Lasse Ingemann Brodt bliver midlertidig adm. direktør for FK Distribution

Selskabsmeddelelse nr. 7-2025

24. april 2025

North Media A/S’ koncern CEO, Lasse Ingemann Brodt, bliver med virkning fra den 24. april 2025, for en periode på op til ét år, midlertidig administrerende direktør for FK Distribution A/S, der er det største datterselskab i North Media-koncernen. Lasse Ingemann Brodt afløser Andreas Hald, som har været administrerende direktør for den danske distributionsforretning siden april 2023, og som i dag forlader koncernen efter gensidig aftale.

Lasse Ingemann Brodt vil i perioden, indtil en ny administrerende direktør for FK Distribution A/S tiltræder, fortsat varetage sin funktion som koncern CEO for North Media A/S, herunder drive og udvikle North Media A/S’ forretninger sammen med den øvrige koncerndirektion.



I 2024 pakkede og omdelte FK Distribution over 1,1 mia. stk. tilbudsaviser, lokale ugeaviser og selekteret post (bl.a. magasiner) til danske husstande, og selskabet havde en omsætning på 787 millioner kr.

Yderligere oplysninger:

Koncern CEO Lasse Ingemann Brodt, telefon +45 2024 3292



