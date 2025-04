Indicium lança IndiMesh, um framework de software e serviços com IA para ajudar grandes empresas a criar, escalar e manter soluções de IA e dados

NOVA YORK, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indicium , consultoria especializada em dados e IA , anuncia o lançamento do IndiMesh, um framework que usa IA para transformar a forma como grandes empresas criam, dimensionam e sustentam dados e soluções de IA. O IndiMesh combina um modelo de treinamento estruturado, uma extensa biblioteca de modelos de arquitetura criados a partir da sua expertise no modern data stack e processos impulsionados por IA para garantir qualidade consistente em todos os projetos.

Grandes empresas estão desperdiçando milhões de dólares todos os anos com iniciativas ineficientes de IA e de dados. As migrações de dados mal executadas levam a custos crescentes, inchaço da plataforma e gargalos de desempenho. A falta de estrutura nos dados e no desenvolvimento de produtos de IA resulta em insights não confiáveis, tomada de decisão lenta e oportunidades de receita perdidas.

O IndiMesh foi projetado para ajudar as empresas a superar esses problemas e, ao mesmo tempo, acelerar a adoção de sistemas de dados e IA, e reduzir riscos. O IndiMesh atinge esse objetivo concentrando-se em três áreas:

Modelos de arquitetura comprovados

O sucesso em projetos de dados e IA ocorre quando são aplicadas arquiteturas com eficiência comprovada e escaláveis. Por isso, a Indicium incorporou ao IndiMesh uma vasta biblioteca de aceleradores pré-estruturados e templates de arquitetura de nível empresarial. Isso permite que a Indicium acelere a entrega, aumente o desempenho, elimine gargalos e garanta que cada solução seja baseada nas melhores práticas refinadas ao longo de mais de 7 anos de experiência com o modern data stack. Atributos Principais:

Centenas de aceleradores e templates de arquitetura pré-construídos para a transformação de dados, otimização da plataforma, análise orientada por IA e desenvolvimento de produtos de dados

Arquiteturas “lock-free” à prova de obsolescência projetadas para flexibilidade, migração mais rápida e integração perfeita entre ambientes híbridos e em nuvem

Princípios de design comprovados desenvolvidos a partir da experiência empresarial do mundo real para garantir segurança, confiabilidade e eficiência de custos

Aceleradores de implantação que reduzem o tempo da implementação pela metade, reduzindo o atrito e permitindo que as equipes se concentrem na inovação em vez de retrabalho

Automação baseada em IA incorporada em modelos para agilizar integrações, reduzir erros humanos e aumentar a eficiência do sistema

Contribuição para a comunidade de código aberto, garantindo que as estruturas da Indicium sejam continuamente refinadas e permaneçam à frente das tendências do setor

Treinamento de IA e de sistemas de dados

A adoção da IA empresarial e a modernização dos sistemas de dados exigem mais do que a contratação de indivíduos qualificados. Eles exigem equipes que evoluem, se adaptam e executam continuamente com precisão. A estrutura IndiMesh garante que todos os compromissos se beneficiem do treinamento estruturado, desenvolvimento de habilidades baseadas em IA e experiência no mundo real, incluindo:

Mais de 300 cursos especializados que abrangem tecnologias do modern data stack , metodologias de IA e melhores práticas do setor

Programas de certificação reconhecidos pelo setor para garantir que as equipes desenvolvam conhecimentos de alto impacto alinhados às necessidades da empresa

Um Acelerador de Lacunas de Habilidades proprietário que usa a IA para avaliar competências, recomendar treinamento direcionado e combinar talentos com objetivos dos negócios

Uma matriz de competências e caminhos de aprendizagem estruturados que garantem que a experiência certa seja aplicada em todas as fases do trabalho

Mentoria contínua, experiência prática em projetos e compartilhamento de conhecimentos que incorporam as melhores práticas em todas as soluções

Programas de alfabetização em dados em toda a empresa que ajudam os clientes a sustentar e dimensionar sua estratégia de dados com recursos internos

Processos impulsionados por IA

A qualidade, a governança e o desempenho dos dados não podem ser reflexões posteriores, eles devem ser incorporados em todas as soluções desde o início. O IndiMesh garante que os clientes obtenham processos habilitados para IA que reforçam a governança, detectam anomalias e otimizam o desempenho do sistema em escala. Todo engajamento se beneficia do monitoramento proativo, automação e inteligência em tempo real para garantir a integridade dos dados, segurança e máxima eficiência operacional. Características:

Aplicação automatizada de governança, segurança e conformidade para reduzir o risco e eliminar a supervisão manual

Detecção de anomalias alimentada por IA e análise de causa raiz para evitar problemas antes que eles afetem as operações dos negócios

Otimização contínua das plataformas de dados para garantir eficiência de custos, alto desempenho e confiabilidade a longo prazo

Um conjunto de ferramentas de produtividade orientadas por IA, incluindo Analytics Helper, Code Helper e Project Management Helper, para agilizar fluxos de trabalho, automatizar tarefas repetitivas e aprimorar a colaboração

Processos automatizados de validação de dados para eliminar inconsistências, aumentar a precisão e manter a conformidade em ambientes corporativos

Auditorias e análises de governança trimestrais incorporadas a cada trabalho para garantir a evolução das melhores práticas e a melhoria contínua

“O IndiMesh é a base de todas as soluções que fornecemos, criado para fornecer arquiteturas testadas em campo que eliminam ineficiências, aceleram resultados e garantem que cada projeto siga os melhores princípios de design da categoria”, disse Matheus Dellagnelo, CEO da Indicium. “Os clientes se beneficiam da inteligência coletiva de mais de 400 especialistas certificados e mais de 7 anos de experiência prática em trabalho com dados corporativos e IA. O resultado é uma estrutura projetada para dimensionar, adaptar e impulsionar continuamente o impacto.”

Sucesso do cliente por meio de parcerias

Parcerias com as principais empresas de IA e dados são a espinha dorsal da estrutura IndiMesh da Indicium. A Indicium tem parceria com a dbt Labs, Databricks, Snowflake, Google Cloud, AWS e Astronomer para ampliar o impacto do IndiMesh. Os clientes que utilizam o IndiMesh com produtos desses parceiros registram, em média, migrações de dados 50% mais rápidas, reduções de custo de 40% e processamento 90% mais veloz.

“Todos os clientes com quem estamos conversando hoje querem ter sucesso com seus dados e iniciativas de IA. O sucesso vem da utilização de arquiteturas escaláveis comprovadas”, disse Shawn Toldo, Vice-Presidente, Ecossistema de Parceiros Mundiais da dbt Labs. “A Indicium incorporou uma vasta biblioteca de aceleradores e templates de arquitetura de nível empresarial pré-construídos na estrutura IndiMesh. Isso permitirá que clientes conjuntos acelerem a entrega, aumentem o desempenho, eliminem gargalos e garantam que cada solução seja criada com base nas melhores práticas que aprimoram a transformação dos dados corporativos.”

Sobre a Indicium

A Indicium é líder global em dados e serviços de IA, criada para ajudar as empresas a resolver o que importa agora e se preparar para o que vem a seguir. Apoiada por um investimento de US $40 milhões e uma equipe de mais de 400 profissionais certificados, fornecemos soluções completas em todo o ciclo de vida dos dados. Nossa estrutura proprietária habilitada para IA, o IndiMesh, capacita cada engajamento com inteligência coletiva, experiência comprovada e rigoroso controle de qualidade. Líderes do setor como a PepsiCo e a Bayer confiam na Indicium para transformar desafios de dados complexos em resultados duradouros. Mais informações em www.indicium.ai .

Contato:

Kevin Wolf

kevin@tgprllc.com