Finance Denmark kiest SurePay voor Verification Of Payee

KOPENHAGEN, Denemarken en UTRECHT, Nederland, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Finance Denmark, de associatie van Deense banken, heeft SurePay geselecteerd als leverancier voor Verification Of Payee (VOP). De keuze maakt SurePay verantwoordelijk voor zowel de Europese VOP-oplossing, als het Scandinavische Confirmation of Payee (CoP)-systeem. De beslissing is gebaseerd op SurePay’s bewezen ervaring, geavanceerde fraudepreventie en best-in-class matching-algoritme.

Betrouwbare en veilige betalingen in Denemarken en Europa

Verification Of Payee (VOP) wordt verplicht in heel Europa onder de nieuwe Europese Instant Payments wetgeving, die vanaf oktober 2025 van kracht is. Voor niet-Eurolanden zoals Denemarken geldt een verplichting per 2027, maar Denemarken heeft ervoor gekozen om eerder in actie te komen. VOP controleert of de naam van de begunstigde overeenkomt met het opgegeven IBAN, en helpt zo fraude en fouten te voorkomen. SurePay loopt hierin voorop en introduceerde de IBAN-Naam Check in Nederland in 2017.

Voortbouwend op Europees vertrouwen

Na eerder succes in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België, waar de banken eerder dit jaar ook kozen voor SurePay, bevestigt deze nieuwe samenwerking opnieuw SurePay’s rol als toonaangevende VOP-aanbieder in Europa.

Dankzij deze samenwerking krijgen Deense banken toegang tot een netwerk van meer dan 200 banken en profiteren van aanvullende diensten zoals risicodetectie, internationale checks via Swift en verificatie-oplossingen voor bedrijven en overheid.

“We zijn trots om samen te werken met Finance Denmark bij het leveren van betrouwbare en veilige Verification of Payee-diensten,” aldus David-Jan, CEO van SurePay. “Deze samenwerking biedt Deense banken de tools om klanten te beschermen tegen fraude, terwijl onze multinationale klanten hun Verification Of Payee-mogelijkheden in Scandinavië en daarbuiten kunnen uitbreiden.”

“Bij onze keuze voor SurePay legden we de nadruk op hun sterke ervaring en hun kennis van en inzicht in de toepassing van VOP en hoe VOP het best kan worden gebruikt in verschillende betaalsituaties en voor zowel particuliere als kleine en grote commerciële klanten,” zegt Michael Busk-Jepsen, uitvoerend directeur van Finance Denmark.

Over SurePay

SurePay, opgericht in Nederland in 2016, is de marktleider in Verification Of Payee (VOP)-diensten. De innovatieve, realtime naam verificatie-oplossing biedt betalers meer zekerheid dat betalingen bij de beoogde ontvanger terechtkomen. Door fraude en foutieve betalingen – opzettelijk of per ongeluk – te voorkomen, verhoogt SurePay de betalingsveiligheid en bouwt het vertrouwen op in elke transactie.

Met meer dan 200 aangesloten banken in Europa en het Verenigd Koninkrijk en honderden organisaties die de speciaal ontworpen zakelijke oplossing gebruiken, is SurePay een vertrouwde aanbieder van Verification Of Payee-oplossingen. Naast de selectie als VOP-leverancier voor Denemarken, kozen ook Belgische banken onlangs ook voor SurePay, wat de leidende positie van SurePay op het gebied van betalingsveiligheid verder bevestigt.

Meer informatie: https://www.surepay.eu/

Contacto

Ramon Verweij

Vice President of Marketing

ramon@surepay.eu



De foto's die horen bij deze aankondiging zijn beschikbaar op:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5a1db9c-c4ee-4d1e-b257-d993b61f29fd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab93f56d-fd83-46b7-9806-6d86a6e871a8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0653d89-4ddb-4f6e-b89b-17b4b0b7a2e7