une teneur de 1,8 % et à 27 $/th pour une teneur de 1,6 %20, en recul chacun de 5 %. Compte tenu de la limitation des volumes produits par le gouvernement indonésien, l’offre domestique de minerai reste sous tension, entraînant des primes élevées sur le prix plancher du HPM Nickel pour le calcul des prix de vente au T1 2025, dans la continuité du S2 2024.

Activités

Les opérations minières de PT WBN restent contraintes par le RKAB octroyé par le ministère des Mines pour la période 2024-2026.

Les ventes externes de minerai21, limitées à 29 Mth (à 100 %) sur l’année 2025, se sont établies à 5,4 Mth au T1 2025 (- 11 % vs. T1 2024). Les volumes de saprolite vendus à l’externe ont représenté 3,8 Mth, en baisse de 31 %, les retards dans l’obtention du RKAB ayant conduit les usines d’IWIP à importer davantage de minerai au T4 2024, entrainant une augmentation des stocks en fin d’année et un déstockage ponctuel début 2025. Les volumes de latérite ont représenté 1,6 Mth, en forte hausse (+ 174 %), reflétant la forte demande locale pour accompagner la montée en cadence des capacités industrielles HPAL sur le site d’IWIP. La consommation interne de l’usine de NPI a atteint 0,8 Mth sur le T1 2025.

Comme attendu et conformément au plan minier, le minerai vendu à l’externe a vu sa teneur moyenne en forte baisse et son humidité moyenne en hausse par rapport au T1 2024, impactant négativement le prix plancher de référence (HPM Nickel). PT WBN a cependant continué de bénéficier sur le T1 2025 de primes significatives (de près de 50 % par rapport au HPM Nickel), dans un contexte de limitation de l’offre domestique.

Comme anticipé également, les coûts de production de la mine ont significativement augmenté par rapport au T1 2024, compte tenu principalement des distances de roulage plus élevées.

La production de NPI de l’usine est en hausse de 23 % au T1 2025 à 9,1 kt-Ni, bénéficiant d’une base de comparaison favorable du fait de la maintenance programmée d’un four au T1 2024. Dans le cadre du contrat d’off-take (activité de négoce), les ventes de NPI s’établissent à 3,9 kt-Ni, en hausse de 39 %.





Perspectives

En 2025, la consommation de nickel primaire devrait atteindre 3,5 Mt-Ni, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2024. La production d'acier inoxydable en Chine restera le principal moteur de cette croissance.

L’offre de nickel primaire devrait s’élever à 3,6 Mt-Ni en 2025, soit une croissance de 3 %. La production de HPAL devrait quant à elle atteindre 369 kt-Ni, en hausse de 20 %. En revanche, la croissance de la production des projets NPI (Nickel Pig Iron) devrait ralentir en raison des contraintes liées au minerai.

Le marché du nickel devrait rester légèrement excédentaire, pour la quatrième année consécutive.

Le consensus de marché du LME pour l’année 2025 s’établit actuellement à environ 15 900 $/t, soit une baisse de plus de 5 % par rapport à 2024.

Compte tenu du RKAB octroyé en octobre dernier concernant la période 2024-2026, les volumes de production et de vente de minerai de nickel de PT WBN sont limités à 32 Mth en 2025 (dont 3 Mth de consommation interne à destination de l’usine de NPI). L’objectif de volumes de minerai commercialisé à l’externe est ainsi de 29 Mth en 2025, avec un mix très en faveur des saprolites.

Par ailleurs, le ministère des Ressources Minérales et de l’Energie indonésien a annoncé récemment l’augmentation des royalties payées par les producteurs de nickel. La loi entrera en vigueur le 26 avril et les royalties, qui correspondaient auparavant à un % fixe des ventes, seront désormais calculées sur la base d’un % variable en fonction du prix du nickel au LME22. L’augmentation des primes sur l’indice HPM Nickel devrait compenser en partie l’impact sur la performance de PT WBN en 2025 de ce changement de règlementation, estimé à moins de 20 M$23 au cours actuel du consensus pour la quote-part d‘Eramet (38,7%).

La mine de Weda Bay ne peut aujourd’hui que partiellement répondre à la demande en minerai du parc industriel d’IWIP qui devrait être supérieure à 80 Mth en 2025 (dont environ 25 % de latérite), tirée notamment par la demande croissante des usines HPAL. Avec son partenaire Tsingshan, le Groupe travaille toujours à l’obtention des permis permettant d’augmenter la capacité de la mine à environ 60 Mth par an, dont environ 2/3 de saprolites et environ 1/3 de latérites, conformément au permis environnemental (AMDAL24) et au nouveau plan minier long terme (« Feasibility Study ») validés par les autorités indonésiennes à l’été 2024.

Sables Minéralisés

Le chiffre d’affaires de l’activité Sables minéralisés s’établit en hausse de 30 % à 68 M€ au T1 2025, reflétant la hausse des volumes, principalement liée à une meilleure teneur de la zone exploitée, dans un contexte de baisse des prix.

Sables minéralisés T1 2025 T1 2024 Var. Var.

(%) Chiffre d’affaires – M€ 68 52 + 16 + 30 % Production de sables minéralisés – kt 236 192 + 44 + 23 % Ventes d’ilménite1 – kt 126 75 + 51 + 68 % Ventes de zircon – kt 17 13 + 4 + 32 %

1 Y compris, depuis le T4 2023, les volumes liés au contrat d’approvisionnement long-terme signé avec ETI, considérée comme un client externe suite à la cession de la filiale norvégienne à INEOS fin septembre 2023.

Tendances de marché & prix25

La demande mondiale de Zircon a légèrement diminué sur le trimestre par rapport au T1 2024. L’incertitude macroéconomique et la faiblesse de l'activité immobilière dans le monde, notamment en Chine, pèsent sur la demande de céramique, partiellement compensée par une demande haussière de l’industrie chimique et réfractaire. En parallèle, la production mondiale a augmenté au T1 2025, reflétant la hausse de production en Chine à partir de concentrés de minéraux lourds importés. Le marché est donc resté excédentaire, maintenant une pression sur les prix.

Le prix du zircon premium s’établit ainsi à 1 800 $/t FOB au T1 2025, en baisse de 5 %.

La demande mondiale de pigments TiO 2 26, principal débouché de produits titanifères27, est en baisse sur le trimestre. L’offre est légèrement en baisse sur le trimestre, mais le marché reste en excédent.

Le prix de l’ilménite (voie chlorure) telle que produite par EGC s’établit à 287 $/t FOB au T1 2025, en baisse de 4 %, du fait de l’augmentation de l’offre d’ilménite, notamment en Chine.

Activités

Au Sénégal, les opérations continuent d’afficher de très bonnes performances. La production de sables minéralisés à EGC est en hausse de 23 % sur le trimestre, à 236 kt, par rapport à un niveau déjà très élevé au T1 2024. Cette progression reflète, comme attendu, la hausse de la teneur moyenne de la zone exploitée.

Les volumes produits d’ilménite sont en hausse de 13 % à 130 kt, en ligne avec l’évolution de la production de sables minéralisés. Les ventes externes d’ilménite ont atteint 126 kt, en hausse de 68 %28. Cette hausse significative s’explique par une demande plus forte au T1 2025, notamment de la part de clients américains et chinois, en anticipation de la hausse annoncée des tarifs douaniers.

Les volumes produits de zircon ont augmenté de 14 % à 16 kt. Les volumes vendus sont en hausse de 32 %.

Perspectives

Compte tenu du contexte macroéconomique, la demande des marchés des sables minéralisés est incertaine et limite les perspectives de croissance à court terme.

Les marchés du zircon et de l’ilménite devraient rester en surplus en 2025 du fait de la montée en puissance de la production de nouveaux projets, et d’une demande qui pourrait rester stable du fait de l’impact des tarifs douaniers américains sur la production manufacturière, notamment en Chine. Les prix devraient rester sous pression.

La production de sables minéralisés en 2025 reste attendue en hausse à plus de 900 kt-HMC, continuant de bénéficier d’une teneur élevée dans les zones exploitées.

Par ailleurs, le projet d'expansion de la capacité de production précédemment annoncé progresse, selon le calendrier prévu, pour une mise en service début 2026.

Lithium

Au T1 2025, à Centenario en Argentine, Eramet a poursuivi le démarrage de la production de l’usine d’extraction directe (« DLE ») du lithium, confirmant à l’échelle industrielle le fonctionnement du procédé DLE développé par le Groupe.

Tandis que cette technologie phare a réussi sa montée en puissance, la production de l'usine a été limitée par le retard pris par le fournisseur de l'unité d'évaporation forcée dans la mise en service de l’équipement.

Lithium T1 2025 T1 2024 Var. Var.

(%) Chiffre d’affaires – M€ 0 0 n.a. n.a. Production de carbonate de lithium – t-LCE 440 0 n.a. n.a. Ventes de carbonate de lithium – t-LCE 40 0 n.a. n.a.

Tendances de marché & prix29

La Chine est aujourd’hui le premier marché pour le carbonate de lithium, compte tenu de la forte progression des ventes domestiques de véhicules électriques ces dernières années, qui s’est poursuivie au T1 2025 (47 % de taux de pénétration). L’ensemble des acteurs clés pour la production de batteries Lithium-ion sont aujourd’hui localisés en Chine, avec des capacités de production en forte croissance.

La société Shanghai Metals Markets (« SMM ») publie l’indice de référence pour le prix du carbonate de lithium de qualité batterie sur le marché chinois (Incoterm EXW Chine). Cet indice s’est élevé à 9 371 $/t en moyenne au T1 2025 (- 26% par rapport au T1 2024), reflétant la situation actuelle de surplus. Les prix de ventes réalisés sur ce marché incluent une décote par rapport à l’indice, variant en fonction du niveau d’impuretés du lithium, et correspondant aux éventuels coûts de traitement nécessaires du produit de grade technique en grade batterie.

Par ailleurs, l’indice de référence publié par Fastmarkets pour le prix du carbonate de lithium de qualité batterie sur le marché en Asie (CIF China, Japan, Korea) s’est établi à 9 809 $/t-LCE en moyenne sur le trimestre, en baisse de 30% par rapport au T1 2024.

Activités

Le 24 décembre 2024, l'usine de Centenario a réalisé sa première production de carbonate de lithium en Argentine. Depuis lors, les équipes ont apporté des améliorations progressives au démarrage de l'usine. Les premières unités d'extraction directe de lithium (DLE) en fonctionnement ont opéré à un rythme proche de leur rendement nominal et de leur débit. Cela confirme que la technologie DLE de pointe d'Eramet fonctionne efficacement à l'échelle industrielle pour produire du carbonate de lithium.

Cependant, le démarrage d’un élément clé du processus de concentration (évaporation forcée), qui est essentiel pour pouvoir atteindre la pleine capacité de production de l'usine, a été retardé par un problème technique.

La production a atteint 440 tonnes au T1 2025, avec une qualité de produit montrant une pureté du carbonate de lithium supérieure à 99,5 %, ce qui renforce la confiance dans la capacité à atteindre un niveau de pureté de qualité batterie une fois que toutes les unités de l'usine seront en fonctionnement (notamment l'unité d'extraction du bore, qui doit être mise en service au T2).

Les premières ventes de carbonate de lithium ont été conclues avec des fabricants de CAM en Chine principalement et les premiers conteneurs ont été expédiés en mars. Ces ventes ont été fixées en fonction du prix de marché en Chine pour le carbonate de lithium de qualité batterie, moins les coûts de raffinage pour transformer le produit initial de qualité industrielle et technique en qualité batterie.

Perspectives





La croissance de la demande de lithium devrait continuer à être portée par les ventes de véhicules électriques (« VE »), en particulier en Chine, où le taux de pénétration devrait s’établir au-dessus de 55 % en 2025. La croissance des ventes de VE devrait se poursuivre dans le reste du monde, ce qui a été le cas au T1 (+ 21 %), soutenue par le lancement de nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables accessibles à un plus grand nombre de consommateurs et par la part croissante des batteries LFP30 à plus bas coût.

La croissance de la demande de lithium devrait également être tirée par le déploiement massif de systèmes de stockage d’énergie stationnaire (« ESS »), qui accompagnent le déploiement de nouvelles capacités d’énergies renouvelables. La Chine, qui reste le premier marché pour l’ESS, a connu une forte accélération au T1 qui devrait se poursuivre du fait des évolutions réglementaires attendues. Le très fort développement de l’ESS devrait amplifier la demande de cathodes de chimie LFP, qui dominent déjà largement le secteur.

En parallèle de cette croissance, l’offre devrait aussi continuer à se renforcer avec le redémarrage de mines de lépidolite dans la province du Jiangxi, une augmentation sensible de la production de carbonate en Chine et le démarrage de nouvelles mines en Amérique latine. Le marché devrait demeurer excédentaire et les prix devraient rester sous pression cette année. Le consensus de marché (carbonate de lithium qualité batterie, CIF Asie) se positionne actuellement à environ 10 000 $/t-LCE en moyenne en 2025.

Au T2, à Centenario en Argentine, Eramet, en collaboration avec le fournisseur d'équipement d’évaporation forcée, travaillera sur le processus de concentration de l’usine qui devrait progressivement entrer en fonctionnement au cours de cette période. En raison de ce retard, l'objectif de production pour 2025 devrait se situer dans la fourchette basse des prévisions pour 2025 (10 à 13 kt-LCE). L'usine devrait cependant atteindre une cadence de production proche de sa capacité nominale (24 kt-LCE par an) d'ici la fin de l'année.

Alors que le Groupe réévalue le dimensionnement des étapes et le calendrier optimal d’exécution des phases futures d'extension de capacité de Centenario, aucun investissement de croissance n'a été engagé à cet égard en 2025.

Projets stratégiques pour accompagner la transition énergétique

Ageli

Le projet Ageli a été reconnu « projet stratégique » par la Commission européenne le 25 mars, dans le cadre du règlement européen sur les matières premières critiques (Critical Raw Materials Act). Grâce à ce statut, le projet Ageli pourra bénéficier d’un traitement prioritaire permettant d’accélérer certains délais administratifs et de faciliter les recherches de financements.

Pour rappel, une étude de préfaisabilité est actuellement en cours. Une décision finale d'investissement pourrait être prise dans les trois ans, sous réserve de la solidité de ce projet sur le plan industriel et financier.

Opportunités de croissance dans le lithium

Suite à l’acquisition fin 2023 de concessions minières couvrant un ensemble de salars de lithium dans la région d'Atacama au Chili, et dans le cadre d’un appel d’offres lancé par Enami (société d’état chilienne détenant les droits d’exploration et d’extraction sur les salars les plus prometteurs situés au sein de ces concessions), Eramet a remis une offre engageante le 21 avril portant sur les modalités d’un partenariat qui permettrait au projet Altoandinos d’avancer dans les études en vue de son développement ultérieur.

Ce projet consiste dans l’exploration, le développement et l’exploitation future des salars de La Isla, Aguilar et Grande Salar dont Eramet détient les concessions, et s’appuierait sur la technologie avancée de DLE développée par le Groupe, qui permet de produire un carbonate de lithium durable et très performant, adapté aux batteries des véhicules électriques. Les résultats de l’appel d’offre devraient être communiqués par Enami dans les prochaines semaines.

Perspectives

Les nouvelles taxes douanières instaurées par les Etats-Unis, et celles instaurées en retour par les autres pays, devraient peser sur le commerce international et sur la croissance mondiale. A cela s’ajoute un risque accru de retour de l’inflation aux Etats-Unis et des incertitudes sur les marchés de devises.

En revanche, la Chine pourrait chercher à stimuler son marché domestique pour atteindre son objectif de croissance.

Cette conjoncture macroéconomique incertaine devrait maintenir une pression baissière sur la demande des différents marchés finaux du Groupe.

Les consensus de prix moyen31 et de taux de change32 pour 2025 s’élèvent actuellement à :

environ 4,7 $/dmtu pour le minerai de manganèse (CIF Chine 44 %) ;

c. 15 900 $/t pour le nickel au LME ;

pour le nickel au LME ; c. 10 000 $/t-LCE pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ;

pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ; 1,08 pour le taux de change €/$.

Les prix de vente des alliages de manganèse sont toujours attendus en baisse en 2025. L’incertitude quant aux mesures protectionnistes considérées ou prises par les Etats-Unis, l’U.E. et d’autres pays pourrait cependant générer de la volatilité selon les régions du monde.

Les prix domestiques du minerai de nickel vendu en Indonésie, indexés sur le LME, évoluent en fonction de celui-ci et devraient continuer de bénéficier de primes significatives sur l’index HPM en 2025.

Les sensibilités de l’EBITDA ajusté8 aux prix des métaux et au taux de change sont présentées en annexe 5.

En 2025, les prix du fret maritime devraient se stabiliser à des niveaux inférieurs à ceux de 2024, sous réserve de l'évolution de la situation en Mer Rouge. Les prix des réducteurs sont également attendus en baisse par rapport à 2024, alors que le coût de l’énergie devrait légèrement augmenter.

Guidance

Les objectifs de volume et de cash cost pour 2025 sont maintenus, et présentés dans le tableau ci-dessous.

Activités Indicateur Guidance 2025 Minerai de manganèse





Volumes transportés 6,7 - 7,2 Mt Cash cost FOB1,2 2,0 - 2,2 $/dmtu Minerai de Nickel











Volumes vendus, dont : 32 Mth A l’externe 29 Mth3 A l’interne 3 Mth Carbonate de lithium Volumes produits et vendus 10 - 13 kt-LCE Sables minéralisés Volumes produits > 900 kt-HMC

1 Définitions dans glossaire financier en Annexe 7.

2 Pour un taux de change $/€ de 1,08.

3 Avec un mix très en faveur des saprolites.

Dans un contexte de marché difficile, le Groupe restera focalisé sur la productivité de ses opérations.





Par ailleurs, le montant des investissements5 est maintenu entre 400 et 450 M€ en 2025.

Calendrier

26.05.2025 : Assemblée Générale des actionnaires

30.07.2025 : Publication des résultats semestriels 2025

30.10.2025 : Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

Annexe 1 : Tableaux de réconciliation

Millions d’euros T1

2025 T1

2024 Var. (M€) Var. (%) Chiffre d’affaires – comptes publiés 688 655 + 33 + 5 % Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 73 106 - 33 - 31 % Chiffre d’affaires ajusté 761 761 1 + 0 % Chiffre d'affaires exclu de la SLN1 19 18 1 + 4 % Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)2 742 743 0 - 0 %

1 Chiffre d’affaires lié à la vente de minerai de nickel et autres ; le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN étant comptabilisé au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 7.

Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel

En millions d’euros1





T1

2025





T4

2024





T3

2024





T2

2024





T1

2024





Manganèse 457 460 569 548 448 Activité minerai de Mn2 250 224 338 308 254 Activité alliages de Mn2 207 236 231 241 193 Nickel ajusté (hors SLN)3 114 287 64 147 138 Sables Minéralisés 68 95 75 89 52 Lithium 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres4 104 93 96 113 105 Groupe Eramet ajusté (hors SLN) 742 935 804 897 743 Chiffre d’affaires SLN5 19 14 5 16 18 Groupe Eramet comptes publiés 688 697 784 797 655

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 7.

3 Chiffre d’affaires ajusté retraité au T1 2024, suite à la mise à jour de la définition de l’indicateur.

4 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

5 Chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres.

Annexe 3 : Productions et ventes

T1

2025 T4

2024 T3

2024 T2

2024 T1

2024 Manganèse Production de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 1 785 1 237 2 045 1 595 1 926 Transport de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 1 386 1 099 1 819 1 559 1 638 Ventes externes de minerai de manganèse (Mt) 1 240 1 418 1 152 1 445 1 466 Production d’alliages de manganèse (kt) 162 145 166 170 154 Ventes d’alliages de manganèse (kt) 149 167 143 173 149 Nickel Production de minerai de nickel commercialisable – PT WBN à 100 % (kth)1 9 169 13 886 1 441 7 820 8 885 Ventes externes de minerai de nickel – PT WBN à 100 % (kth) 5 399 16 843 1 390 5 982 6 079 Dont saprolites (kth) 3 757 16 393 1 390 5 236 5 479 Dont latérites (kth) 1 642 450 0 746 600 Production de ferroalliages de nickel (NPI) – PT WBN à 100 % (kt-Ni contenu) 9,1 9,1 7,4 6,6 7,4 Ventes de ferroalliages de nickel (NPI) – PT WBN – Off-take 43 % Eramet (kt-Ni contenu) 3,9 3,2 3,4 2,9 2,8 Sables minéralisés Production de sables minéralisés (kt) 236 226 250 215 192 Production d’ilménite (kt) 130 172 144 138 116 Production de zircon (kt) 16 19 17 18 14 Ventes d’ilménite (kt) 126 195 125 166 75 Ventes de zircon (kt) 17 22 15 16 13 Lithium Production de carbonate de lithium

(kt-LCE) 440 0 0 0 0 Ventes de carbonate de lithium

(kt-LCE) 40 0 0 0 0

1 Avec l’approbation d’une nouvelle étude de faisabilité (plan minier long terme) à l’été 2024, certains minerais pauvres en nickel, qui étaient considérés comme des stériles et non comptabilisés dans la production de minerai officielle, sont désormais classés comme minerais et enregistrés en production.

Annexe 4 : Prix et index

T1

2025 T4

2024 T1

2024 Var T1 2025 – T1 2024 Var T1 2025 – T4 2024 Manganèse Mn CIF China 44 % ($/dmtu)1 4,64 4,08 4,29 + 8% + 14% Ferromanganèse MC – Europe (€/t)1 1 487 1 499 1 419 + 5% - 1% Silico-manganèse – Europe (€/t)1 1 087 1 000 1 097 - 1% + 9% Nickel Ni LME ($/t)2 15 569 16 005 16 611 - 6% - 3% Ni LME ($/lb)2 7,06 7,26 7,53 - 6% - 3% NPI SMM Index ($/t)3 11 963 12 178 11 673 + 2% - 2% HPM4 Nickel prices 1,6 %/35 % ($/wmt)5 27 29 29 - 5% - 6% HPM4 Nickel prices 1,8 %/35 % ($/wmt) 34 36 36 - 5% - 6% Sables minéralisés Zircon ($/t)6 1 800 1 850 1 900 - 5% - 3% Ilménite voie chlorure (USD/t)7 287 295 300 - 4% - 3% Lithium Carbonate de Lithium, qualité batteries, CIF Asie ($/t LCE)8 9 809 10 735 14 014 - 30% - 9%

1 Moyenne semestrielle des prix de marché (sur base prix mensuels Index CRU), calcul et analyse Eramet.

2 Prix LME (London Metal Exchange).

3 NPI SMM 8-12 %.

4 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie.

5 Chiffres corrigés pour le T1 et le T4 2024 suite à une erreur non matérielle.

6 Analyse marché et Eramet (zircon premium).

7 Analyse marché et Eramet.

8 Indice de prix Lithium carbonate : Fastmarket CIF Asie qualité batterie spot price. Chiffres mis à jour pour le T1 2024 du fait de la prise en compte de données quotidiennes vs. hebdomadaires précédemment (impact non significatif).

Prix plancher (HPM) = HMA x Teneur nickel du minerai (%Ni) x Facteur de correction x [1 – humidité du minerai (%H 2 O)] en $/th

HPM : prix plancher du minerai, venant de « Harga Patokan Mineral » en indonésien

HMA : prix étalon du minerai, venant de « Harga Mineral Acuan » en indonésien, équivalent à la moyenne du cours nickel du LME cash entre le 20 M-2 et le 19 M-1 en USD/tonne nickel

N.B. : la période de référence a été modifiée à compter de mars 2025 et correspond à la moyenne du cours nickel du LME cash entre le 5 et le 25 M-1

Facteur de correction = 20% - 1% x [(1,9% - Teneur nickel du minerai (%Ni)) x 100]





Annexe 5 : Sensibilités de l’EBITDA ajusté8 du Groupe

Sensibilités Variation Impact EBITDA ajusté





Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44 %) + 1$/dmtu c.235 M€1 Prix des alliages de manganèse + 100$/t c.65 M€1 Prix du minerai de nickel (HPM nickel) – Weda Bay + 10$/th c.105 M€1 Prix du Lithium (carbonate de Lithium, qualité batterie, CIF Asie) + 1 000$/t-LCE c.5 M€1 Taux de change - 0,1$/€ c.155 M€

1 Pour un taux de change $/€ de 1,08

Annexe 6 : Société Le Nickel (SLN)

T1

2025 T4

2024 T3

2024 T2

2024 T1

2024 Production de minerai de nickel –(kth) 700 812 695 389 1 014 Ventes externes de minerai de nickel – (kth) 230 144 60 196 247 Production de ferronickel – (kt-Ni contenu) 8,7 7,7 7,8 8,3 9,1 Ventes de ferronickel – (kt-Ni contenu) 8,2 7,8 7,7 8,7 8,7 Ni ore CIF China 1,8 % ($/wmt)1 75,0 75,1 74,7 71,5 69,4

1 CNFEOL (China FerroAlloy Online), « Autres pays miniers ».

En Nouvelle-Calédonie, la production minière de la SLN s’est établie à 0,7 Mth au T1 2025, en baisse de 31 % par rapport au T1 2024. L’activité reste fortement impactée par la fermeture de certains sites miniers suite aux émeutes de 2024.

Les exports de minerai de nickel de la SLN restent également contraints sur le T1 2025, s’établissant à 0,2 Mth, en baisse de 7 % par rapport au T1 2024.

Le prix du minerai de nickel (1,8 % CIF Chine), tel qu’exporté par la SLN, s’établit en moyenne à 75 $/th sur le T1 2025, en hausse de 8 % par rapport au T1 2024.

La production de ferronickel est également en baisse à 8,7 kt-Ni (- 4 % vs. T1 2024), également à cause des difficultés d’accès à certains sites miniers, qui limitent les teneurs de minerais fondues à l’usine de Doniambo. Les volumes vendus sont également en baisse à 8,2 kt-Ni (- 6 % vs. T1 2024).

Le cash cost1 de la production de ferronickel s’est élevé à 7,8 $/lb en moyenne sur le T1 2025 (vs. 8,8 $/lb au T1 2024). Cette amélioration s’explique par un meilleur contrôle des coûts par rapport au T1 2024, désormais en ligne avec l’activité réduite de la filiale. Le cash cost a également bénéficié d’un effet change favorable sur le trimestre.

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II) affiche au T1 2025 une baisse de 1 % par rapport au T1 2024.

Annexe 7 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43 % dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43 % pour Eramet et 57 % pour Tsingshan.

Le chiffre d’affaires ajusté exclut également le chiffre d'affaires lié aux ventes de minerai de nickel et autres de la SLN, en tant que société standalone, car les pertes de l’entité sont intégralement financées par l'État français, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, le chiffre d'affaires lié au négoce du ferronickel reste comptabilisé dans le chiffre d’affaires ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et d’un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec le chiffre d’affaires du Groupe est fournie en Annexe 1 de ce document.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation »)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté (hors SLN)

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 31 mars 2025, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Par ailleurs, L’EBITDA ajusté exclut l’EBITDA de la SLN en tant que société standalone, car les pertes de l’entité ont été intégralement financées par l'État français, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, l’EBITDA lié à l’activité de négoce de ferronickel reste comptabilisé dans l’EBITDA ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)

Le résultat opérationnel courant (hors SLN) est défini comme le résultat opérationnel courant, retraité du résultat opérationnel de la SLN.

Résultat Net (hors SLN) / Résultat Net (hors SLN), part du Groupe

Le résultat net (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité du résultat net de la SLN.

Le résultat net part du Groupe (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité de la part du Groupe dans le résultat net de la SLN.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette consolidée, retraitée de la trésorerie disponible apportée par l’Etat français (via TSDI) pour financer les pertes futures de la SLN, et rapportée à l’EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus).

Néanmoins, à l’avenir, dans le cas où d’autres joint-ventures significatives retraitées dans l’EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d’Eramet dans la dette externe des joint-ventures (« dette nette ajustée »). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l’EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l’endettement d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash cost FOB du minerai de manganèse (nouvelle définition)

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut pas les coûts du transport maritime, les coûts de marketing et désormais les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash cost Ex-Works du carbonate de lithium

Le cash cost Ex-Works du carbonate de lithium produit par Eramine est défini comme l’ensemble de coûts de production et de structure qui couvrent toutes les étapes d’extraction et de raffinage nécessaires afin d’obtenir le produit final en sortie d’usine, et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport terrestre et du transport maritime, ni les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat argentin, ni les coûts de marketing.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.

Annexe 8 : Notes de bas de page

1 Définitions du chiffre d’affaires ajusté présentée dans le glossaire financier en Annexe 7

2 CRU CIF Chine 44% spot price

3 A avril 2025

4 Cf. Glossaire financier en Annexe 7. Cash cost calculé hors coûts non contrôlables : coûts du transport maritime, coûts marketing, taxes et redevances minières

5 Hors capex de la SLN, financés par l’État français

6 TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêt pour 1 million d’heures travaillées (employés et sous-traitants)

7 Etude CRU basée sur les données 2023

8 Cf. Glossaire financier en Annexe 7

9 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

10 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44% spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

11 A 100 %

12 RKAB : « Rencana Kerja dan Anggaran Biaya » (permis d’exploitation annuel)

13 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet

14 Nickel Pig Iron (« NPI »), fonte de nickel

15 High Pressure Acid Leach : lixiviation par acide à haute pression

16 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99 %

17 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

18 Indice SMM NPI 8-12 %

19 Prix plancher mensuel FOB tel que défini par le gouvernement et indexé sur le prix du nickel au LME – cf. annexe 4

20 Pour un minerai à 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020

21 Aux usines présentes sur le parc industriel, autre que l’usine de NPI de la JV

22 De 14 % à 19 % pour le minerai (vs. 10%) et de 4 % à 7 % pour le FeNi/NPI (vs. 2 %)

23 Impact sur la quote-part d’EBITDA calculé sur la base du consensus de marché du Nickel au LME pour 2025

24 AMDAL : « Analisis Mengenai Dampak Lingkungan » (Analyse des Impacts Environnementaux)

25 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source

Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source Ilménite voie chlorure (prix FOB) : analyse marché et Eramet

26 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

27 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile

28 Y compris les volumes liés au contrat d’approvisionnement long-terme signé avec ETI désormais considérée comme un client externe (contrat signé dans le cadre de la cession de la société norvégienne à INEOS fin septembre 2023)

29 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix Lithium carbonate : Fastmarket CIF Asie qualité batterie spot price

30 Lithium-Fer-Phosphate

31 Analyse Eramet sur la base d’un panel des principaux analystes sell-side et marché

32 Consensus des prévisions Bloomberg au 14/04/2025 pour l’année 2025 (sur la base du T1 réel et des prévisions trimestrielles pour le reste de l’année)

Pièce jointe