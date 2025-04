OP Företagsbanken Abp

Insiderinformation

24.4.2025 kl. 14.00



OP Företagsbanken Abp löser in Tier 2-obligation på 1 000 000 000 euro som löper ut i juni 2030



OP Företagsbanken Abp kommer att lösa in sin Tier 2-obligation på 1 000 000 000 euro som löper ut i juni 2030 och som ursprungligen emitterades i juni 2020 (ISIN: XS2185867673).



OP Företagsbanken Abp löser in samtliga utestående skuldebrev 9.6.2025 till nominellt värde plus upplupen ränta.

OP Företagsbanken Abp begär att Irish Stock Exchange plc, som verkar under namnet Euronext Dublin, avnoterar obligationen från sin officiella lista och avslutar handeln med skuldebreven på den reglerade marknaden Euronext Dublin.



Detta meddelande innehåller information som betraktas eller kan betraktas som insiderinformation enligt definitionen i artikel 7.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR), inklusive det som ingår i nationell lagstiftning i Förenade kungariket genom European Union (withdrawal) Act 2018 (UK MAR), och omfattar information som gäller obligationen.



OP Företagsbanken Abp

Mikko Timonen

Ekonomi- och finansdirektör, OP Gruppen



Ytterligare information:

OP Gruppens investerarrelationer, IR@op.fi



Ytterligare information för medierna:

OP Gruppens kommunikation, tfn +358 10 252 8719, viestinta@op.fi



DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki Oy

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Centrala medier

op.fi



OP Företagsbanken Abp är en del av OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP Gruppen.