HOFA anuncia novos prêmios de arte digital, em colaboração com o parceiro de exposição PhillipsX

Sougwen Chung, 'SPECTRAL - Oscillation 1', 2024, Acrílico sobre Perspex, criado com o sistema robótico personalizado D.O.U.G._5, 152,5 x 152 cm (Imagem cortesia de Phillips & HOFA)

LONDRES, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A HOFA Gallery anuncia o lançamento do Digital Art Awards, uma iniciativa em colaboração com o parceiro da exposição PhillipsX. Anunciando uma nova era de reconhecimento da arte digital. Esse evento celebra práticas inovadoras na interseção de arte e tecnologia, incluindo IA, mídia imersiva e generativa. A cerimônia de premiação será realizada em 15 de maio de 2025, apresentando as quatro categorias principais de Imagem estática, Imagem em movimento, Inovação e Experiência, e seguida por uma exposição pública organizada pela Phillips em Londres, de 16 a 22 de maio de 2025.

Como destaque do calendário de arte da primavera de Londres, a premiação inaugural celebra a crescente importância cultural da arte digital e destaca artistas que redefinem a cultura visual por meio da estética algorítmica e da colaboração homem-máquina. Os visitantes podem se envolver com as obras de arte e as ideias que estão moldando o futuro da arte digital.

Vinte finalistas internacionais serão selecionados por seu trabalho que ultrapassa os limites da criatividade digital. Cada vencedor da categoria receberá uma comissão de US$ 10.000 para uma nova obra de arte. Os finalistas e vencedores serão escolhidos por um painel de especialistas líderes em arte e inovação.

Os primeiros candidatos incluem várias figuras proeminentes da arte digital e generativa, como Sarah Meyohas, Sougwen Chung, Emily Xie, Operator e Kevin Abosch, o que ressalta o calibre do talento que os prêmios já estão atraindo.

A exposição pública organizada pela Phillips apresentará os trabalhos vencedores de cada categoria, juntamente com uma seleção de peças de alguns finalistas, oferecendo um espectro da inovação que impulsiona a arte digital.

Os prêmios se baseiam no sucesso da SPACES, a série de exposições de vendas da HOFA, organizada pela Phillips por meio de sua plataforma de exposições de vendas, a PhillipsX. Essa iniciativa é dedicada a defender artistas no nexo entre arte, ciência e tecnologia. Os artistas vencedores também participarão desse programa, com novos trabalhos exibidos em exposições, feiras e colaborações institucionais selecionadas.

O Digital Art Awards é orgulhosamente apoiado pelo Fundo de Cultura Digital da Hivemind Capital Partners'. O Hivemind tem o compromisso de defender artistas digitais consagrados, ao mesmo tempo em que estimula talentos emergentes e constrói uma base econômica sustentável para o florescente ecossistema de arte digital. Outros parceiros incluem ApeChain, uma plataforma global para a próxima geração de criadores e agitadores culturais, e o banco de criptografia global Amina.

Elio D'Anna, cofundador da HOFA e do Digital Art Awards, disse: “O Digital Art Awards representa um importante reconhecimento dos artistas que estão moldando o futuro. Por meio de nossa parceria com a Phillips, temos o compromisso de defender a inovação e oferecer uma plataforma para que talentos visionários redefinam a arte e a tecnologia.”

Emma-Louise O'Neill

emmalouise@thehouseoffineart.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7cb454d1-8949-4da1-8994-43ab283d40af