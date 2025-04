OBI Pharma annonce l’exposition d’affiches au congrès annuel de l’AACR 2025 concernant les conjugués anticorps-médicaments (CAM) OBI-992 et OBI-902, les technologies habilitantes relatives aux CAM GlycOBI® et ThiOBI®, le promédicament OBI-3424 et la science autour des antigènes Globo H (GH)

TAIPEI, Taïwan, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (TPEx : 4174. TWO) a communiqué aujourd’hui des données non cliniques sur OBI-902, un CAM anti-TROP2 potentiellement le meilleur de sa catégorie, développé à l’aide de la nouvelle génération de technologies exclusives GlycOBI®. OBI-902 a démontré une activité antitumorale accrue et des propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques favorables par rapport aux CAM TROP2 de référence chez divers modèles animaux. OBI-992, un CAM ciblant TROP2 à base de cystéine, a démontré un profil de résistance différencié par rapport aux CAM de référence. De plus, la caractérisation et les données non cliniques in vivo seront présentées pour les plateformes CAM propriétaires GlycOBI® spécifiques aux glycanes et ThiOBI® basée sur la cystéine, notamment l’amélioration de l’activité antitumorale et de la stabilité dans des études sur des animaux. ThiOBI® est une nouvelle plateforme de nouvelle génération qui vient s’ajouter à l’arsenal des technologies CAM d’OBI. Par ailleurs, l’activité non clinique et antitumorale de OBI-3424, un nouveau promédicament ciblant AKR1C3, sera présentée. La corrélation potentielle entre l’expression de l’antigène Globo H (GH) et le mauvais pronostic du cholangiocarcinome (CCA), ainsi que le rôle de GH dans la modulation des réponses immunitaires chez les patients atteints de CCA, seront également abordés.

Ces données seront présentées lors du congrès annuel de l’American Association of Cancer Research (AACR), qui se tiendra du 25 au 30 avril 2025 à Chicago, dans l’État de l’Illinois (États-Unis).

« Nos données ont révélé que OBI-902, dérivé d’une plateforme GlycOBI® spécifique à un site, présentait des profils pharmacocinétiques favorables et différenciés, avec une bonne stabilité du CAM au niveau de la circulation, et une libération efficace de la charge utile sur le site tumoral de la souris porteuse de la tumeur. Dans les modèles de xénogreffes, OBI-902 a montré une activité antitumorale supérieure et plus durable que les CAM de référence. La plateforme GlycOBI® constitue une percée dans le développement de conjugués anticorps-médicaments (CAM) en tant que technologie de glycanes distincte à site spécifique, car elle offre un rapport anticorps-médicament (DAR) polyvalent et des conjugaisons à double charge utile. La plateforme GlycOBI® est composée de deux technologies, à savoir l’enzyme EndoSymeOBI® et l’agent de liaison HYPrOBI™. La technologie enzymatique à double fonction EndoSymeOBI® assure un remodelage précis des glycanes en vue d’une conjugaison à site spécifique par le biais d’un processus en une seule étape. La technologie HYPrOBI™ fournit un effet de masquage qui réduit l’hydrophobicité de la charge utile, tandis que l’effet de blindage améliore la libération contrôlée de la charge utile, en particulier dans les environnements tumoraux afin d’éviter une libération prématurée dans la circulation. Cette technologie a notamment permis d’atteindre un ratio anticorps-médicament (DAR) de 16, soit le DAR le plus élevé qui puisse être obtenu dans le cas des plateformes de glycanes à site spécifiques, a déclaré Ming-Tain Lai, Titulaire d’un doctorat et Directeur scientifique chez OBI. Par ailleurs, la plateforme ThiOBI® a été conçue en utilisant une conjugaison irréversible à la cystéine, en plus de la technologie HYPrOBI™, afin d’améliorer la stabilité et d’empêcher la libération prématurée de la charge utile. Les CAM dérivés de la plateforme ThiOBI® ont démontré une activité antitumorale supérieure à celle des CAM traditionnels à base de cystéine. »

En collaboration avec le National Cancer Institute (Institut national du cancer, NCI), qui fait partie du programme Pediatric Preclinical In Vivo Testing (PIVOT) des Instituts nationaux de la santé (National Institutes of Health), OBI-3424 a été évalué pour déterminer son activité antitumorale sur un panel de modèles de xénogreffes dérivées de patients (PDX) atteints d’hépatoblastome pédiatrique par les équipes de recherche du PIVOT au Centre de cancérologie du Mémorial Sloan-Kettering et au Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas de San Antonio, et les résultats obtenus ont été prometteurs.

Lundi 28 avril 2025

Titre : OBI-992, un nouveau conjugué anticorps-médicament TROP2, présente des profils de résistance distincts par rapport à d’autres CAM ciblant TROP2 1

Auteurs : Lifen Shen, Tzer-Min Kuo, Yu-Hsuan Tsao, Ya-Chi Chen , Ming-Tain Lai. OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan

Titre de la session : PO. ET03.06 - Résistance aux médicaments dans le cadre des thérapies moléculaires ciblées 2

Lieu : Affiche dans la section 20

Numéro du panneau d’affichage 3

Numéro de présentation du résumé 1702

Date et heure de la session : lundi 28 avril 2025. 9 h – 12 h

Titre : Exploiter les technologies habilitantes de GlycOBI® : CAM de glycanes à site spécifique de prochaine génération présentant un DAR polyvalent en vue d’améliorer l’index thérapeutique 2

Auteurs : Teng-Yi Huang , Ka-Shu Fung, Yu-Chao Huang, Chi-Sheng Shia, Chi-Huan Lu, Nan-Hsuan Wang, Ya-Chi Chen, Ming-Tain Lai. OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan

Titre de la session : PO.ET02.08 - Nouvelles technologies d’administration de médicaments

Lieu : Affiche dans la section 23

Numéro du panneau d’affichage 18

Numéro de présentation du résumé 1799

Date et heure de la session : lundi 28 avril 2025. 9 h – 12 h

Mardi 29 avril 2025

Titre : OBI-902, un nouveau conjugué anticorps-médicament ciblant TROP2 via la plateforme GlycOBI®, présente une pharmacocinétique favorable et des activités antitumorales durables contre des tumeurs solides difficiles. 3

Auteurs : Ren-Yu Hsu , Chi-Huan Lu, Chi-Sheng Shia, Hsin-Shan Wu, Lu-Tzu Chen, Jhih-Jie Yang, Jyy-Shiuan Tu, Hui-Wen Chang, Shih-Ni Wen, Ming-Tain Lai, Ya-Chi Chen. OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan

Titre de la session : PO.ET07.01 - Pharmacocinétique et pharmacodynamique des thérapies anticancéreuses

Lieu : Affiche dans la section 20

Numéro du panneau d’affichage : 21

Numéro de présentation du résumé : 4356

Date et heure de la session : mardi 29 avril 2025. 9 h – 12 h

Titre : L’antigène Globo H perturbe le microenvironnement immunitaire de la tumeur dans le cas du cholangiocarcinome 4

Auteurs : Chih Chieh Yen , Tzer Min Kuo, Chun Jung Lin, Hung Wen Tsai, Wen Lung Wang, Chien Jui Huang, Ping Jui Su, Ting Kai Liao, I Ting Liu, Li Chin Cheng, Ying Jui Chao, Yan Shen Shan, Chia Jui Yen, Ming Tain Lai. Hôpital universitaire national Cheng Kung, Tainan, Taïwan, OBI Pharmaceuticals Inc., Taipei, Taïwan, Hôpital universitaire national Cheng Kung, Tainan, Taïwan, Hôpital universitaire national Cheng Kung, Tainan, Taïwan, Hôpital universitaire national Cheng Kung, Tainan, Taïwan, Centre médical Chi Mei, Tainan, Taïwan

Titre de la session : PO.CL13.01 - Diagnostic moléculaire, caractérisation moléculaire et théranostic des tumeurs

Lieu : Affiche dans la section 30

Numéro du tableau d’affichage : 17

Numéro de présentation du résumé : 4597

Date et heure de la session : mardi 29 avril 2025. 9 h – 12 h

Titre : La plateforme ThiOBI®, un nouvel agent de liaison hydrophile pour la conjugaison biomoléculaire irréversible et sélective de la cystéine, a démontré des activités antitumorales efficaces et durables chez divers modèles animaux 5

Auteurs : Yu-Chao Huang, Ting-Wei Liu, Chi-Huan Lu, Ren-Yu Hsu, Nan-Hsuan Wang, Ya-Chi Chen, Ming-Tain Lai , Teng-Yi Huang. OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan

Titre de la session : PO.ET02.10 - Nouvelles méthodes de découverte de médicaments à base de petites molécules et de produits biologiques

Lieu : Affiche dans la section 22

Numéro du tableau d’affichage : 20

Numéro de présentation du résumé : 5675

Date et heure de la session : mardi 29 avril 2025. 14 h - 17 h

Titre : Potentialisation de l’activité de l’AST-3424* dépendante de AKR1C3 et de P53 via la dégradation de Rad51 médiée par PUMA 6

Auteurs : Jianxin Duan , Tianyang Qi, Yizhi Wang, Xing Liu, Zhaoqiang Lu, Jibing Yu, Xiaohong Cai, Anrong Li, Don Jung, Chen Xun, Yanbin Xie, Fanying Meng, Shukui Qin. Ascentawits Pharmaceuticals, LTD, Shenzhen, Chine, Premier hôpital affilié de l’Université de pharmacie de Chine, Hôpital Nanjing Tianyinshan, Département des tumeurs hépatobiliaires et pancréatiques, Nanjing, Chine, Centre de cancérologie gastro-intestinale, Hôpital Nanjing Tianyinshan affilié à l’Université de pharmacie de Chine, Nanjing, Chine

Titre de la session : PO.ET09.14 - Nouveaux agents antitumoraux 3

Lieu : Affiches dans la section 21

Numéro du panneau d’affichage : 27

Numéro de présentation du résumé : 5649

Date et heure de la séance : mardi 29 avril 2025. 14 h - 17 h

Mercredi 30 avril 2025

Titre : Évaluation préclinique de l’agent alkylant activé par AKR1C3 OBI-3424 dans l’hépatoblastome : rapport du consortium Pediatric Preclinical In Vivo Testing (PIVOT) 7

Auteurs : Filemon Dela Cruz , Andrew Kung, Raushan Kurmasheva, Peter Houghton, Daoqi You, Glorife Ibanez Sanchez, Steven Neuhauser, Tim Stearns, Jeff Chuang, Jee Young Kwon, Emily L. Jocoy, Yu-Jung Chen, Ming-Chen Yang, Beverly Teicher, Carol J. Bult, Malcolm A. Smith. Memorial Sloan Kettering, New York, NY, UT Health San Antonio, San Antonio, TX, le Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME, le Jackson Laboratory, Farmington, CT, le Jackson Laboratory, Sacramento, CA, OBI Pharma, Taipei City, Taiwan, National Cancer Institute, Bethesda, MD, National Cancer Institute, Bethesda, MD

Titre de la session : PO.CL07.02 - Progrès dans la recherche translationnelle sur le cancer pédiatrique

Lieu : Affiches dans la section 28

Numéro du panneau d’affichage 20

Numéro de présentation du résumé 7050

Date et heure de la session : mercredi 30 avril 2025. 9 h – 12 h

Les affiches électroniques pourront être consultées lors du congrès annuel de l’AACR à partir de 12 h, heure de l’Est, le 25 avril, ainsi que sur le site Internet d’OBI Pharma (www.obipharma.com) à partir du 1er mai.

À propos d’OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. est un laboratoire d’oncologie au stade clinique taïwanais fondé en 2002, dont la mission consiste à développer et concéder sous licence de nouveaux agents thérapeutiques contre le cancer pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits chez les patients.

En utilisant les technologies CAM exclusives de la société, GlycOBI®, appuyée par EndoSymeOBI® et HYPrOBI™, OBI a créé son nouveau pipeline de CAM, comprenant OBI-992, OBI-902, et OBI-904, ciblant respectivement TROP2 et Nectin-4. Afin d’élargir l’applicabilité de la technologie d’agent de liaison, HYPrOBI™, OBI a développé une plateforme ThiOBI® de nouvelle génération pour permettre la conjugaison à base de cystéine. De plus, le nouveau portefeuille de produits d’immuno-oncologie de la société ciblant Globo H comprend deux vaccins d’immunothérapie active Globo H, adagloxad simolénine (anciennement OBI-822) et OBI-833. Le pipeline d’OBI comprend également le premier promédicament de sa catégorie à petites molécules ciblant l’AKR1C3, OBI-3424, qui libère de manière sélective un puissant agent antitumoral alkylant d’ADN en présence de l’enzyme aldo-céto réductase 1C3 (AKR1C3) dont l’expression est particulièrement élevée dans les tumeurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.obipharma.com .

À propos de OBI-992 et OBI-902

OBI-992 et OBI-902 sont des conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblant TROP2 qui contient une puissante charge utile d’inhibiteur de la topoisomérase I pour éliminer les cellules tumorales. TROP2 est fortement exprimée dans diverses tumeurs solides se présentant notamment dans les cas de cancer du poumon, du sein, de l’ovaire ou de l’estomac, ce qui en fait une cible de choix pour la thérapie anticancéreuse.

OBI-992 utilise un lien unique hydrophile par clivage enzymatique, stable en circulation et libère la charge cytotoxique directement à l’intérieur des cellules tumorales. OBI-902 est un nouveau CAM à base de glycanes à site spécifique utilisant la plateforme GlycOBI® exclusive d’OBI, dont la stabilité et l’hydrophilie ont été renforcées. OBI-992 et OBI-902 ont tous deux démontré une efficacité antitumorale remarquable, des caractéristiques pharmacocinétiques accrues et un profil d’innocuité favorable chez divers modèles animaux. OBI-992 a reçu le statut d’Investigational New Drug (« IND », nouveau médicament expérimental, en français) aux États-Unis en décembre 2023. Les études de Phase I/II sur l’efficacité et l’innocuité chez l’humain sont toujours en cours. Le dossier IND de l’OBI-902 a été soumis à la FDA le 31 mars 2025.

L’anticorps ciblant TROP2 a été concédé sous licence par Biosion, Inc. www.Biosion.com , en décembre 2021. OBI Pharma détient les droits commerciaux hors Chine pour OBI-992.

*À propos de OBI-3424

OBI-3424 est un nouveau médicament chimiothérapeutique, premier de sa catégorie, conçu par OBI Pharma, Inc. Il est converti de manière sélective par AKR1C3 en un puissant agent alkylant de l’ADN qui entraîne la destruction sélective des cellules cancéreuses. La Société a acquis les droits mondiaux ( sauf pour la Chine, Hong Kong, Macao, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, la Turquie et l’Inde ; détenus par Ascentawits sous le nom d’AST-3424) d’OBI-3424 auprès de Threshold Pharmaceuticals, Inc. en 2017. OBI-3424 a reçu la désignation de médicament orphelin pour le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) et de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) par la FDA des États-Unis en 2018. OBI Pharma, Inc. poursuit sa collaboration avec Ascentawits concernant OBI 3424 en échangeant des données et des informations cliniques.

À propos de GlycOBI®

OBI a développé une plateforme unique de CAM aux glycanes (GlycOBI®), qui sont dans un format « Plug and Play » et compatibles avec n’importe quel anticorps, linkers et charge utile dans divers ratios anticorps-médicament (Drug Antibody Ratio, « DAR »). Grâce à la technologie enzymatique (EndoSymeOBI®) et à la technologie d'agent de liaison (HYPrOBI™) exclusives d’OBI, GlycOBI® génère des CAM homogènes spécifiques à un site avec un processus efficace et évolutif selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Le processus de conjugaison de GlycOBI® évite de perturber la structure de l’anticorps et garantit que le CAM présente des caractéristiques biophysiques similaires à celles de l’anticorps natif. En outre, la technologie de liaison d’OBI a amélioré l’efficacité de la conjugaison de la charge utile et réduit la propension à l’agrégation, tout en augmentant la demi-vie des produits CAM. GlycOBI® a surmonté les limites des CAM traditionnels et a démontré une meilleure activité antitumorale et une meilleure stabilité lors de divers tests in vivo.

GlycOBI ® et EndoSymeOBI ® sont des marques déposées d’OBI Pharma, Inc. HYPrOBI™ est une marque en instance de dépôt.

À propos de ThiOBI®

OBI a mis au point une nouvelle plateforme CAM de conjugaison à la cystéine irréversible (ThiOBI®) dont la stabilité est accrue et qui peut s’appliquer à n’importe quel anticorps, agent de liaison et charge utile. L’utilisation de la plateforme exclusive ThiOBI® d’OBI, y compris les technologies d’agent de liaison (HYPrOBI™), permet de générer des CAM sous différents formats biomoléculaires, y compris des fragments d’anticorps, des nanocorps, des peptides et des protéines. De plus, la technologie d’agent de liaison HYPrOBI™ d’OBI a permis d’améliorer l’efficacité de la conjugaison de la charge utile et de réduire la propension à l’agrégation, ainsi que de prolonger la demi-vie des produits CAM. ThiOBI® a surmonté les limites des CAM traditionnels à base de cystéine et a démontré une meilleure activité antitumorale et une meilleure stabilité lors de divers tests in vivo.

ThiOBI® est une marque déposée d’OBI Pharma, Inc.

Déclarations prospectives

Les déclarations figurant dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations à propos des essais cliniques à venir, de leurs résultats et du calendrier relatif à ces essais et leurs résultats. Ces facteurs de risque sont identifiés et régulièrement évoqués dans les rapports et présentations d’OBI Pharma, y compris les documents déposés auprès du Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme de Taïwan.