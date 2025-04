Bitget atualiza programa de incentivo à liquidez com reembolso de maker de primeira linha para traders institucionais

VICTORIA, Seychelles, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou uma grande atualização em seu programa de incentivo à liquidez, previsto para entrar em vigor em 1 de maio de 2025. O programa reformulado introduz uma estrutura de taxas mais competitiva, recompensas aprimoradas e cobertura expandida para os mercados spot e de futuros. Esta atualização estratégica alinha-se com o compromisso da Bitget em 2025 de servir investidores institucionais, melhorando a profundidade da liquidez e a eficiência da negociação em sua plataforma.

O programa atualizado introduz um sistema de níveis com incentivos de taxas líderes de mercado, incluindo reembolsos de maker de até -0,012% em spot e -0,005% em futuros, e taxas de taker a partir de 0,02% e 0,025%, respectivamente. Pela primeira vez, os reembolsos de maker serão aplicados aos principais pares de negociação de contratos perpétuos, como BTCUSDT e ETHUSDT, aumentando significativamente as recompensas para provedores de liquidez e empresas de negociação de alta frequência. Cerca de 130 pares de futuros agora desfrutam das taxas de primeira linha da Bitget, com mais a serem adicionados nos meses seguintes após revisão regular de liquidez.

Para acelerar ainda mais a integração, novos provedores de liquidez podem enviar registros históricos de negociação para receber uma atualização de nível, garantindo acesso a melhores taxas e limites de taxa de API mais altos desde o início.

"Em 2025, uma das nossas principais prioridades estratégicas é a expansão do ecossistema institucional da Bitget. Ao atualizar nossos incentivos de liquidez, pretendemos criar um ambiente mais atraente e sustentável para formadores de mercado e traders profissionais. A forte participação institucional não só impulsiona a profundidade do mercado, mas também contribui para a adoção em massa de criptomoedas", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Este anúncio segue a recente atualização dos serviços de empréstimo institucional da Bitget, que agora suportam mais de 50 ativos de garantia com prazos de empréstimo flexíveis de até 12 meses — fornecendo às instituições acesso escalável e eficiente ao capital. Paralelamente, a Bitget também lançou a negociação ao vivo apenas por convite para sua conta unificada, permitindo que traders profissionais gerenciem posições spot, de margem e de futuros sob uma interface simplificada. Juntas, essas melhorias formam uma parte fundamental da estratégia institucional mais ampla da Bitget, destinada a fornecer uma infraestrutura contínua e de alto desempenho que atenda às crescentes necessidades de empresas de negociação sofisticadas.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a corretora Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

