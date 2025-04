La galerie d’art contemporain HOFA annonce une nouvelle édition des Digital Art Awards, en collaboration avec son partenaire d’exposition PhillipsX

Sougwen Chung, « SPECTRAL - Oscillation 1 », 2024, acrylique sur plexiglas créée avec le système robotique sur mesure D.O.U.G._5, 152,5 x 152 cm (Image fournie avec l’aimable autorisation de Phillips et HOFA)

LONDRES, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La galerie HOFA annonce le lancement des Digital Art Awards, une initiative lancée en collaboration avec son partenaire d’exposition PhillipsX. Une nouvelle ère pour la reconnaissance de l’art numérique. Cet événement célèbre les pratiques innovantes qui s’inscrivent à la croisée de l’art et de la technologie, avec notamment l’IA et les médias immersifs et génératifs. La cérémonie de remise des prix prévue le 15 mai 2025 présentera les quatre catégories clés suivantes : Image fixe, Image animée, Innovation et Expérientiel. Elle sera suivie d’une exposition publique organisée par Phillips du 16 au 22 mai 2025 à Londres.

Point culminant du calendrier artistique londonien, cette remise de prix printanière célèbre l’importance croissante de l’art numérique et met en lumière des artistes qui redéfinissent la culture visuelle, entre esthétique algorithmique et collaboration homme-machine. Les visiteurs pourront découvrir les œuvres et les concepts qui façonnent l’avenir de l’art numérique.

Vingt finalistes internationaux seront sélectionnés pour leur capacité à repousser toujours plus loin les limites de la créativité numérique. Le lauréat de chaque catégorie se verra remettre un montant de 10 000 USDC au titre de la commande d’une nouvelle œuvre. Les finalistes et les lauréats seront sélectionnés par un jury d’experts reconnus dans les domaines de l’art et de l’innovation.

Parmi les premiers candidats figurent plusieurs personnalités de l’art numérique et génératif, telles que Sarah Meyohas, Sougwen Chung, Emily Xie, Operator et Kevin Abosch, artistes dont la renommée témoigne du calibre des talents que ces prix attirent déjà.

Organisée par Phillips, l’exposition publique présentera les œuvres primées de chaque catégorie, ainsi qu’une sélection soigneusement organisée des œuvres de certains finalistes, offrant ainsi un aperçu de l’innovation au cœur de l’art numérique.

Ces prix s’appuient sur le succès de SPACES, la série d’expositions-ventes de la galerie HOFA, organisée par Phillips via PhillipsX, sa plateforme d’expositions-ventes. Cette initiative a pour objectif de promouvoir les artistes qui excellent à l’intersection des arts, des sciences et des technologies. Les artistes lauréats rejoindront également ce programme en présentant de nouvelles œuvres lors d’expositions, de salons et de collaborations institutionnelles de premier plan.

Les Digital Art Awards ont l’honneur d’être soutenus par le Fonds pour la culture numérique de Hivemind Capital Partners. Hivemind s’engage à soutenir les artistes numériques établis tout en encourageant les nouveaux talents et en bâtissant une base économique durable pour l’écosystème florissant de l’art numérique. Parmi les autres partenaires de l’événement figurent ApeChain, une plateforme mondiale destinée à la prochaine génération de créateurs et d’agitateurs culturels, ainsi qu’Amina, une crypto-banque d’envergure mondiale.

Le cofondateur de la galerie HOFA et des Digital Art Awards, Elio D’Anna, a déclaré : « Les Digital Art Awards représentent un hommage essentiel aux artistes qui façonnent l’avenir. À travers le partenariat que nous avons conclu avec Phillips, nous nous engageons à promouvoir l’innovation et à offrir une plateforme aux talents visionnaires afin de redéfinir l’art et la technologie. »

