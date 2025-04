COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 24 avril 2025, 8h00

Eramet : 2,7 Mds€ de retombées économiques et 260 000 bénéficiaires d’actions sociétales dans ses pays d’implantation en 2024

Eramet confirme son engagement en faveur du développement des économies locales de ses pays hôtes en générant 2,7 Mds€ de retombées économiques directes en 2024.

Les investissements du Groupe dans des actions sociétales en faveur des communautés locales ont doublé, atteignant 16,2 M€ pour plus de 260 000 bénéficiaires.

Eramet publie son rapport annuel 2024 sur la transparence financière du Groupe établi selon les méthodes de l’ITIE.





Sur l'ensemble de ses territoires d'implantation, la contribution économique d’Eramet s’élève à 2,7 Mds€ en 2024. Les achats locaux représentent les deux tiers de cette contribution, et les salaires environ un sixième. Les impôts et taxes versés dans les différents territoires d'implantation du Groupe se sont élevés à 441 M€ en 2024.

16,2 M€ d’investissements communautaires et de mécénat, un chiffre historique

L'investissement communautaire au profit des populations locales a doublé par rapport à l’année précédente, pour atteindre le chiffre historique de 16,2 M€ en 2024. Ce montant, principalement porté par les actions menées au Gabon (où l’investissement s’élève à 9 M€), a pu bénéficier à 260 000 personnes sur l’ensemble des territoires où le Groupe est implanté. Les publics prioritaires des actions sociétales d’Eramet sont les femmes et les jeunes.

Ce montant inclut toutes les dépenses communautaires contributives et de mécénat des sociétés dont Eramet est actionnaire. Il intègre notamment les 11 projets déployés en 2 ans dans le cadre du programme de mécénat « Eramet Beyond for Contributive Impacts », qui s’inscrit dans la feuille de route RSE « Act for Positive Mining ». Ces initiatives distinctes des contributions économiques viennent compléter et amplifier l’impact sociétal du Groupe au-delà de ses activités industrielles, dans les régions concernées.

Eramet publie également ce jour son rapport annuel sur les paiements aux gouvernements dans les territoires où les filiales du Groupe sont actives dans l’industrie extractive1, établi selon les méthodes de l’ITIE (Initiative pour la transparence des industries extractives). Ce « Rapport sur la transparence financière du Groupe au 31 Décembre 2024 » est disponible sur le site internet du Groupe.

Virginie de Chassey, directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise d’Eramet :

« Contribuer et soutenir le développement des territoires qui nous accueillent fait partie intégrante de notre responsabilité en tant qu’entreprise minière. En 2024, nous avons renforcé cet engagement à travers des projets à fort impact social, conçus en partenariat avec les acteurs locaux, pour mieux répondre aux besoins des populations. Cet engagement est un pilier de notre feuille de route RSE « Act for Positive Mining ». Il traduit notre volonté d’accompagner concrètement les dynamiques économiques et sociales qui façonnent l’avenir des villes et des pays où nous sommes implantés. »

Répartition de la contribution économique par territoire d’opération



Au Gabon, une contribution économique et sociale record

Implanté au Gabon via ses filiales Comilog (exploitation du manganèse à Moanda) et Setrag (transport ferroviaire), Eramet est le premier producteur mondial de minerai de manganèse à haute teneur. En 2024, la contribution économique du Groupe dans le pays s’élève à 753,3 M€, incluant 382,3 M€ d’achats locaux, 151,5 M€ de masse salariale pour 10 462 emplois directs2 (dont 98,9 % issus du bassin local), et 210,5 M€ d’impôts versés à l’État.

L’investissement communautaire et de mécénat a atteint un niveau historique de plus de 9 M€, bénéficiant à plus de 157 000 personnes. Ces moyens ont permis d’améliorer les infrastructures locales, notamment avec la réhabilitation de 12 km de voirie (soit plus de 20 km depuis 2020), l’installation de près de 1 900 lampadaires, l’équipement de 2 200 élèves en matériel pédagogique, et l’extension du marché de Moanda.

Deux projets structurants ont été financés à Moanda via le Fonds RSE co-géré avec l’État gabonais : la rénovation de l’hôpital départemental qui bénéficiera à la population de Moanda (environ 70 000 habitants), et la construction d’un lycée d’excellence.

Au Gabon, le programme « Eramet Beyond for Contributive Impacts » incarne l'engagement du Groupe en faveur du soutien au développement économique et social du territoire. En 2024, cinq projets structurants ont été déployés. Parmi eux, le programme "Femmes d’Avenir" a soutenu plus de 350 femmes entrepreneures, créant ou consolidant 276 emplois, tandis que "Lire pour l’Avenir" a permis à plus de 4 500 lycéens d'accéder à des ressources éducatives numériques.

Au Sénégal : l’Oasis du Sénégal, un projet d’envergure pour le développement du tourisme

En 2024, la contribution économique totale de la filiale Eramet Grande Côte s’élève à 185,4 M€, incluant 107,5 M€ d’achats locaux, 42,4 M€ d’impôts et taxes versés, 34 M€ de masse salariale et 2 526 emplois directs2, dont 99,3 % issus du bassin local.

Les actions communautaires ont bénéficié à plus de 20 000 personnes, grâce à des programmes dans les domaines de la santé, du maraîchage et de la formation. Elles s’inscrivent dans la stratégie du Groupe de contribuer à l’émergence de filières locales autonomes. Les actions de mécénat ont, quant à elles, pu bénéficier à plus de 2 000 personnes.

L’investissement communautaire et mécénat a atteint 1,5 M€, bénéficiant à 22 610 personnes au total. Parmi les initiatives structurantes figurent :

Le soutien aux postes de santé locaux, ayant permis 13 000 consultations médicales ;

L’accompagnement de 1 500 maraîchers, via la distribution de 57 tonnes d’intrants agricoles et 882 lots de semences ;

Le soutien à 6 000 personnes, dont 500 femmes actives, à travers des groupements d’intérêt économique (GIE).





Focus mécénat au Sénégal : deux projets structurants portés par Eramet Beyond

En 2024, dans le cadre de son programme « Eramet Beyond for Contributive Impacts », le Groupe a lancé deux initiatives majeures au Sénégal :

Femmes d’Avenir Sénégal, en partenariat avec Women in Africa Philanthropy, a permis à 178 femmes entrepreneures de renforcer leurs compétences dans les régions de Dakar et Thiès, contribuant au soutien de 1 749 emplois indirects.

en partenariat avec Women in Africa Philanthropy, a permis à 178 femmes entrepreneures de renforcer leurs compétences dans les régions de Dakar et Thiès, contribuant au soutien de 1 749 emplois indirects. BUILD (Beyond Uniting Initiatives for Louga’s Development ), déployé dans la région de Louga, accompagne le développement des filières agricoles, halieutiques et d’élevage. En 2024, 183 personnes ont déjà bénéficié de formations ciblées dans trois communes rurales.



Eramet Grande Côte a aussi mené à bien un projet d’envergure pour le développement du tourisme au Sénégal avec la création de « l’Oasis du Sénégal », dans la commune de Darou Khoudoss, près de Diogo. Porté par une volonté de valorisation territoriale et de développement local durable, ce projet a mobilisé un investissement volontaire de près de 3 M€.

Conçu comme un espace à la fois écologique, touristique et social, l’Oasis s’étend sur 544 hectares et comprend une zone paysagée de 2 000 m², une plantation de plus de 1 000 palmiers, des infrastructures de détente et plusieurs points d’eau. Un premier opérateur touristique s’y est installé et a ouvert ses portes en janvier 2025. L’Oasis du Sénégal contribue ainsi à renforcer l’attractivité économique et touristique de la région tout en offrant un lieu de vie et de loisirs aux communautés locales.

En Argentine : soutenir la formation et faciliter l’accès à l’éducation

En 2024, la finalisation de la construction et le démarrage de la production de la filiale argentine du Groupe, spécialisée dans la production de lithium, a généré une contribution économique totale de 256,4 M€. Elle s’est acquittée de 9 M€ en impôts et taxes, et a injecté 219,7 M€ dans l’économie locale à travers les achats et la sous-traitance réalisée. La masse salariale s’élève quant à elle à 27,5 M€ pour 3 169 emplois directs2 dont 99,1 % sont issus du bassin local, confirmant ainsi l’ancrage territorial de l'usine de Centenario dès sa phase de construction.

Eramine dénombre plus de 5 800 bénéficiaires de projets communautaires déployés dans huit localités entre Salta et le site industriel de Centenario. L’investissement économique et social réalisé - incluant les actions de mécénat - s’élève à plus de 223 000€.

Sur le volet culturel, 4 980 personnes ont été soutenues. En matière de santé, un programme a été lancé à Santa Rosa de los Pastos Grandes en partenariat avec le ministère provincial de la Santé et la Fundación Por Nuestros Niños. Il a permis de proposer des consultations dans cinq spécialités médicales, avec 641 consultations réalisées. Les enfants représentent 51 % des bénéficiaires.

En Indonésie : un programme de développement local axé sur l’éducation, la santé, et la diversification économique

En Indonésie, le groupe Eramet, via sa participation minoritaire dans la coentreprise PT Weda Bay Nickel, a généré en 2024 une contribution économique locale de près de 427,4 M€3. L’entreprise s’est acquittée de 155,9 M€3 en impôts et taxes, a mobilisé 257 M€3 en achats et sous-traitance, et versé 10,8 M€3 de masse salariale. Les activités de PT Weda Bay Nickel ont permis la création de 16 784 emplois directs2.

Les projets d’infrastructures menés par PT Weda Bay Nickel ont notamment permis la construction de routes en zone rurale, la rénovation de lieux de culte et d’écoles, des travaux de drainage, et le lancement d’un projet de traitement d’eau potable pour la ville de Weda. Dans le domaine de la santé, des équipements ont été fournis à plusieurs structures médicales, notamment à l’hôpital régional de Maba.

Au-delà de cet impact économique, Eramet Indonesia a déployé un programme de développement local structuré autour de quatre piliers – infrastructures, éducation, santé et diversification économique – bénéficiant à plus de 61 000 personnes. L’investissement communautaire et de mécénat s’est élevé à près de 4 M€3 sur l’année.

Dans le cadre de son programme de mécénat « Eramet Beyond for Contributive Impacts », le Groupe Eramet développe en Indonésie deux initiatives complémentaires : un programme de bourses scolaires, en partenariat avec la Fondation Kitong Bisa, qui accompagne 42 étudiants issus des provinces de l’est du pays dans leurs études supérieures, ainsi qu’un projet d’agroforesterie, actuellement en cours d’étude, visant à structurer une filière de production durable de noix de muscade au bénéfice de 300 petits exploitants agricoles d’ici 2026.

En Norvège, Eramet Norway poursuit son engagement auprès des territoires en soutenant des initiatives culturelles et sportives locales dans la région de Kvinesdal. En 2024, cet investissement communautaire s’est élevé à 195 000€, au bénéfice de plus de 10 000 personnes dans la région.

La contribution économique du Groupe dans le pays atteint près de 292 M€. Elle comprend 228,9 M€ d’achats locaux, 4,9 M€ d’impôts et taxes, et une masse salariale de 58,1 M€ pour 738 emplois directs2, majoritairement pourvus localement.

Aux États-Unis, la filiale Eramet Marietta Inc. (EMI) a apporté une contribution économique de plus de 118 M€ en 2024. L’entreprise a versé 523 000€ d’impôts et taxes, engagé 97,9 M€ en achats et sous-traitance, et versé 19,5 M€ de masse salariale pour 195 emplois directs2, dont 97,9 % issus du bassin local.

Parallèlement, EMI a soutenu des initiatives locales dans les domaines de la santé et de l’éducation à hauteur de 33 000€. Ce soutien a permis à 60 personnes à mobilité réduite d’accéder aux soins médicaux nécessaires et à trois étudiants de bénéficier de bourses scolaires.

En France, la contribution économique d’Eramet s’est élevée à plus de 273 M€ en 2024. Le Groupe a versé 5,2 M€ d’impôts, réalisé 138,6 M€ d’achats et de sous-traitance, et versé 128,4 M€ de masse salariale pour un effectif total de 781 personnes.

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Eramet a également lancé l’Eramet Olympic Challenge, un défi solidaire ayant mobilisé près de 400 collaborateurs. Cette initiative a permis de collecter 10 000€ au profit de l’association « Sport dans la ville », qui accompagne des jeunes en difficulté.

En Nouvelle-Calédonie, Eramet a pu maintenir une contribution économique de 369,6 M€, dans un contexte politique et social complexe. Ces contributions incluent 221,2 M€ d’achats locaux, 135,6 M€ de masse salariale pour 2 676 emplois directs2 (91,9 % locaux) et 12,6 M€ d’impôts versés. L’investissement communautaire, qui s’élève à 154 000€, s’est concentré sur des actions d’urgence sanitaire, des projets d’accès à l’eau, de soutien éducatif et d’insertion qui ont bénéficié à plus de 1 500 personnes. En 2024, 168 jeunes ont pu bénéficier du programme de bourses initié dans le cadre d’Eramet Beyond.

Au Cameroun, à l’issue de quatre années d’études menées sur le terrain, le Groupe a décidé de ne pas développer de projet minier, en raison de considérations environnementales et économiques. En souhaitant toutefois laisser une contribution positive au pays, Eramet a choisi de s’investir autrement, au service du développement local. En 2024, en partenariat avec ClassM, le Groupe a ainsi lancé un projet visant à structurer une centrale d’achat de bananes plantain, afin de soutenir la filière agricole et de créer de nouvelles perspectives économiques pour les producteurs locaux.

Les premières ventes ont été réalisées en 2024. 145 producteurs de banane plantain ont été formés dans 9 villages, et 61 d’entre eux sont devenus des fournisseurs réguliers de la centrale d’achat. Celle-ci, baptisée Terre d’Ako, emploie 5 personnes à temps plein.

ANNEXE

Indicateurs Indicateur Comilog 2024 SETRAG 2024 Gabon 2024 Eramine 2024 GCO 2024 SLN 2024 ENO 2024 EMI 2024 France 2024 Weda Bay 2024 Total Paiements

au gouvernement Impôts, taxes, etc.

(en millions €)





203,3 7,2 210,5 9,0 42,4 12,6 4,9 0,5 5,2 155,9 441,0 Contenu Local Masse salariale

(en millions €)





98,3 53,2 151,5 27,5 34,0 135,6 58,1 19,5 128,4 10,8 565,4 Contenu Local Effectifs directs

(31 déc 2024)





6 439,0 3 975,0 10 462,0 3 169,0 2 526,0 2 676,0 738,0 195,0 781,0 16 784,0 37 331,0 Contenu Local Montant des achats et sous-traitance dans le pays

(en millions €)





307,5 74,8 382,3 219,7 107,5 221,2 228,9 97,9 138,6 257,0 1 653,1 Investissement communautaire Dépenses d’investissement communautaire

(en millions €)





8,7 0,3 9,0 0,2 1,5 0,1 0,1 0,03 1,3 3,7 16,1 Investissement communautaire Nombre estimé

de bénéficiaires des actions





150 000,0 7 200,0 157 200,0 5 800,0 20 000,0 1 500,0 1 000,0 63,0 5 250,0 61 042,0 260 855,0 Total Retombées économiques totales (en millions €) 617,8 135,5 753,3 256,4 185,4 369,5 292,0 117,9 273,5 427,4 2 675,6





1 Ce bilan, établi selon les méthodes de l’ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives), concerne principalement les taxes et redevances versées aux Etats et Territoires ainsi que les dividendes versés aux actionnaires publics présents au capital de la société mère et des filiales.

2 Effectifs des filiales et sous-traitants permanents sur site

3 Ces chiffres sont indiqués au prorata de la participation indirecte d’Eramet dans la société PT Weda Bay Nickel (38,7 %).

