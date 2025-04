Orange: Orange affiche des résultats robustes au 1er trimestre et confirme ses objectifs 2025

Communiqué de presse

Paris, le 24 avril 2025

Information financière au 31 mars 2025

Orange affiche des résultats robustes au 1er trimestre et confirme ses objectifs 2025

Solide performance commerciale des services de détail

Croissance de l’EBITDAaL de +3,2%

Objectifs financiers 2025 confirmés





En millions d’euros T1 2025 T1 2024

à base

comparable T1 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 911 9 849 9 850 0,6 % 0,6 % EBITDAaL 2 480 2 402 2 406 3,2 % 3,1 % eCAPEX (hors licences) 1 463 1 372 1 550 6,6 % (5,6)% dont hors Espagne 1 463 1 372 1 384 6,6 % 5,7 % dont Espagne - - 166 - na EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 1 017 1 030 1 022 (1,3)% (0,5)%

Commentant ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré :

« Orange réalise un premier trimestre robuste, conforme à nos prévisions, avec une croissance de l’EBITDAaL de 3,2%. Dans un contexte économique incertain, ces résultats témoignent de la résilience de notre activité et de la confiance de nos clients dans la qualité de nos services sur l’ensemble de nos régions.

En France, nous avons maintenu notre discipline commerciale et poursuivi la croissance des services de détail, grâce à une forte performance de la fibre et de la convergence. Dans un environnement concurrentiel soutenu, la diversité de nos offres sur tous les segments de marché et la satisfaction de nos clients font d’Orange le leader en parts de marché, NPS et taux de résiliation.

La région Afrique et Moyen-Orient continue de connaître une croissance exceptionnelle à deux chiffres de ses revenus pour le huitième trimestre consécutif. Tous les moteurs de croissance sont performants, en particulier l’activité Data qui représente 60% de la croissance de ce trimestre. Cette dynamique repose sur nos réseaux 4G et 5G, utilisés par plus de 80 millions de clients, ainsi que le déploiement de nos services numériques, comme notre super app Max it, qui compte désormais près de 20 millions d’utilisateurs.

Sur le marché B2B, la croissance d'Orange Cyberdefense demeure solide à 8%, principalement tirée par une performance robuste en France. Orange Business, qui poursuit son plan de transformation, a aussi lancé une offre de 5G+ en France et une offre GenAI de confiance en Europe avec la solution Live Intelligence Open.

Enfin, au cours de ce trimestre, nous avons signé trois accords avec nos partenaires sociaux en France, en particulier l’accord de gestion de l’emploi et des parcours professionnels (GEPP) à l’unanimité qui va permettre de former, de recruter et d’accompagner les mobilités de nos équipes. Ces accords posent les fondations pour relever, avec nos collaborateurs, les défis technologiques, économiques et environnementaux à venir. »

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 s’établit à 9 911 millions d’euros, en hausse de 0,6% sur un an1 (+62 millions d’euros) grâce à une croissance des services de détail (+2,4% ou +181 millions d'euros) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-3,1% ou -44 millions d'euros). Les ventes d'équipements diminuent de -5,7% (-38 millions d'euros) et les autres revenus de -13,9% (-37 millions d'euros).

L'Afrique et Moyen-Orient est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en hausse de +12,8% (+231 millions d’euros), tirée par la croissance de ses quatre moteurs (+21,0% pour la Data mobile, +19,1% pour le Fixe haut débit, +22,1% pour Orange Money et en transverse +17,1% pour le B2B).

est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en hausse de +12,8% (+231 millions d’euros), tirée par la croissance de ses quatre moteurs (+21,0% pour la Data mobile, +19,1% pour le Fixe haut débit, +22,1% pour Orange Money et en transverse +17,1% pour le B2B). Les revenus de la France diminuent de -1,3% (-55 millions d'euros) mais les services de détail hors RTC 2 sont en croissance de +1,5% tandis que les services aux opérateurs (-4,3%) sont en baisse comme attendu.

diminuent de -1,3% (-55 millions d'euros) mais les services de détail hors RTC sont en croissance de +1,5% tandis que les services aux opérateurs (-4,3%) sont en baisse comme attendu. L’Europe est stable (-0,2% ou -3 millions d’euros). Les services de détail (hors IT&SI) progressent de +1,2% (+14 millions d’euros) et les revenus IT et Services d’Intégration sont de retour à la croissance à +17,0% (+18 millions d'euros). Les revenus à faible marge sont en baisse : services aux opérateurs (-6,6% ou -13 millions d’euros) et ventes d'équipements (-7,4% ou -20 millions d'euros).

est stable (-0,2% ou -3 millions d’euros). Les services de détail (hors IT&SI) progressent de +1,2% (+14 millions d’euros) et les revenus IT et Services d’Intégration sont de retour à la croissance à +17,0% (+18 millions d'euros). Les revenus à faible marge sont en baisse : services aux opérateurs (-6,6% ou -13 millions d’euros) et ventes d'équipements (-7,4% ou -20 millions d'euros). La baisse des revenus d' Orange Business (-4,9% ou -96 millions d'euros) est due au déclin des revenus du Fixe seul (-7,4% ou -56 millions d'euros) et du mobile (-6,9% ou -17 millions d'euros). Les services IT et d’intégration sont en diminution (-2,5% ou -23 millions d'euros) dans un marché concurrentiel mais la croissance des revenus d’Orange Cyberdéfense est toujours dynamique (+8,0% ou +23 millions d’euros).

(-4,9% ou -96 millions d'euros) est due au déclin des revenus du Fixe seul (-7,4% ou -56 millions d'euros) et du mobile (-6,9% ou -17 millions d'euros). Les services IT et d’intégration sont en diminution (-2,5% ou -23 millions d'euros) dans un marché concurrentiel mais la croissance des revenus d’Orange Cyberdéfense est toujours dynamique (+8,0% ou +23 millions d’euros). Sur le plan commercial, le Groupe maintient sa position de leader de la convergence en Europe (y compris la France) avec un total de 9,2 millions de clients convergents (+1,1%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 256,0 millions d’accès dans le monde (+5,5%), dont 95,7 millions de forfaits (+5,5%). Les services fixes totalisent 38,1 millions d’accès dans le monde (-2,8%), les accès fixes haut débit 22,1 millions d'accès (+3,7%), dont 15,0 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+13,4%).





L'EBITDAaL du Groupe s'élève au 31 mars 2025 à 2 480 millions d’euros, en hausse de +3,2% en ligne avec l'objectif d’environ +3% sur 2025. Cette croissance reflète la bonne performance des services de détail et l'effort continu d'efficacité opérationnelle.

Les eCAPEX s'élèvent à 1 463 millions d'euros au 1er trimestre 2025, en croissance de +6,6%3 (+91 millions d'euros). Le taux de eCAPEX des activités télécoms / chiffre d’affaires est de 14,8%, conforme à l'objectif 2025.

Au 1er trimestre 2025, une provision de 1 644 millions d'euros a été comptabilisée au titre de l’engagement lié à l'accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels en France (GEPP) signé en février 2025, et relatif principalement au plan Temps Partiel Seniors 2025-2028 (charge retraitée de l’EBITDAaL et présentée en charges spécifiques de personnel et en coûts des programmes de restructuration)4.

Enfin, MASORANGE, notre co-entreprise détenue à 50% en Espagne, est pleinement en ligne avec ses objectifs et délivre les synergies attendues.

Objectifs financiers

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs financiers pour 2025 :

EBITDAaL en croissance d’environ +3%

Discipline sur les eCAPEX conformément au Capital Market Day

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,6 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Au titre de l’exercice 2024, le versement d’un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de 2025. Pour l’exercice 2025, Orange a défini un dividende plancher à 0,75 euro par action.

__________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 23 avril 2025 et a examiné les résultats consolidés au 31 mars 2025.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.

Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T1 2025 T1 2024

à base

comparable T1 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 297 4 352 4 339 (1,3)% (1,0)% Services de détail (B2C+B2B) 2 805 2 794 2 795 0,4 % 0,4 % Convergence 1 332 1 287 1 287 3,4 % 3,4 % Mobile seul 570 585 585 (2,6)% (2,6)% Fixe seul 904 922 922 (2,0)% (2,0)% Services aux opérateurs 1 022 1 068 1 055 (4,3)% (3,1)% Ventes d'équipements 318 324 324 (2,0)% (2,0)% Autres revenus 152 166 166 (8,3)% (8,4)%

Croissance des services de détail hors RTC en ligne et confirmation de l'objectif d'amélioration de la croissance d'EBITDAaL

Avec un chiffre d'affaires au 1er trimestre 2025 de 4 297 millions d’euros, la France enregistre une progression des services de détail hors RTC (+1,5% ou +39 millions d’euros) en ligne avec l'objectif de légère croissance sur l’année grâce à une solide performance commerciale sur la fibre et un ARPO convergent en hausse de +4%. Le chiffre d’affaires enregistre une décroissance de -1,3% sur un an (-55 millions d'euros), la croissance des services de détail hors RTC compensant en partie la baisse attendue des services fixes bas débit (-17,9% ou -28 millions d'euros) et des services aux opérateurs (-4,3% ou -46 millions d’euros).

Orange démontre à nouveau l’efficacité de sa stratégie commerciale avec de solides ventes nettes et une amélioration des taux de résiliation mobile et convergent. Au 1er trimestre, les ventes nettes convergentes sont en croissance de +3 000 avec une base qui s’établit à 5,9 millions de clients et l'ARPO convergent atteint 77,8 euros (+3,0 euros), générant une croissance des services convergents de +3,4%. Les ventes nettes sur le Mobile s'élèvent à +4 0005 avec un taux de résiliation de 12,2%, en amélioration de +0,5 point sur un an, celles du fixe haut débit s'élèvent à +2 000, avec toujours une excellente dynamique sur la fibre (+282 000) et un ARPO fixe seul haut débit en hausse. 40,9 millions de foyers sont raccordables à la fibre Orange au 31 mars 2025, soit près de 93% des foyers en France.

En France, la performance du trimestre est en ligne avec les attentes et conforte l’ambition de légère croissance de l'EBITDAaL en 2025, au-dessus de celle de 2024.

Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T1 2025 T1 2024

à base

comparable T1 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 047 1 815 1 849 12,8 % 10,7 % Services de détail (B2C+B2B) 1 859 1 640 1 662 13,3 % 11,8 % Mobile seul 1 569 1 394 1 414 12,5 % 10,9 % Fixe seul 264 231 232 14,6 % 13,9 % IT & services d'intégration 26 16 16 62,9 % 56,7 % Services aux opérateurs 151 143 153 5,8 % (0,9)% Ventes d'équipements 26 23 24 10,3 % 7,7 % Autres revenus 11 8 9 27,8 % 15,1 %

Exceptionnelle croissance à deux chiffres des revenus

L’Afrique et Moyen-Orient enregistre pour le 8ème trimestre consécutif une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2025 de +12,8% (+231 millions d’euros). Le secteur affiche également une remarquable croissance des revenus en données historiques de +10,7% sur le 1er trimestre.

Cette performance est toujours basée sur la poursuite du développement rapide des services de détail (+13,3%) grâce à la croissance sur l’année des quatre moteurs de croissance que sont la data mobile (+21,0%), le haut débit fixe (+19,1%), Orange Money (22,1%) et en transverse le B2B (+17,1%), avec des effets volume et valeur favorables. La base de clients mobile atteint 163,4 millions, en croissance sur un an de +6,7% avec le maintien d'une croissance à deux chiffres de la base de clients mobile 4G (+23,9% sur un an), et une augmentation de l’ARPO mobile moyen de +5,1% au 1er trimestre. La base de clients fixe haut débit atteint 4,2 millions, en croissance de +20,0%. Enfin Orange Money compte 41,1 millions de clients actifs, en croissance de +16,1%.

Cette remarquable performance permet de confirmer l’ambition de croissance de l’EBITDAaL du secteur Afrique et Moyen-Orient à au moins un chiffre élevé en 2025.

Europe

En millions d’euros T1 2025 T1 2024

à base

comparable T1 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 746 1 749 1 727 (0,2)% 1,1 % Services de détail (B2C+B2B) 1 280 1 248 1 233 2,5 % 3,8 % Convergence 371 352 347 5,3 % 7,0 % Mobile seul 543 541 536 0,3 % 1,3 % Fixe seul 244 250 248 (2,5)% (1,7)% IT & services d'intégration 122 104 102 17,0 % 19,7 % Services aux opérateurs 187 201 198 (6,6)% (5,3)% Ventes d'équipements 246 266 257 (7,4)% (4,2)% Autres revenus 32 34 39 (5,6)% (17,3)%

Solide performance commerciale des services de détail

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025 de l’Europe est stable à 1 746 millions d'euros (-0,2% ou -3 millions d’euros). La hausse des services de détail (+2,5% ou +32 millions d’euros) est tirée par les services convergents (+5,3% ou +19 millions d’euros) avec des ventes nettes convergentes de +34 000 et une hausse de l’ARPO Convergent, notamment en Pologne (+4,2%). Les ventes nettes sur le mobile de +133 000 et le fixe haut débit de +14 000 (dont +59 000 sur la fibre) démontrent également d’excellentes performances commerciales et les services IT et d'intégration sont de retour à la croissance (+17,0% ou +18 millions d'euros). Cela compense la diminution de revenus à plus faible marge tels que les ventes d’équipements (-7,4% ou -20 millions d’euros) et les services aux opérateurs (-6,6% ou -13 millions d’euros).

La Pologne augmente ses revenus au 1er trimestre 2025 de +2,4% (+17 millions d'euros) et améliore le taux de résiliation des services convergents de 0,7 point. Les blocs de fréquence 5G de 700 MHz remportés au prix de réserve renforcent son leadership en connectivité.

Ces bons résultats confortent l’ambition de réaliser en 2025 un EBITDAaL en légère croissance pour l’Europe.

Orange Business

En millions d’euros T1 2025 T1 2024

à base

comparable T1 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 851 1 947 1 939 (4,9)% (4,5)% Fixe seul 702 758 752 (7,4)% (6,6)% Voix 175 201 200 (12,6)% (12,3)% Données 527 557 552 (5,5)% (4,6)% IT & services d'intégration 920 943 937 (2,5)% (1,8)% Mobile 229 246 251 (6,9)% (8,6)% Mobile seul 175 176 176 (0,5)% (0,5)% Services aux opérateurs 4 5 10 (19,0)% (57,5)% Ventes d'équipements 50 65 65 (23,1)% (23,1)%

Objectif d’amélioration de l’EBITDAaL confirmé

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 du secteur Orange Business s’élève à 1 851 millions d’euros, et baisse de -4,9% (-96 millions d’euros) du fait du déclin anticipé du Fixe seul (-7,4% ou -56 millions d’euros) et de la baisse des revenus du mobile (-6,9% ou -17 millions d'euros). Orange Cyberdefense réalise une forte croissance (+8,0% ou +23 millions d’euros) tandis que le marché IT concurrentiel et la réduction du portefeuille de produits et services opérée l’année dernière affectent les services IT et d’intégration (-2,5% ou -23 millions d’euros).

Orange Business a lancé ce trimestre en Europe une offre d’Intelligence Artificielle Generative Live Intelligence Open, ainsi qu’une offre 5G+ en France, avec une bande passante dédiée Premium pour ses clients Pro/PME et Entreprise qui leur apporte une connectivité mobile performante et sécurisée, même dans les lieux très fréquentés.

Orange Business maintient son objectif de poursuivre l’amélioration de tendance en 2025, en réduisant de moitié la décroissance de l’EBITDAaL par rapport à 2024, pour atteindre la stabilisation en 2026.

TOTEM

En millions d’euros T1 2025 T1 2024

à base

comparable T1 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 178 174 174 2,5 % 2,5 % Services aux opérateurs 178 174 174 2,5 % 2,5 % Autres revenus - - - - -

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de la Towerco TOTEM atteint 178 millions d'euros, en augmentation de +2,5% (+4 millions d'euros).

Le nombre de sites atteint 26 838 au 31 mars 2025 avec un taux de colocation (tenancy ratio) à 1,43 colocataire par site, en augmentation sur un an de 2 points et en cohérence avec l’objectif de 1,5 colocataire en 2026.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T1 2025 T1 2024

à base

comparable T1 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 285 331 334 (14,1)% (14,9)% Services aux opérateurs 184 204 204 (10,0)% (9,9)% Autres revenus 101 127 130 (20,7)% (22,7)%

Les revenus des Opérateurs Internationaux et Services Partagés sont en baisse de -14,1% (-47 millions d’euros) du fait principalement de la baisse tendancielle du trafic de la voix et des messages (SMS), et du contre-effet d’un élément non-récurrent au 1er trimestre 2024.

Services Financiers Mobiles

Orange Bank poursuit le plan de cessation de ses activités en France et en Espagne en vue de la restitution de la licence bancaire et continue la mise en œuvre de son plan de sauvegarde de l’emploi.

MASORANGE6

En Espagne, le chiffre d’affaires du 1er trimestre a augmenté de +2,6%, tiré par la croissance des services de détail de +1,3%, du Wholesale de +7,9% et des ventes d’équipements de +7,3%.

La coentreprise a réalisé une très bonne performance commerciale avec +51 000 lignes additionnelles sur la fibre et +80 0007 lignes additionnelles annuelles sur le mobile. La gestion de la valeur de la base de clients a permis une croissance continue de l'ARPU convergent.

La performance commerciale B2B a été marquée par l'attribution de deux lots sur quatre du plus gros contrat administratif public (CORA III).

La transaction pour créer la FiberCo prévue par l'accord engageant signé le 2 janvier 2025 entre MASORANGE et Vodafone Espagne devrait aboutir à l'été 2025.

MASORANGE a délivré ce trimestre près de 80 millions d'euros de synergies, ce qui porte le total des synergies sur un an à près de 200 millions d'euros. La coentreprise confirme son ambition de réaliser des synergies d'au moins 500 millions d’euros sur les quatre premières années.

En 2025, MASORANGE vise des synergies de plus de 300 millions d'euros, représentant plus de la moitié des synergies attendues, une légère croissance des revenus et une croissance à deux chiffres de l'EBITDA ajusté moins les CAPEX nets récurrents.

Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T1 2025 T1 2024

à base

comparable T1 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 911 9 849 9 850 0,6 % 0,6 % France 4 297 4 352 4 339 (1,3)% (1,0)% Europe 1 746 1 749 1 727 (0,2)% 1,1 % Afrique & Moyen-Orient 2 047 1 815 1 849 12,8 % 10,7 % Orange Business 1 851 1 947 1 939 (4,9)% (4,5)% Totem 178 174 174 2,5 % 2,5 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 285 331 334 (14,1)% (14,9)% Eliminations intra-Groupe (492) (520) (512) EBITDAaL (1) 2 480 2 402 2 406 3,2 % 3,1 % dont Activités télécoms 2 496 2 436 2 440 2,5 % 2,3 % En % du chiffre d'affaires 25,2 % 24,7 % 24,8 % 0,5 pt 0,4 pt dont Services Financiers Mobiles (17) (34) (34) (51,5)% (51,5)% eCAPEX 1 463 1 372 1 550 6,6 % (5,6)% dont hors Espagne 1 463 1 372 1 384 6,6 % 5,7 % dont Activités télécoms 1 462 1 371 1 383 6,6 % 5,7 % En % du chiffre d'affaires 14,8 % 13,9 % 14,0 % 0,8 pt 0,7 pt dont Services Financiers Mobiles 0 1 1 (23,3)% (23,3)% dont Espagne - - 166 - na EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 1 017 1 030 1 022 (1,3)% (0,5)% (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T1 2025 T1 2024

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 9 911 - 9 911 9 850 - 9 850 Achats externes (4 006) (1) (4 007) (4 056) 0 (4 056) Autres produits opérationnels 182 - 182 229 - 229 Autres charges opérationnelles (95) (1) (97) (117) (4) (121) Charges de personnel (2 157) (1 582) (3 739) (2 184) (8) (2 192) Impôts et taxes d'exploitation (904) 0 (904) (875) (1) (876) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na (1) (1) na (152) (152) Coûts des restructurations na (109) (109) na (44) (44) Dotations aux amortissements des actifs financés (29) - (29) (38) - (38) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (356) - (356) (338) (2) (340) Pertes de valeur des droits d'utilisation - - - (0) - (0) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (3) 3 na (4) 4 na Intérêts sur les dettes locatives (63) 63 na (61) 61 na EBITDAaL 2 480 (1 628) na 2 406 (146) na Principaux litiges 0 (0) na (1) 1 na Charges spécifiques de personnel (1) (1 582) 1 582 na (7) 7 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités (1) 1 na (152) 152 na Coûts des programmes de restructuration (1) (109) 109 na (47) 47 na Coûts d'acquisition et d'intégration (2) 2 na (4) 4 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (3) (3) na (4) (4) Intérêts sur les dettes locatives na (63) (63) na (61) (61)

(1) Au 1er trimestre 2025, comprend la comptabilisation de l’engagement lié à l'accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels en France (GEPP) signé en février 2025, pour -1 644 millions d’euros, et relatif principalement au dispositif Temps Partiel Seniors 2025-2028.

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

Données trimestrielles

T1 2025 T1 2024

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 1 714 - 1 714 1 473 168 1 641 Actifs financés (12) - (12) (21) - (21) Prix de cession des actifs immobilisés (60) - (60) (67) - (67) Licences de télécommunication (179) - (179) (2) (2) (4) eCAPEX 1 463 - 1 463 1 384 166 1 550

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 31 mars

2025 Au 31 mars

2024 Nombre de clients des services convergents 9 172 9 072 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 256 027 242 579 dont Accès mobiles de clients convergents 15 925 15 547 Accès mobiles seuls 240 101 227 031 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 95 716 90 698 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 160 310 151 881 Nombre d'accès fixes (2) 38 135 39 238 Accès fixes Retail 26 593 26 798 Accès fixes Haut débit 22 117 21 335 dont Accès fixes Très haut débit 15 044 13 270 Accès fixes des clients convergents 9 172 9 072 Accès fixes seuls 12 944 12 263 Accès fixes Bas débit 4 476 5 463 Accès fixes Wholesale 11 542 12 440 Total des accès Groupe (1+2) 294 162 281 817 Données hors Espagne. Les données 2024 sont à base comparable.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q1 2025" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-flow organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Free cash-flow all-in (activités télécoms) : le free cash-flow all-in des activités télécoms correspond aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminués (i) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (ii) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (iii) des paiements des coupons sur titres subordonnés. Le free cash-flow all-in des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Résultat par action de base : le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe, après déduction de la rémunération nette d'impôt aux porteurs de titres subordonnés, par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

ROCE ou "Return On Capital Employed" (activités télécoms) : le ROCE (ou "Return On Capital Employed") des activités télécoms correspond au bénéfice net d'exploitation après impôts (ou "Net Operating Profit After Taxes", NOPAT) de l'exercice écoulé rapporté aux actifs nets d'exploitation (ou "Net Operating Assets", NOA) de l'exercice précédent.

Le bénéfice net d'exploitation après impôts (NOPAT) de l'exercice écoulé correspond :

pour les activités poursuivies, au résultat d’exploitation (i) après charges d’intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés et (ii) après impôts sur les sociétés ajustés de l'effet sur l'impôt du résultat financier hors intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés (charge d'impôt calculée sur la base du taux d’impôt applicable en France, juridiction fiscale de l’entité mère Orange SA) ;

et pour les activités cédées, au résultat net des activités cédées.

Les actifs nets d'exploitation (NOA) de l'exercice précédent correspondent (i) aux capitaux propres et (ii) aux passifs financiers et dérivés passifs (non courants et courants) hors dettes sur actifs financés, (iii) diminués des actifs financiers et dérivés actifs (non courants et courants), disponibilités et quasi-disponibilités y compris investissements dans les Services Financiers Mobiles.

Le ROCE des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Orange Business). Pour le secteur Orange Business, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Orange Business, (iii) des ventes d'équipements aux opérateurs, et (iv) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 Sauf mention, les variations en % sont annuelles, calculées par rapport au 31 mars 2024 et à base comparable.

2 Réseau Téléphonique Commuté

3 A base comparable, hors les 166 millions d'euros de eCAPEX de l'Espagne comptabilisés au 1er trimestre 2024 dans les comptes du Groupe

4 Voir Annexe 2

5 Hors M2M et prépayé

6 L'Espagne est déconsolidée depuis le 2ème trimestre 2024

7 Postpayé excluant les M2Ms

